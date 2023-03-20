https://ria.ru/20230320/aritmiiya-1859020158.html

Врачи ДВФУ освоили уникальную технологию лечения аритмии

Врачи ДВФУ освоили уникальную технологию лечения аритмии - РИА Новости, 20.03.2023

Врачи ДВФУ освоили уникальную технологию лечения аритмии

Врачи медицинского центра Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) первыми на Дальнем Востоке освоили лечение аритмии с уникальной технологией,... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T05:58

2023-03-20T05:58

2023-03-20T12:28

наука

здоровье

дальний восток

дальневосточный федеральный университет

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ВЛАДИВОСТОК, 20 мар - РИА Новости. Врачи медицинского центра Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) первыми на Дальнем Востоке освоили лечение аритмии с уникальной технологией, гарантирующей почти полную безопасность и эффективность операции, сообщили в пресс-службе университета. По информации пресс-службы, для восстановления нормального сердечного ритма у пациентов применяется радиочастотная абляция. Пациенту вводится катетер, через сосуды он достигает сердца, где радиочастотным импульсом "выключается" очаг аритмии. В прошлом операция осложнялась тем, что хирург не мог контролировать силу и направление давления кончика катетера на сердечную мышцу, и оперировать приходилось "на тактильных ощущениях врача". "Качественно повлиять на результативность процедуры и сократить время на её проведение удалось благодаря внедрению на базе медцентра ДВФУ уникальной электрофизиологической TactiCath-технологии. Алгоритм, заложенный в программном обеспечении системы навигации, позволил принимать и обрабатывать множество параметров в момент точечного "разрушения" определенных участков сердца, что помогло врачам добиться практически 100% хирургической эффективности и безопасности операции", - говорится в сообщении. По словам аритмолога медцентра ДВФУ Геннадия Шергина, чье заявление приводят в пресс-службе, успех обеспечил датчик давления в катетере, с помощью которого можно "измерять силу контакта прибора со стенкой сердца и в цифрах видеть индекс воздействия, то есть полноту обработки аритмогенной зоны". Во время операции врачи смогли целиком охватить эту зону, не повредив здоровые ткани сердечной мышцы. Аритмологи медцентра освоили такую технологию лечения первыми на Дальнем Востоке, отметили в пресс-службе университета.

https://ria.ru/20230320/vitaminy-1859012021.html

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здоровье, дальний восток, дальневосточный федеральный университет