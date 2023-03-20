https://ria.ru/20230320/afrika-1859160837.html
Путин убежден, что Африка станет одним из лидеров в новом миропорядке
Путин убежден, что Африка станет одним из лидеров в новом миропорядке - РИА Новости, 20.03.2023
Путин убежден, что Африка станет одним из лидеров в новом миропорядке
Президент России Владимир Путин убежден, что Африка станет одним из лидеров среди формирующих миропорядок. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T15:11
2023-03-20T15:11
2023-03-20T15:25
владимир путин
африка
россия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1b/1854518493_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_1a098255b69634f2713e1a7d07d9b1a5.jpg
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин убежден, что Африка станет одним из лидеров среди формирующих миропорядок."Государства Африки постоянно повышают свой вес и свою роль в мировых делах. Все увереннее заявляют о себе в политике и экономике. Убеждены, что Африка станет одним из лидеров формирующегося многополярного мирового порядка", - сказал глава государства на пленарном заседании международной парламентской конференции "Россия - Африка в многополярном мире".Глава государства отметил, что для этого имеются все объективные предпосылки. "Хотя на африканские страны пока приходятся лишь 3% мирового ВВП, отмечаем, что экономика многих из них растет опережающими темпами", - добавил Путин.
https://ria.ru/20230223/afrika-1853919078.html
африка
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1b/1854518493_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_18953c3fe2e2abe58e6436eff40109d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, африка, россия, в мире
Владимир Путин, Африка, Россия, В мире
Путин убежден, что Африка станет одним из лидеров в новом миропорядке
Путин убежден, что Африка станет одним из лидеров среди формирующих миропорядок
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин убежден
, что Африка станет одним из лидеров среди формирующих миропорядок.
"Государства Африки постоянно повышают свой вес и свою роль в мировых делах. Все увереннее заявляют о себе в политике и экономике. Убеждены, что Африка станет одним из лидеров формирующегося многополярного мирового порядка", - сказал глава государства на пленарном заседании международной парламентской конференции "Россия - Африка в многополярном мире".
Глава государства отметил, что для этого имеются все объективные предпосылки. "Хотя на африканские страны пока приходятся лишь 3% мирового ВВП, отмечаем, что экономика многих из них растет опережающими темпами", - добавил Путин.
В МИД объяснили, почему Запад "оскорблен" связями России и Африки