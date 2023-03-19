https://ria.ru/20230319/vybory-1858982819.html

Глава делегации Совфеда оценил ход прошедших выборов в Казахстане

Глава делегации Совфеда оценил ход прошедших выборов в Казахстане - РИА Новости, 19.03.2023

Глава делегации Совфеда оценил ход прошедших выборов в Казахстане

Парламентские выборы в Казахстане прошли транспарентно, легитимно, состязательно, наблюдатели указывают на отсутствие нарушений, способных повлиять на ход... РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T21:20

2023-03-19T21:20

2023-03-19T21:20

в мире

казахстан

астана

совет федерации рф

обсе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/13/1858938322_0:0:3416:1922_1920x0_80_0_0_4808d123dd554eef33bfdb0adbc88fe6.jpg

МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Парламентские выборы в Казахстане прошли транспарентно, легитимно, состязательно, наблюдатели указывают на отсутствие нарушений, способных повлиять на ход голосования, заявил РИА Новости в воскресенье по телефону из Астаны координатор делегации Совфеда Баир Жамсуев. "Мы были на очень многих участках, не только в Астане, но и в регионах. Общались с избирателями, членами избирательных комиссий, наблюдателями, в том числе на одном участке встретились с представителями миссии ОБСЕ. Никто не сказал, что есть принципиальные какие-то нарушения, которые могут повлиять или поставить под сомнение ход выборов на том или ином избирательном участке", - сказал политик. Он полагает, что это "серьезное свидетельство, аргумент в пользу того, что выборы состоялись в строгом соответствии с международными нормами и в соответствии с законодательством Республики Казахстан". "Мы сами видели, что люди приходят, все прозрачно, все четко, с паспортами, с документами. На участках присутствовали наблюдатели. Мы считаем, что выборы прошли транспарентно, легитимно, состязательно", - сказал Жамсуев. В Казахстане 19 марта проводятся внеочередные выборы депутатов мажилиса (нижняя палата парламента) и маслихатов (местные представительные органы). Участки в республике открылись в 07:00 по местному времени. По московскому времени в большинстве регионов это произошло в 04:00, а в пяти западных областях (Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Кызылординской и Мангистауской) – в 05:00 из-за разницы во времени. Завершится голосование в 20:00 по местному времени (17:00 и 18:00 мск соответственно). В выборах участвуют все семь зарегистрированных в республике партий: самая многочисленная "Аманат", Демократическая партия "Ак жол", Народная партия Казахстана, Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл", Общенациональная социал-демократическая партия, Казахстанская партия зеленых "Байтак" и общественное объединение "Партия Respublica". В семь списков партий, претендующих на 69 мандатов депутатов мажилиса, включен 281 кандидат. Кроме того, в республике организовано 29 одномандатных мажоритарных избирательных округов, в которых борьбу будут вести как представители партий, так и самовыдвиженцы.

https://ria.ru/20230319/kazakhstan-1858981949.html

https://ria.ru/20230319/kazakhstan-1858890966.html

казахстан

астана

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, казахстан, астана, совет федерации рф, обсе