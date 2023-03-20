https://ria.ru/20230320/biolaboratorii-1859159321.html

Комиссия ГД и СФ по биолабораториям США 22 марта обсудит итоговый доклад

Комиссия ГД и СФ по биолабораториям США 22 марта обсудит итоговый доклад - РИА Новости, 20.03.2023

Комиссия ГД и СФ по биолабораториям США 22 марта обсудит итоговый доклад

Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине 22 марта обсудит свой итоговый доклад, сообщил РИА Новости в понедельник... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T15:07

2023-03-20T15:07

2023-03-20T15:31

общество

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константин косачев

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине 22 марта обсудит свой итоговый доклад, сообщил РИА Новости в понедельник вице-спикер Совфеда, сопредседатель комиссии Константин Косачев. Сенатор отметил: "22 (марта) в Доме союзов, обсуждение (и, надеюсь, принятие) итогового доклада. Гости - представители ведомств, с которыми взаимодействовала комиссия в ходе парламентского расследования".Отвечая на уточняющий вопрос агентства, Косачев пояснил, что в заседании комиссии могут принять участие замглавы МИД РФ Сергей Рябков и начальник РХБЗ Игорь Кириллов.

https://ria.ru/20230206/laboratorii-1849988326.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, сша, украина, россия, константин косачев, совет федерации рф, войска рхбз