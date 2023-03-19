https://ria.ru/20230319/spetsoperatsiya-1858981734.html

Спецоперация, 19 марта: Путин приехал в Мариуполь

Спецоперация, 19 марта: Путин приехал в Мариуполь - РИА Новости, 19.03.2023

Спецоперация, 19 марта: Путин приехал в Мариуполь

Президент РФ Владимир Путин посетил командный пункт операции в Ростове-на-Дону, а также совершил рабочую поездку в Мариуполь. РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T21:11

2023-03-19T21:11

2023-03-19T21:34

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посетил командный пункт операции в Ростове-на-Дону, а также совершил рабочую поездку в Мариуполь. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, поездка в командный пункт в Ростовской области была внеплановой, Путин поприсутствовал на одной из сессий докладов. По его словам, поездка президента в Ростов-на-Дону заранее не готовилась, чтобы проверить работу пункта в обычном режиме. Путин и начальник генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов достаточно долго общались там о ходе спецоперации, добавил пресс-секретарь президента. В поездке в Мариуполь его сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин. Речь шла о строительстве микрорайонов, социальных и образовательных объектов, медучреждений. Ход операцииМинобороны РФ сообщило, что на херсонском направлении украинские войска потеряли до 20 военнослужащих и две гаубицы "Гвоздика", а на донецком направлении - более 80 человек и 13 единиц техники, включая одну американскую контрбатарейную РЛС AN/TPQ-36. Кроме того, согласно сообщению ведомства, российские военные нанесли удары по позициям украинских сил на южнодонецком и запорожском направлениях, Украина потеряла свыше 50 человек и 4 единицы техники, на купянском и краснолиманском направлениях - около 140 военнослужащих. Вооруженные силы РФ сорвали две попытки украинских войск провести разведку боем и переброску их резервов на купянском направлении, сообщили российские военные. Президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину заявил, что Россия фактически не применяет гиперзвуковое оружие в ходе операции на Украине, но оно есть, есть и другие современные системы, которых не было в 2014 году. УрегулированиеПеред визитом председателя КНР Си Цзиньпина в Россию в офисе Владимира Зеленского раскритиковали план КНР по украинскому урегулированию. Как сказал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, в китайском документе сформулированы очень общие принципы, это не продуманное логистическое предложение, там нет взвешенной логики. В частности, по его словам, противоречат пункты, касающиеся нерушимости суверенитета и территориальной целостности с необходимостью прекращения огня.

https://ria.ru/20230319/spetsoperatsiya-1858245369.html

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Осмотр инфраструктуры и общение с жителями: визит Путина в Мариуполь и Ростов-на-Дону Осмотр инфраструктуры и общение с жителями: визит Путина в Мариуполь и Ростов-на-Дону 2023-03-19T21:11 true PT14M09S

Путин пообщался с жителями Мариуполя Путин пообщался с жителями Мариуполя 2023-03-19T21:11 true PT0M28S

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