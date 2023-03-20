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"Искали потоксичнее": из убийцы природы сделают лекарство от рака - РИА Новости, 20.03.2023
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Наука
 
08:00 20.03.2023 (обновлено: 11:11 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/borschevik-1858662423.html
"Искали потоксичнее": из убийцы природы сделают лекарство от рака
"Искали потоксичнее": из убийцы природы сделают лекарство от рака - РИА Новости, 20.03.2023
"Искали потоксичнее": из убийцы природы сделают лекарство от рака
Химики из Саранска создают лекарства на основе ядовитого борщевика Сосновского. В случае успеха опаснейший инвазионный вид поможет лечить рак. Однако... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T08:00
2023-03-20T11:11
наука
саранск
биология
растения
медицина
экология
рак
онкология
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости, Николай Гурьянов. Химики из Саранска создают лекарства на основе ядовитого борщевика Сосновского. В случае успеха опаснейший инвазионный вид поможет лечить рак. Однако экоактивисты такие инновации критикуют.Зло во благоПри контакте человека с борщевиком Сосновского на кожу попадает сок, содержащий фуранокумарины. Эти вещества усиливают действие ультрафиолета, и солнечный свет дает тяжелые ожоги.Ученые из Мордовского государственного университета (МГУ) имени Огарева решили использовать это опасное растение во благо. Младший научный сотрудник лаборатории фармакокинетики и таргетной фармакотерапии Валентин Агеев и его научный руководитель, доктор медицинских наук Олег Куликов разработали специальные наночастицы (липосомы) с соком борщевика.Полученная лекарственная композиция доставляется к злокачественным клеткам, проникает в них и необратимо связывает ДНК фуранокумаринами под воздействием ультрафиолетового облучения. Это нарушает процесс деления опухолевых клеток — происходит апоптоз, их самоуничтожение.Испытания проводили в клеточной культуре и на лабораторных животных, которым препарат на основе борщевика вводили внутривенно."Гарантировать невозможно"С помощью лекарства из экстракта борщевика ученые предлагают лечить рак кожи, кишечника, мочевого пузыря и другие виды онкозаболеваний.До действующего средства пока очень далеко, отмечает Агеев, он планирует защитить кандидатскую диссертацию по этой теме.“Разработка нового препарата, его регистрация, доклинические и клинические испытания — очень долгий и дорогой процесс, — говорит он. — Помимо лекарственной формулы, нужна методика лечения, оптимизированная под человека. Гарантировать успех проекта пока нельзя”.Если дело все же дойдет до лекарства, то, по оценкам ученого, с одной тонны борщевика можно будет получить 20 граммов необходимого вещества, или 80 доз.Бетон, батареи и спиртЭто далеко не первая попытка найти применение инвазивному виду, захватившему огромные территории в Центральной России, на Русском Севере, Урале и в Сибири. Так, борщевик предлагали как анодный материал для натрий-ионных аккумуляторов, добавку для армирования бетона, лекарство от псориаза, сырье для производства бумаги и спирта.Несмотря на обилие проектов, о практических результатах ничего не известно, отмечает основатель движения "Антиборщевик" Мария Попова. В сообщениях о потенциальной пользе вредного зонтичного она видит "повод для хайпа"."Все полезные свойства борщевика можно найти где-то еще. Те же фуранокумарины содержатся в пастернаке, петрушке, грейпфруте. Но если сказать, что придумали средство от рака из грейпфрута, никто не станет это так яростно репостить”, — считает активистка.По ее мнению, заголовки о пользе борщевика вредны тем, что усыпляют бдительность населения."У людей создается иллюзия: "Значит, можно с борщевиком не бороться, раз он такой полезный". На самом деле мы имеем дело с масштабной экологической катастрофой, — подчеркивает Попова. — Он вытесняет местные растения. И мы фактически теряем нашу природу".Агеев обвинения в желании хайпануть отвергает."Мы с научным руководителем искали вещество потоксичнее, чтобы направить его в раковые клетки, — объясняет он. — Борщевик привлек нас не как бесконечный источник сырья, а своими компонентами"."Нам он не нужен"По словам Агеева, для фармацевтики дикие заросли все равно не подойдут. Требования к сырью медицинских препаратов таковы, что борщевик придется разводить на специальных плантациях под строгим контролем, вдали от выхлопных газов и других загрязняющих веществ.Но возможно, и это не понадобится: формула фуранокумаринов довольно проста, их можно получать с помощью химического синтеза — все зависит от экономической целесообразности.“Дикорастущий борщевик хорош только одним: мы можем летом собрать его, выжать сок, выделить фуранокумарины и продолжить наше исследование, — уточняет исследователь из Саранска. — Поэтому пусть борщевик уничтожают не жалея. Нам, ученым, он в таких количествах не нужен”.В свою очередь, Попова напоминает, что распространение инвазивного растения началось как раз с того, что его решили применять в народном хозяйстве в качестве корма для скота. Тогда никто не знал о его опасных свойствах. Но и сегодня, по мнению защитников природы, далеко не все понимают степень угрозы.
https://ria.ru/20220601/borschevik-1792165273.html
https://ria.ru/20220825/pozhary-1811863622.html
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РИА Новости
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саранск, биология, растения, медицина, экология, рак, онкология, онкобольные
Наука, Саранск, биология, Растения, Медицина, Экология, Рак, Онкология, онкобольные

"Искали потоксичнее": из убийцы природы сделают лекарство от рака

© iStock.com / peterschreiber.mediaРаковая клетка
Раковая клетка - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© iStock.com / peterschreiber.media
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости, Николай Гурьянов. Химики из Саранска создают лекарства на основе ядовитого борщевика Сосновского. В случае успеха опаснейший инвазионный вид поможет лечить рак. Однако экоактивисты такие инновации критикуют.

Зло во благо

При контакте человека с борщевиком Сосновского на кожу попадает сок, содержащий фуранокумарины. Эти вещества усиливают действие ультрафиолета, и солнечный свет дает тяжелые ожоги.
Ученые из Мордовского государственного университета (МГУ) имени Огарева решили использовать это опасное растение во благо. Младший научный сотрудник лаборатории фармакокинетики и таргетной фармакотерапии Валентин Агеев и его научный руководитель, доктор медицинских наук Олег Куликов разработали специальные наночастицы (липосомы) с соком борщевика.
Полученная лекарственная композиция доставляется к злокачественным клеткам, проникает в них и необратимо связывает ДНК фуранокумаринами под воздействием ультрафиолетового облучения. Это нарушает процесс деления опухолевых клеток — происходит апоптоз, их самоуничтожение.
Испытания проводили в клеточной культуре и на лабораторных животных, которым препарат на основе борщевика вводили внутривенно.

"Гарантировать невозможно"

С помощью лекарства из экстракта борщевика ученые предлагают лечить рак кожи, кишечника, мочевого пузыря и другие виды онкозаболеваний.
До действующего средства пока очень далеко, отмечает Агеев, он планирует защитить кандидатскую диссертацию по этой теме.
© ИнфографикаКак борщевик убивает рак
Как борщевик убивает рак
© Инфографика
“Разработка нового препарата, его регистрация, доклинические и клинические испытания — очень долгий и дорогой процесс, — говорит он. — Помимо лекарственной формулы, нужна методика лечения, оптимизированная под человека. Гарантировать успех проекта пока нельзя”.
Если дело все же дойдет до лекарства, то, по оценкам ученого, с одной тонны борщевика можно будет получить 20 граммов необходимого вещества, или 80 доз.

Бетон, батареи и спирт

Это далеко не первая попытка найти применение инвазивному виду, захватившему огромные территории в Центральной России, на Русском Севере, Урале и в Сибири. Так, борщевик предлагали как анодный материал для натрий-ионных аккумуляторов, добавку для армирования бетона, лекарство от псориаза, сырье для производства бумаги и спирта.
Несмотря на обилие проектов, о практических результатах ничего не известно, отмечает основатель движения "Антиборщевик" Мария Попова. В сообщениях о потенциальной пользе вредного зонтичного она видит "повод для хайпа".
"Все полезные свойства борщевика можно найти где-то еще. Те же фуранокумарины содержатся в пастернаке, петрушке, грейпфруте. Но если сказать, что придумали средство от рака из грейпфрута, никто не станет это так яростно репостить”, — считает активистка.
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По ее мнению, заголовки о пользе борщевика вредны тем, что усыпляют бдительность населения.
"У людей создается иллюзия: "Значит, можно с борщевиком не бороться, раз он такой полезный". На самом деле мы имеем дело с масштабной экологической катастрофой, — подчеркивает Попова. — Он вытесняет местные растения. И мы фактически теряем нашу природу".
Агеев обвинения в желании хайпануть отвергает.
"Мы с научным руководителем искали вещество потоксичнее, чтобы направить его в раковые клетки, — объясняет он. — Борщевик привлек нас не как бесконечный источник сырья, а своими компонентами".

"Нам он не нужен"

По словам Агеева, для фармацевтики дикие заросли все равно не подойдут. Требования к сырью медицинских препаратов таковы, что борщевик придется разводить на специальных плантациях под строгим контролем, вдали от выхлопных газов и других загрязняющих веществ.
Но возможно, и это не понадобится: формула фуранокумаринов довольно проста, их можно получать с помощью химического синтеза — все зависит от экономической целесообразности.
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“Дикорастущий борщевик хорош только одним: мы можем летом собрать его, выжать сок, выделить фуранокумарины и продолжить наше исследование, — уточняет исследователь из Саранска. — Поэтому пусть борщевик уничтожают не жалея. Нам, ученым, он в таких количествах не нужен”.
В свою очередь, Попова напоминает, что распространение инвазивного растения началось как раз с того, что его решили применять в народном хозяйстве в качестве корма для скота. Тогда никто не знал о его опасных свойствах. Но и сегодня, по мнению защитников природы, далеко не все понимают степень угрозы.
 
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