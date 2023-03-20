Володин предложил сделать конференцию "Россия — Африка" ежегодной
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил сделать конференцию "Россия — Африка" ежегодной
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на Международной парламентской конференции "Россия-Африка" в Москве
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на Международной парламентской конференции "Россия-Африка" в Москве
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил сделать ежегодной конференцию "Россия - Африка", отметив, что следует искать новые форматы взаимодействия.
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"Нам необходимо искать новые форматы взаимодействия. В этой связи есть предложение сделать конференцию "Россия-Африка" ежегодной", - сказал Володин в ходе пленарного заседания парламентской конференции "Россия — Африка".
"Важно, что в ходе нашей Конференции уже прозвучали конструктивные предложения и инициативы, которые придадут импульс развитию российско-африканского сотрудничества в интересах наших граждан", — добавил он.
В Москве 19-20 марта проходит вторая международная парламентская конференция "Россия - Африка". В работе конференции участвуют представители научно-образовательного и экспертного сообществ из России и африканских стран, депутаты Государственной Думы, руководители федеральных органов исполнительной власти, сенаторы Совета Федерации, председатели законодательных органов субъектов Российской Федерации, представители бизнес-сообщества. Участие в конференции принимают более 40 делегаций из большинства стран Африки.