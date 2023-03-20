https://ria.ru/20230320/afrika-1859076698.html

Володин назвал Россию и страны Африки равноправными союзниками

Володин назвал Россию и страны Африки равноправными союзниками - РИА Новости, 20.03.2023

Володин назвал Россию и страны Африки равноправными союзниками

Россия и страны Африки - равноправные союзники, наши отношения всегда строились на бескорыстной основе, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T12:33

2023-03-20T12:33

2023-03-20T13:18

африка

россия

вячеслав володин

политика

госдума рф

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Россия и страны Африки - равноправные союзники, наши отношения всегда строились на бескорыстной основе, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Россия и страны Африки – равноправные союзники и партнёры. Наши отношения всегда строились на бескорыстной основе, на принципах взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела", — сказал он в ходе пленарного заседания парламентской конференции "Россия - Африка". Он отметил, что Запад продолжает колониальную политику. "Вашингтон и Брюссель стремятся взять под свой контроль российские и африканские природные ресурсы. По сути – продолжают колониальную политику", — добавил он. В Москве 19-20 марта проходит вторая международная парламентская конференция "Россия - Африка". В работе конференции участвуют представители научно-образовательного и экспертного сообществ из России и африканских стран, депутаты Государственной Думы, руководители федеральных органов исполнительной власти, сенаторы Совета Федерации, председатели законодательных органов субъектов Российской Федерации, представители бизнес-сообщества. Участие в конференции принимают более 40 делегаций из большинства стран Африки.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Союзники и партнеры": Володин об отношениях России и стран Африки "Союзники и партнеры": Володин об отношениях России и стран Африки 2023-03-20T12:33 true PT1M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

африка, россия, вячеслав володин, политика, госдума рф