https://ria.ru/20230319/russkiymuzey-1858685049.html

Русский музей отметит 125-летие со дня открытия специальной программой

Русский музей отметит 125-летие со дня открытия специальной программой - РИА Новости, 19.03.2023

Русский музей отметит 125-летие со дня открытия специальной программой

Сегодня, 19 марта, 125-летие со дня открытия отмечает Русский музей в Санкт-Петербурге. Программа празднеств опубликована на сайте институции. РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T07:00

2023-03-19T07:00

2023-03-19T07:00

культура

русский музей

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новости культуры

санкт-петербург

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Сегодня, 19 марта, 125-летие со дня открытия отмечает Русский музей в Санкт-Петербурге. Программа празднеств опубликована на сайте институции. В Михайловском дворце посетителей будут встречать реконструкторы, одетые в аутентичные костюмы конца XIX столетия. Также запланированы концерты. Выступят молодые исполнители коллектива фонда поддержки искусств "Арт-Линия", камерный ансамбль "Солисты Санкт-Петербурга" под управлением Михаила Гантварга, выпускник Санкт-Петербургской консерватории Лев Потапов.Музыкальный марафон продолжится 23 марта — состоится концерт Государственного оркестра народных инструментов "Метелица" им. Н. И. Привалова в Михайловском замке. А 25 марта в Строгановском дворце выступит струнный ансамбль Государственной академической капеллы.Ранее сообщалось об открытии в Русском музее выставки "Параллельные вселенные. От абстракции к артефакту".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

русский музей, музеи, новости культуры, санкт-петербург