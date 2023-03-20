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Противодействие США сблизило Россию, Китай и Иран, пишут СМИ - РИА Новости, 20.03.2023
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11:17 20.03.2023
https://ria.ru/20230320/amerika-1859057871.html
Противодействие США сблизило Россию, Китай и Иран, пишут СМИ
Противодействие США сблизило Россию, Китай и Иран, пишут СМИ - РИА Новости, 20.03.2023
Противодействие США сблизило Россию, Китай и Иран, пишут СМИ
Действия США в последнее время сблизили Россию, Иран и Китай, несмотря на наличие ряда проблем между ними, пишет американская газета Politico. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T11:17
2023-03-20T11:17
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Действия США в последнее время сблизили Россию, Иран и Китай, несмотря на наличие ряда проблем между ними, пишет американская газета Politico. "Несмотря на то, что у них (России, Ирана и Китая - ред.) могут быть проблемы друг с другом, у них есть гораздо более серьезные проблемы с Соединенными Штатами... Все три страны в разной степени остаются под санкционным режимом, возглавляемым США, и, что неудивительно, начинают более тесно сотрудничать друг с другом", - говорится в сообщении издания. Издание отмечает, что за последний год Соединенные Штаты ввели множество санкций против РФ, а также заняли "воинственную" позицию в отношении Китая. Это политика включает в себя разные проявления - от строгого экспортного контроля до общественной поддержки Тайваня и возможного запрета TikTok. В то же время администрация президента СШа Джо Байдена, по сути, продолжила политику статус-кво в отношении Ирана. Попытки возродить соглашение по "ядерной сделке" с Ираном не увенчались успехом. В сообщении газеты приводится ряд примеров сближения России, Ирана и Китая. Так, Иран находится на завершающей стадии получения полноправного членства в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Китай помог заключить соглашение между Ираном и Саудовской Аравией. Как полагает Politico, США могут отреагировать на эту формирующуюся коалицию одним из двух способов. Первый подход состоит в том, чтобы продолжать проводить политику, противодействующую этим странам, в обозримом будущем. Хотя объединение противников Америки в одну группу может показаться концептуально привлекательным, это также создает сложности. Например, это значительно усложняет создание коалиций сдерживания. Более серьезная проблема заключается в том, что при таком подходе можно упустить из виду множество способов, при помощи которых внешняя политика США процветала, когда она разделяла, а не объединяла противоборствующие коалиции. Ключевым элементом доктрины сдерживания "архитектора холодной войны", американского дипломата Джорджа Кеннана было использование назревавших проблем в коммунистическом блоке. Это привело к потеплению отношений с Югославией при Иосипе Броз Тито в 1950-х годах и Китаем при Мао Цзэдуне в 1970-х. Еще один подход заключается в противостоянии лишь с Китаем как наибольшей угрозой среди других стран этой коалиции. По любым показателям Китай — единственная страна, которая близка к тому, чтобы составить конкуренцию Соединенным Штатам. При этом к Китаю руководство США могут применять различные способы взаимодействия: сдерживать Китай и смягчить подход к другим странам антиамериканской коалиции или искать равновесие в отношениях с Китаем.
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в мире, китай, иран, сша, джо байден, шос, россия, владимир путин, си цзиньпин
В мире, Китай, Иран, США, Джо Байден, ШОС, Россия, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Противодействие США сблизило Россию, Китай и Иран, пишут СМИ

Politico: действия США сблизили Россию, Китай и Иран, несмотря на проблемы между ними

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
 Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Действия США в последнее время сблизили Россию, Иран и Китай, несмотря на наличие ряда проблем между ними, пишет американская газета Politico.
"Несмотря на то, что у них (России, Ирана и Китая - ред.) могут быть проблемы друг с другом, у них есть гораздо более серьезные проблемы с Соединенными Штатами... Все три страны в разной степени остаются под санкционным режимом, возглавляемым США, и, что неудивительно, начинают более тесно сотрудничать друг с другом", - говорится в сообщении издания.
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Издание отмечает, что за последний год Соединенные Штаты ввели множество санкций против РФ, а также заняли "воинственную" позицию в отношении Китая. Это политика включает в себя разные проявления - от строгого экспортного контроля до общественной поддержки Тайваня и возможного запрета TikTok. В то же время администрация президента СШа Джо Байдена, по сути, продолжила политику статус-кво в отношении Ирана. Попытки возродить соглашение по "ядерной сделке" с Ираном не увенчались успехом.
В сообщении газеты приводится ряд примеров сближения России, Ирана и Китая. Так, Иран находится на завершающей стадии получения полноправного членства в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Китай помог заключить соглашение между Ираном и Саудовской Аравией.
Как полагает Politico, США могут отреагировать на эту формирующуюся коалицию одним из двух способов. Первый подход состоит в том, чтобы продолжать проводить политику, противодействующую этим странам, в обозримом будущем. Хотя объединение противников Америки в одну группу может показаться концептуально привлекательным, это также создает сложности. Например, это значительно усложняет создание коалиций сдерживания. Более серьезная проблема заключается в том, что при таком подходе можно упустить из виду множество способов, при помощи которых внешняя политика США процветала, когда она разделяла, а не объединяла противоборствующие коалиции.
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Ключевым элементом доктрины сдерживания "архитектора холодной войны", американского дипломата Джорджа Кеннана было использование назревавших проблем в коммунистическом блоке. Это привело к потеплению отношений с Югославией при Иосипе Броз Тито в 1950-х годах и Китаем при Мао Цзэдуне в 1970-х.
Еще один подход заключается в противостоянии лишь с Китаем как наибольшей угрозой среди других стран этой коалиции. По любым показателям Китай — единственная страна, которая близка к тому, чтобы составить конкуренцию Соединенным Штатам. При этом к Китаю руководство США могут применять различные способы взаимодействия: сдерживать Китай и смягчить подход к другим странам антиамериканской коалиции или искать равновесие в отношениях с Китаем.
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