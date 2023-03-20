https://ria.ru/20230320/afrika-1859160837.html

Путин убежден, что Африка станет одним из лидеров в новом миропорядке

Путин убежден, что Африка станет одним из лидеров в новом миропорядке - РИА Новости, 20.03.2023

Путин убежден, что Африка станет одним из лидеров в новом миропорядке

Президент России Владимир Путин убежден, что Африка станет одним из лидеров среди формирующих миропорядок. РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T15:11

2023-03-20T15:11

2023-03-20T15:25

владимир путин

африка

россия

в мире

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин убежден, что Африка станет одним из лидеров среди формирующих миропорядок."Государства Африки постоянно повышают свой вес и свою роль в мировых делах. Все увереннее заявляют о себе в политике и экономике. Убеждены, что Африка станет одним из лидеров формирующегося многополярного мирового порядка", - сказал глава государства на пленарном заседании международной парламентской конференции "Россия - Африка в многополярном мире".Глава государства отметил, что для этого имеются все объективные предпосылки. "Хотя на африканские страны пока приходятся лишь 3% мирового ВВП, отмечаем, что экономика многих из них растет опережающими темпами", - добавил Путин.

https://ria.ru/20230223/afrika-1853919078.html

африка

россия

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Кирилл Волков

владимир путин, африка, россия, в мире