https://ria.ru/20230320/biolaboratorii-1859159321.html
Комиссия ГД и СФ по биолабораториям США 22 марта обсудит итоговый доклад
Комиссия ГД и СФ по биолабораториям США 22 марта обсудит итоговый доклад - РИА Новости, 20.03.2023
Комиссия ГД и СФ по биолабораториям США 22 марта обсудит итоговый доклад
Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине 22 марта обсудит свой итоговый доклад, сообщил РИА Новости в понедельник... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T15:07
2023-03-20T15:07
2023-03-20T15:31
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине 22 марта обсудит свой итоговый доклад, сообщил РИА Новости в понедельник вице-спикер Совфеда, сопредседатель комиссии Константин Косачев. Сенатор отметил: "22 (марта) в Доме союзов, обсуждение (и, надеюсь, принятие) итогового доклада. Гости - представители ведомств, с которыми взаимодействовала комиссия в ходе парламентского расследования".Отвечая на уточняющий вопрос агентства, Косачев пояснил, что в заседании комиссии могут принять участие замглавы МИД РФ Сергей Рябков и начальник РХБЗ Игорь Кириллов.
https://ria.ru/20230206/laboratorii-1849988326.html
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РИА Новости
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общество, сша, украина, россия, константин косачев, совет федерации рф, войска рхбз
Общество, США, Украина, Россия, Константин Косачев, Совет Федерации РФ, Войска РХБЗ
Комиссия ГД и СФ по биолабораториям США 22 марта обсудит итоговый доклад
Вице-спикер СФ Косачев: комиссия по биолабораториям США 22 марта обсудит итоговый доклад
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине 22 марта обсудит свой итоговый доклад, сообщил РИА Новости в понедельник вице-спикер Совфеда, сопредседатель комиссии Константин Косачев.
Сенатор отметил: "22 (марта) в Доме союзов, обсуждение (и, надеюсь, принятие) итогового доклада. Гости - представители ведомств, с которыми взаимодействовала комиссия в ходе парламентского расследования".
Отвечая на уточняющий вопрос агентства, Косачев пояснил, что в заседании комиссии могут принять участие замглавы МИД РФ Сергей Рябков и начальник РХБЗ Игорь Кириллов.
Косачев заявил о тридцати американских биолабораториях на Украине