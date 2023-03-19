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В США забили тревогу из-за стратегического решения Путина - РИА Новости, 19.03.2023
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06:07 19.03.2023 (обновлено: 09:01 19.03.2023)
https://ria.ru/20230319/reshenie-1858878128.html
В США забили тревогу из-за стратегического решения Путина
В США забили тревогу из-за стратегического решения Путина - РИА Новости, 19.03.2023
В США забили тревогу из-за стратегического решения Путина
Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву и встреча с президентом России Владимиром Путиным бросают вызов США и их союзникам, написала обозреватель Hill... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T06:07
2023-03-19T09:01
китай
россия
си цзиньпин
владимир путин
в мире
сша
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву и встреча с президентом России Владимиром Путиным бросают вызов США и их союзникам, написала обозреватель Hill Эллен Митчелл.По ее мнению, одним из наиболее вероятных итогов встречи Си Цзиньпина и Владимира Путина станет "публичное подтверждение партнерства двух стран" против "несправедливого вмешательства Запада в их дела". Она также отметила, что сообщения о предстоящих переговорах между лидерами России и Китая встревожили западных политиков.Вне зависимости от итогов, встреча, несомненно, укрепит связи между двумя лидерами, резюмировала Митчелл.Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что по приглашению Путина 20–22 марта 2023 года с государственным визитом Россию посетит Си Цзиньпин. На переговорах обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Москвой и Пекином.
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китай, россия, си цзиньпин, владимир путин, в мире, сша
Китай, Россия, Си Цзиньпин, Владимир Путин, В мире, США
В США забили тревогу из-за стратегического решения Путина

Hill: визит Си Цзиньпина в Москву и встреча с Путиным бросают вызов США и их союзникам

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву и встреча с президентом России Владимиром Путиным бросают вызов США и их союзникам, написала обозреватель Hill Эллен Митчелл.
«

"Визит Си Цзиньпина в Москву и сопутствующая ему поддержка со стороны Китая — означает бросить вызов США и их союзникам, которые стремились оказать давление на экономику России при помощи разрушительных санкций", — заявила она.

По ее мнению, одним из наиболее вероятных итогов встречи Си Цзиньпина и Владимира Путина станет "публичное подтверждение партнерства двух стран" против "несправедливого вмешательства Запада в их дела". Она также отметила, что сообщения о предстоящих переговорах между лидерами России и Китая встревожили западных политиков.
Вне зависимости от итогов, встреча, несомненно, укрепит связи между двумя лидерами, резюмировала Митчелл.
Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что по приглашению Путина 20–22 марта 2023 года с государственным визитом Россию посетит Си Цзиньпин. На переговорах обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Москвой и Пекином.
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