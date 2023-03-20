https://ria.ru/20230320/afrika-1859075983.html

Володин предложил сделать конференцию "Россия — Африка" ежегодной

Володин предложил сделать конференцию "Россия — Африка" ежегодной - РИА Новости, 20.03.2023

Володин предложил сделать конференцию "Россия — Африка" ежегодной

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил сделать ежегодной конференцию "Россия - Африка", отметив, что следует искать новые форматы взаимодействия. РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T12:32

2023-03-20T12:32

2023-03-20T14:36

россия

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вячеслав володин

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил сделать ежегодной конференцию "Россия - Африка", отметив, что следует искать новые форматы взаимодействия. Володин отметил, что в ходе конференции уже прозвучали инициативы, которые "придадут импульс" развитию отношений России и Африки. "Важно, что в ходе нашей Конференции уже прозвучали конструктивные предложения и инициативы, которые придадут импульс развитию российско-африканского сотрудничества в интересах наших граждан", — добавил он. В Москве 19-20 марта проходит вторая международная парламентская конференция "Россия - Африка". В работе конференции участвуют представители научно-образовательного и экспертного сообществ из России и африканских стран, депутаты Государственной Думы, руководители федеральных органов исполнительной власти, сенаторы Совета Федерации, председатели законодательных органов субъектов Российской Федерации, представители бизнес-сообщества. Участие в конференции принимают более 40 делегаций из большинства стран Африки.

https://ria.ru/20230319/afrika-1858958092.html

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россия, африка, вячеслав володин, госдума рф, совет федерации рф, москва