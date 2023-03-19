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Американский ветеран возмутился отношением ВСУ к своим же бойцам
Американский ветеран возмутился отношением ВСУ к своим же бойцам - РИА Новости, 19.03.2023
Американский ветеран возмутился отношением ВСУ к своим же бойцам
ВСУ не дают достойно похоронить своих погибших, оставляя их тела у дорог, написал в Twitter американский ветеран Ноктис Дрейвен. РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T05:51
2023-03-19T05:51
2023-03-19T05:51
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. ВСУ не дают достойно похоронить своих погибших, оставляя их тела у дорог, написал в Twitter американский ветеран Ноктис Дрейвен.В своей публикации бывший военный возмутился тем, что многие погибшие бойцы ВСУ объявляются без вести пропавшими, чтобы государству не пришлось выплачивать семьям компенсации.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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в мире, россия, донбасс, владимир путин, вооруженные силы украины, twitter
В мире, Россия, Донбасс, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Twitter
Американский ветеран возмутился отношением ВСУ к своим же бойцам
Американский ветеран Дрейвен: ВСУ не позволяют семьям достойно хоронить погибших