Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 19 марта: Путин приехал в Мариуполь - РИА Новости, 19.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:11 19.03.2023 (обновлено: 21:34 19.03.2023)
https://ria.ru/20230319/spetsoperatsiya-1858981734.html
Спецоперация, 19 марта: Путин приехал в Мариуполь
Спецоперация, 19 марта: Путин приехал в Мариуполь - РИА Новости, 19.03.2023
Спецоперация, 19 марта: Путин приехал в Мариуполь
Президент РФ Владимир Путин посетил командный пункт операции в Ростове-на-Дону, а также совершил рабочую поездку в Мариуполь. РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T21:11
2023-03-19T21:34
специальная военная операция на украине
в мире
россия
мариуполь
украина
владимир путин
дмитрий песков
валерий герасимов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/13/1858919753_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e71fa6d236f32a4aacba17db8e210aa7.jpg
МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посетил командный пункт операции в Ростове-на-Дону, а также совершил рабочую поездку в Мариуполь. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, поездка в командный пункт в Ростовской области была внеплановой, Путин поприсутствовал на одной из сессий докладов. По его словам, поездка президента в Ростов-на-Дону заранее не готовилась, чтобы проверить работу пункта в обычном режиме. Путин и начальник генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов достаточно долго общались там о ходе спецоперации, добавил пресс-секретарь президента. В поездке в Мариуполь его сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин. Речь шла о строительстве микрорайонов, социальных и образовательных объектов, медучреждений. Ход операцииМинобороны РФ сообщило, что на херсонском направлении украинские войска потеряли до 20 военнослужащих и две гаубицы "Гвоздика", а на донецком направлении - более 80 человек и 13 единиц техники, включая одну американскую контрбатарейную РЛС AN/TPQ-36. Кроме того, согласно сообщению ведомства, российские военные нанесли удары по позициям украинских сил на южнодонецком и запорожском направлениях, Украина потеряла свыше 50 человек и 4 единицы техники, на купянском и краснолиманском направлениях - около 140 военнослужащих. Вооруженные силы РФ сорвали две попытки украинских войск провести разведку боем и переброску их резервов на купянском направлении, сообщили российские военные. Президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину заявил, что Россия фактически не применяет гиперзвуковое оружие в ходе операции на Украине, но оно есть, есть и другие современные системы, которых не было в 2014 году. УрегулированиеПеред визитом председателя КНР Си Цзиньпина в Россию в офисе Владимира Зеленского раскритиковали план КНР по украинскому урегулированию. Как сказал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, в китайском документе сформулированы очень общие принципы, это не продуманное логистическое предложение, там нет взвешенной логики. В частности, по его словам, противоречат пункты, касающиеся нерушимости суверенитета и территориальной целостности с необходимостью прекращения огня.
https://ria.ru/20230319/spetsoperatsiya-1858245369.html
https://ria.ru/20230317/kitay-1858480065.html
россия
мариуполь
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Осмотр инфраструктуры и общение с жителями: визит Путина в Мариуполь и Ростов-на-Дону
Осмотр инфраструктуры и общение с жителями: визит Путина в Мариуполь и Ростов-на-Дону
2023-03-19T21:11
true
PT14M09S
Путин пообщался с жителями Мариуполя
Путин пообщался с жителями Мариуполя
2023-03-19T21:11
true
PT0M28S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/13/1858919753_226:0:1666:1080_1920x0_80_0_0_87e5aa1e38a9a8fc9032406fbf8b9753.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, мариуполь, украина, владимир путин, дмитрий песков, валерий герасимов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Мариуполь, Украина, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Валерий Герасимов
Спецоперация, 19 марта: Путин приехал в Мариуполь

Президент Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь и Ростов-на-Дону

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посетил командный пункт операции в Ростове-на-Дону, а также совершил рабочую поездку в Мариуполь.
Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, поездка в командный пункт в Ростовской области была внеплановой, Путин поприсутствовал на одной из сессий докладов. По его словам, поездка президента в Ростов-на-Дону заранее не готовилась, чтобы проверить работу пункта в обычном режиме.
Путин и начальник генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов достаточно долго общались там о ходе спецоперации, добавил пресс-секретарь президента.
В поездке в Мариуполь его сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин. Речь шла о строительстве микрорайонов, социальных и образовательных объектов, медучреждений.

Ход операции

Минобороны РФ сообщило, что на херсонском направлении украинские войска потеряли до 20 военнослужащих и две гаубицы "Гвоздика", а на донецком направлении - более 80 человек и 13 единиц техники, включая одну американскую контрбатарейную РЛС AN/TPQ-36.
Кроме того, согласно сообщению ведомства, российские военные нанесли удары по позициям украинских сил на южнодонецком и запорожском направлениях, Украина потеряла свыше 50 человек и 4 единицы техники, на купянском и краснолиманском направлениях - около 140 военнослужащих.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 19.03.2023
Вчера, 15:48
Вооруженные силы РФ сорвали две попытки украинских войск провести разведку боем и переброску их резервов на купянском направлении, сообщили российские военные.
Президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину заявил, что Россия фактически не применяет гиперзвуковое оружие в ходе операции на Украине, но оно есть, есть и другие современные системы, которых не было в 2014 году.

Урегулирование

Перед визитом председателя КНР Си Цзиньпина в Россию в офисе Владимира Зеленского раскритиковали план КНР по украинскому урегулированию.
Как сказал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, в китайском документе сформулированы очень общие принципы, это не продуманное логистическое предложение, там нет взвешенной логики. В частности, по его словам, противоречат пункты, касающиеся нерушимости суверенитета и территориальной целостности с необходимостью прекращения огня.
Чжан Ханьхуэй - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
Китай будет стоять с Россией "спина к спине", заявил посол Чжан Ханьхуэй
17 марта, 08:11
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияМариупольУкраинаВладимир ПутинДмитрий ПесковВалерий Герасимов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала