https://ria.ru/20230319/russkiymuzey-1858685049.html
Русский музей отметит 125-летие со дня открытия специальной программой
Русский музей отметит 125-летие со дня открытия специальной программой - РИА Новости, 19.03.2023
Русский музей отметит 125-летие со дня открытия специальной программой
Сегодня, 19 марта, 125-летие со дня открытия отмечает Русский музей в Санкт-Петербурге. Программа празднеств опубликована на сайте институции. РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T07:00
2023-03-19T07:00
2023-03-19T07:00
культура
русский музей
музеи
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санкт-петербург
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Сегодня, 19 марта, 125-летие со дня открытия отмечает Русский музей в Санкт-Петербурге. Программа празднеств опубликована на сайте институции. В Михайловском дворце посетителей будут встречать реконструкторы, одетые в аутентичные костюмы конца XIX столетия. Также запланированы концерты. Выступят молодые исполнители коллектива фонда поддержки искусств "Арт-Линия", камерный ансамбль "Солисты Санкт-Петербурга" под управлением Михаила Гантварга, выпускник Санкт-Петербургской консерватории Лев Потапов.Музыкальный марафон продолжится 23 марта — состоится концерт Государственного оркестра народных инструментов "Метелица" им. Н. И. Привалова в Михайловском замке. А 25 марта в Строгановском дворце выступит струнный ансамбль Государственной академической капеллы.Ранее сообщалось об открытии в Русском музее выставки "Параллельные вселенные. От абстракции к артефакту".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
русский музей, музеи, новости культуры, санкт-петербург
Культура, Русский музей, Музеи, Новости культуры, Санкт-Петербург
Русский музей отметит 125-летие со дня открытия специальной программой
Русский музей в Петербурге отметит 125-летие со дня открытия специальной программой
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости.
Сегодня, 19 марта, 125-летие со дня открытия отмечает Русский музей в Санкт-Петербурге. Программа празднеств опубликована
на сайте институции.
В Михайловском дворце посетителей будут встречать реконструкторы, одетые в аутентичные костюмы конца XIX столетия.
«
"Встретить исторических личностей на экспозиции – редкая возможность, которая появится у посетителей Русского музея в день его юбилея. Среди известных персонажей – первый управляющий Русским музеем Александра III великий князь Георгий Михайлович, архитектор Леонтий Бенуа, княгиня и меценат Мария Тенишева, а также художники, чьи работы украшают экспозицию музея: Илья Репин, Архип Куинджи, Иван Шишкин", — рассказывают в музее.
Также запланированы концерты. Выступят молодые исполнители коллектива фонда поддержки искусств "Арт-Линия", камерный ансамбль "Солисты Санкт-Петербурга" под управлением Михаила Гантварга, выпускник Санкт-Петербургской консерватории Лев Потапов.
Музыкальный марафон продолжится 23 марта — состоится концерт Государственного оркестра народных инструментов "Метелица" им. Н. И. Привалова в Михайловском замке. А 25 марта в Строгановском дворце выступит струнный ансамбль Государственной академической капеллы.
«
"Самым большим подарком для нас будет интерес посетителей и их участие в наших мероприятиях", — говорит ВРИО Генерального директора институции Анна Цветкова.
Ранее сообщалось
об открытии в Русском музее выставки "Параллельные вселенные. От абстракции к артефакту".
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