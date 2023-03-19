https://ria.ru/20230319/sochi-1858910915.html
Аэропорт Сочи начал принимать задержанные рейсы
Аэропорт Сочи начал принимать задержанные рейсы - РИА Новости, 19.03.2023
Аэропорт Сочи начал принимать задержанные рейсы
Аэропорт Сочи начал принимать рейсы, задержанные из-за тумана и плохой видимости, сообщили журналистам в пресс-службе оператора кубанских аэропортов ГК... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T12:21
2023-03-19T12:21
2023-03-19T17:44
общество
сочи
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КРАСНОДАР, 19 мар — РИА Новости. Аэропорт Сочи начал принимать рейсы, задержанные из-за тумана и плохой видимости, сообщили журналистам в пресс-службе оператора кубанских аэропортов ГК "Аэродинамика". Улучшение видимости прогнозируется до 18:00, но дальше возможно усиление тумана. Туман и низкая облачность наблюдаются в Сочи уже второй день. По состоянию на сегодняшнее утро там отменили 39 рейсов, в том числе четыре из числа тех, что прибыли на запасной аэродром. За минувшую ночь из 57 рейсов было выполнено два. Представители авиакомпаний работают с пассажирами задержанных и отмененных рейсов.
https://ria.ru/20230319/magadan-1858910105.html
сочи
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, сочи
Аэропорт Сочи начал принимать задержанные рейсы
Аэропорт Сочи принял четыре рейса, задержанных из-за тумана
КРАСНОДАР, 19 мар — РИА Новости. Аэропорт Сочи начал принимать рейсы, задержанные из-за тумана и плохой видимости, сообщили журналистам в пресс-службе оператора кубанских аэропортов ГК "Аэродинамика".
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"С 11:00 в районе аэропорта улучшение видимости. Аэропорт принял четыре рейса. С запасных аэродромов начался вылет задержанных рейсов. В течение ближайшего время они прибудут в Сочи. На эти рейсы уже началась регистрация", — говорится в публикации.
Улучшение видимости прогнозируется до 18:00, но дальше возможно усиление тумана.
Туман и низкая облачность наблюдаются в Сочи уже второй день. По состоянию на сегодняшнее утро там отменили 39 рейсов, в том числе четыре из числа тех, что прибыли на запасной аэродром. За минувшую ночь из 57 рейсов было выполнено два. Представители авиакомпаний работают с пассажирами задержанных и отмененных рейсов.
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