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Володин предложил сделать конференцию "Россия — Африка" ежегодной - РИА Новости, 20.03.2023
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12:32 20.03.2023 (обновлено: 14:36 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/afrika-1859075983.html
Володин предложил сделать конференцию "Россия — Африка" ежегодной
Володин предложил сделать конференцию "Россия — Африка" ежегодной - РИА Новости, 20.03.2023
Володин предложил сделать конференцию "Россия — Африка" ежегодной
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил сделать ежегодной конференцию "Россия - Африка", отметив, что следует искать новые форматы взаимодействия. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T12:32
2023-03-20T14:36
россия
африка
вячеслав володин
госдума рф
совет федерации рф
москва
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил сделать ежегодной конференцию "Россия - Африка", отметив, что следует искать новые форматы взаимодействия. Володин отметил, что в ходе конференции уже прозвучали инициативы, которые "придадут импульс" развитию отношений России и Африки. "Важно, что в ходе нашей Конференции уже прозвучали конструктивные предложения и инициативы, которые придадут импульс развитию российско-африканского сотрудничества в интересах наших граждан", — добавил он. В Москве 19-20 марта проходит вторая международная парламентская конференция "Россия - Африка". В работе конференции участвуют представители научно-образовательного и экспертного сообществ из России и африканских стран, депутаты Государственной Думы, руководители федеральных органов исполнительной власти, сенаторы Совета Федерации, председатели законодательных органов субъектов Российской Федерации, представители бизнес-сообщества. Участие в конференции принимают более 40 делегаций из большинства стран Африки.
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россия, африка, вячеслав володин, госдума рф, совет федерации рф, москва
Россия, Африка, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Москва
Володин предложил сделать конференцию "Россия — Африка" ежегодной

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил сделать конференцию "Россия — Африка" ежегодной

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на Международной парламентской конференции "Россия-Африка" в Москве
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на Международной парламентской конференции Россия-Африка в Москве - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на Международной парламентской конференции "Россия-Африка" в Москве
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил сделать ежегодной конференцию "Россия - Африка", отметив, что следует искать новые форматы взаимодействия.
«
"Нам необходимо искать новые форматы взаимодействия. В этой связи есть предложение сделать конференцию "Россия-Африка" ежегодной", - сказал Володин в ходе пленарного заседания парламентской конференции "Россия — Африка".
Володин отметил, что в ходе конференции уже прозвучали инициативы, которые "придадут импульс" развитию отношений России и Африки.
"Важно, что в ходе нашей Конференции уже прозвучали конструктивные предложения и инициативы, которые придадут импульс развитию российско-африканского сотрудничества в интересах наших граждан", — добавил он.
В Москве 19-20 марта проходит вторая международная парламентская конференция "Россия - Африка". В работе конференции участвуют представители научно-образовательного и экспертного сообществ из России и африканских стран, депутаты Государственной Думы, руководители федеральных органов исполнительной власти, сенаторы Совета Федерации, председатели законодательных органов субъектов Российской Федерации, представители бизнес-сообщества. Участие в конференции принимают более 40 делегаций из большинства стран Африки.
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РоссияАфрикаВячеслав ВолодинГосдума РФСовет Федерации РФМосква
 
 
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