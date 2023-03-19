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Американский ветеран возмутился отношением ВСУ к своим же бойцам - РИА Новости, 19.03.2023
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05:51 19.03.2023
https://ria.ru/20230319/vsu-1858877644.html
Американский ветеран возмутился отношением ВСУ к своим же бойцам
Американский ветеран возмутился отношением ВСУ к своим же бойцам - РИА Новости, 19.03.2023
Американский ветеран возмутился отношением ВСУ к своим же бойцам
ВСУ не дают достойно похоронить своих погибших, оставляя их тела у дорог, написал в Twitter американский ветеран Ноктис Дрейвен. РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T05:51
2023-03-19T05:51
в мире
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донбасс
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. ВСУ не дают достойно похоронить своих погибших, оставляя их тела у дорог, написал в Twitter американский ветеран Ноктис Дрейвен.В своей публикации бывший военный возмутился тем, что многие погибшие бойцы ВСУ объявляются без вести пропавшими, чтобы государству не пришлось выплачивать семьям компенсации.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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в мире, россия, донбасс, владимир путин, вооруженные силы украины, twitter
В мире, Россия, Донбасс, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Twitter
Американский ветеран возмутился отношением ВСУ к своим же бойцам

Американский ветеран Дрейвен: ВСУ не позволяют семьям достойно хоронить погибших

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные в городе Часов Яр
Украинские военные в городе Часов Яр - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные в городе Часов Яр. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. ВСУ не дают достойно похоронить своих погибших, оставляя их тела у дорог, написал в Twitter американский ветеран Ноктис Дрейвен.
В своей публикации бывший военный возмутился тем, что многие погибшие бойцы ВСУ объявляются без вести пропавшими, чтобы государству не пришлось выплачивать семьям компенсации.
«

"Мало отдать свою жизнь за Зеленского и западных политиков, но они еще и не позволяют семьям достойно похоронить (погибших. — Прим. ред.). Мне трудно осознать, почему ВСУ вообще еще существуют, почему к ним продолжают так относиться", — заявил Дрейвен.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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