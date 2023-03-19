https://ria.ru/20230319/vybory-1858982819.html
Глава делегации Совфеда оценил ход прошедших выборов в Казахстане
Глава делегации Совфеда оценил ход прошедших выборов в Казахстане - РИА Новости, 19.03.2023
Глава делегации Совфеда оценил ход прошедших выборов в Казахстане
Парламентские выборы в Казахстане прошли транспарентно, легитимно, состязательно, наблюдатели указывают на отсутствие нарушений, способных повлиять на ход... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T21:20
2023-03-19T21:20
2023-03-19T21:20
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Парламентские выборы в Казахстане прошли транспарентно, легитимно, состязательно, наблюдатели указывают на отсутствие нарушений, способных повлиять на ход голосования, заявил РИА Новости в воскресенье по телефону из Астаны координатор делегации Совфеда Баир Жамсуев. "Мы были на очень многих участках, не только в Астане, но и в регионах. Общались с избирателями, членами избирательных комиссий, наблюдателями, в том числе на одном участке встретились с представителями миссии ОБСЕ. Никто не сказал, что есть принципиальные какие-то нарушения, которые могут повлиять или поставить под сомнение ход выборов на том или ином избирательном участке", - сказал политик. Он полагает, что это "серьезное свидетельство, аргумент в пользу того, что выборы состоялись в строгом соответствии с международными нормами и в соответствии с законодательством Республики Казахстан". "Мы сами видели, что люди приходят, все прозрачно, все четко, с паспортами, с документами. На участках присутствовали наблюдатели. Мы считаем, что выборы прошли транспарентно, легитимно, состязательно", - сказал Жамсуев. В Казахстане 19 марта проводятся внеочередные выборы депутатов мажилиса (нижняя палата парламента) и маслихатов (местные представительные органы). Участки в республике открылись в 07:00 по местному времени. По московскому времени в большинстве регионов это произошло в 04:00, а в пяти западных областях (Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Кызылординской и Мангистауской) – в 05:00 из-за разницы во времени. Завершится голосование в 20:00 по местному времени (17:00 и 18:00 мск соответственно). В выборах участвуют все семь зарегистрированных в республике партий: самая многочисленная "Аманат", Демократическая партия "Ак жол", Народная партия Казахстана, Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл", Общенациональная социал-демократическая партия, Казахстанская партия зеленых "Байтак" и общественное объединение "Партия Respublica". В семь списков партий, претендующих на 69 мандатов депутатов мажилиса, включен 281 кандидат. Кроме того, в республике организовано 29 одномандатных мажоритарных избирательных округов, в которых борьбу будут вести как представители партий, так и самовыдвиженцы.
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в мире, казахстан, астана, совет федерации рф, обсе
В мире, Казахстан, Астана, Совет Федерации РФ, ОБСЕ
Глава делегации Совфеда оценил ход прошедших выборов в Казахстане
Сенатор Жамсуев: выборы в Казахстане прошли транспарентно, легитимно и состязательно
МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Парламентские выборы в Казахстане прошли транспарентно, легитимно, состязательно, наблюдатели указывают на отсутствие нарушений, способных повлиять на ход голосования, заявил РИА Новости в воскресенье по телефону из Астаны координатор делегации Совфеда Баир Жамсуев.
"Мы были на очень многих участках, не только в Астане, но и в регионах. Общались с избирателями, членами избирательных комиссий, наблюдателями, в том числе на одном участке встретились с представителями миссии ОБСЕ
. Никто не сказал, что есть принципиальные какие-то нарушения, которые могут повлиять или поставить под сомнение ход выборов на том или ином избирательном участке", - сказал политик.
На выборах в парламент Казахстана лидирует "Аманат", показал exit poll
Он полагает, что это "серьезное свидетельство, аргумент в пользу того, что выборы состоялись в строгом соответствии с международными нормами и в соответствии с законодательством Республики Казахстан".
"Мы сами видели, что люди приходят, все прозрачно, все четко, с паспортами, с документами. На участках присутствовали наблюдатели. Мы считаем, что выборы прошли транспарентно, легитимно, состязательно", - сказал Жамсуев.
В Казахстане 19 марта проводятся внеочередные выборы депутатов мажилиса (нижняя палата парламента) и маслихатов (местные представительные органы). Участки в республике открылись в 07:00 по местному времени. По московскому времени в большинстве регионов это произошло в 04:00, а в пяти западных областях (Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Кызылординской и Мангистауской) – в 05:00 из-за разницы во времени. Завершится голосование в 20:00 по местному времени (17:00 и 18:00 мск соответственно).
В выборах участвуют все семь зарегистрированных в республике партий: самая многочисленная "Аманат", Демократическая партия "Ак жол", Народная партия Казахстана, Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл", Общенациональная социал-демократическая партия, Казахстанская партия зеленых "Байтак" и общественное объединение "Партия Respublica".
В семь списков партий, претендующих на 69 мандатов депутатов мажилиса, включен 281 кандидат. Кроме того, в республике организовано 29 одномандатных мажоритарных избирательных округов, в которых борьбу будут вести как представители партий, так и самовыдвиженцы.
Назарбаев проголосовал на внеочередных выборах в Казахстане