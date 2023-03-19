https://ria.ru/20230319/sochi-1858910915.html

Аэропорт Сочи начал принимать задержанные рейсы

Аэропорт Сочи начал принимать задержанные рейсы - РИА Новости, 19.03.2023

Аэропорт Сочи начал принимать задержанные рейсы

Аэропорт Сочи начал принимать рейсы, задержанные из-за тумана и плохой видимости, сообщили журналистам в пресс-службе оператора кубанских аэропортов ГК... РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T12:21

2023-03-19T12:21

2023-03-19T17:44

общество

сочи

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КРАСНОДАР, 19 мар — РИА Новости. Аэропорт Сочи начал принимать рейсы, задержанные из-за тумана и плохой видимости, сообщили журналистам в пресс-службе оператора кубанских аэропортов ГК "Аэродинамика". Улучшение видимости прогнозируется до 18:00, но дальше возможно усиление тумана. Туман и низкая облачность наблюдаются в Сочи уже второй день. По состоянию на сегодняшнее утро там отменили 39 рейсов, в том числе четыре из числа тех, что прибыли на запасной аэродром. За минувшую ночь из 57 рейсов было выполнено два. Представители авиакомпаний работают с пассажирами задержанных и отмененных рейсов.

https://ria.ru/20230319/magadan-1858910105.html

сочи

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, сочи