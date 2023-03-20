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Володин назвал Россию и страны Африки равноправными союзниками - РИА Новости, 20.03.2023
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12:33 20.03.2023 (обновлено: 13:18 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/afrika-1859076698.html
Володин назвал Россию и страны Африки равноправными союзниками
Володин назвал Россию и страны Африки равноправными союзниками - РИА Новости, 20.03.2023
Володин назвал Россию и страны Африки равноправными союзниками
Россия и страны Африки - равноправные союзники, наши отношения всегда строились на бескорыстной основе, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T12:33
2023-03-20T13:18
африка
россия
вячеслав володин
политика
госдума рф
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Россия и страны Африки - равноправные союзники, наши отношения всегда строились на бескорыстной основе, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Россия и страны Африки – равноправные союзники и партнёры. Наши отношения всегда строились на бескорыстной основе, на принципах взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела", — сказал он в ходе пленарного заседания парламентской конференции "Россия - Африка". Он отметил, что Запад продолжает колониальную политику. "Вашингтон и Брюссель стремятся взять под свой контроль российские и африканские природные ресурсы. По сути – продолжают колониальную политику", — добавил он. В Москве 19-20 марта проходит вторая международная парламентская конференция "Россия - Африка". В работе конференции участвуют представители научно-образовательного и экспертного сообществ из России и африканских стран, депутаты Государственной Думы, руководители федеральных органов исполнительной власти, сенаторы Совета Федерации, председатели законодательных органов субъектов Российской Федерации, представители бизнес-сообщества. Участие в конференции принимают более 40 делегаций из большинства стран Африки.
https://ria.ru/20230223/frantsiya-1853965349.html
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"Союзники и партнеры": Володин об отношениях России и стран Африки
"Союзники и партнеры": Володин об отношениях России и стран Африки
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африка, россия, вячеслав володин, политика, госдума рф
Африка, Россия, Вячеслав Володин, Политика, Госдума РФ
Володин назвал Россию и страны Африки равноправными союзниками

Володин заявил, что отношения России и стран Африки строятся на равноправной основе

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Россия и страны Африки - равноправные союзники, наши отношения всегда строились на бескорыстной основе, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Россия и страны Африки – равноправные союзники и партнёры. Наши отношения всегда строились на бескорыстной основе, на принципах взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела", — сказал он в ходе пленарного заседания парламентской конференции "Россия - Африка".
Он отметил, что Запад продолжает колониальную политику. "Вашингтон и Брюссель стремятся взять под свой контроль российские и африканские природные ресурсы. По сути – продолжают колониальную политику", — добавил он.
В Москве 19-20 марта проходит вторая международная парламентская конференция "Россия - Африка". В работе конференции участвуют представители научно-образовательного и экспертного сообществ из России и африканских стран, депутаты Государственной Думы, руководители федеральных органов исполнительной власти, сенаторы Совета Федерации, председатели законодательных органов субъектов Российской Федерации, представители бизнес-сообщества. Участие в конференции принимают более 40 делегаций из большинства стран Африки.
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