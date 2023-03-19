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В Казахстане явка на выборах составила почти 52 процента за девять часов
В Казахстане явка на выборах составила почти 52 процента за девять часов - РИА Новости, 19.03.2023
В Казахстане явка на выборах составила почти 52 процента за девять часов
Явка на выборах депутатов мажилиса (нижняя палата парламента) и маслихатов (местные представительные органы) Казахстана по состоянию на 16.00 по времени Астаны... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T14:10
2023-03-19T14:10
2023-03-19T19:57
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АСТАНА, 19 мар ─ РИА Новости. Явка на выборах депутатов мажилиса (нижняя палата парламента) и маслихатов (местные представительные органы) Казахстана по состоянию на 16.00 по времени Астаны (13.00 мск) составила 51,98%, сообщил член Центральной избирательной комиссии республики Асылбек Смагулов. На выборах 10 января 2021 года явка избирателей к этому часу составляла 52,5%. "Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 16.00 19 марта 2023 года бюллетени получили 51,98% от общего количества граждан, включенных в списки", - сказал Смагулов на брифинге. Больше всего избирателей проголосовали в Кызылординской области на юге страны (64,95%), меньше всего - в городе Алма-Ате (19,14%). Досрочные парламентские и местные выборы проходят в Казахстане 19 марта. Центризбирком зарегистрировал списки всех семи зарегистрированных в республике политических партий. В их числе самая многочисленная "Аманат", Демократическая партия "Ак жол", Народная партия Казахстана, Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл", Общенациональная социал-демократическая партия, Казахстанская партия зеленых "Байтак" и партия Respublica. Также выборы депутатов мажилиса проходят по одномандатным территориальным избирательным округам.
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в мире, казахстан, астана, кызылординская область
В мире, Казахстан, Астана, Кызылординская область
В Казахстане явка на выборах составила почти 52 процента за девять часов
ЦИК: явка на парламентских выборах в Казахстане за девять часов составила 51,98 процента
АСТАНА, 19 мар ─ РИА Новости.
Явка на выборах депутатов мажилиса (нижняя палата парламента) и маслихатов (местные представительные органы) Казахстана по состоянию на 16.00 по времени Астаны (13.00 мск) составила 51,98%, сообщил
член Центральной избирательной комиссии республики Асылбек Смагулов.
На выборах 10 января 2021 года явка избирателей к этому часу составляла 52,5%.
"Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 16.00 19 марта 2023 года бюллетени получили 51,98% от общего количества граждан, включенных в списки", - сказал Смагулов на брифинге.
Больше всего избирателей проголосовали в Кызылординской области
на юге страны (64,95%), меньше всего - в городе Алма-Ате
(19,14%).
Досрочные парламентские и местные выборы проходят в Казахстане 19 марта. Центризбирком зарегистрировал списки всех семи зарегистрированных в республике политических партий. В их числе самая многочисленная "Аманат", Демократическая партия "Ак жол", Народная партия Казахстана, Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл", Общенациональная социал-демократическая партия, Казахстанская партия зеленых "Байтак" и партия Respublica. Также выборы депутатов мажилиса проходят по одномандатным территориальным избирательным округам.
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