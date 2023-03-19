https://ria.ru/20230319/reshenie-1858878128.html

В США забили тревогу из-за стратегического решения Путина

В США забили тревогу из-за стратегического решения Путина - РИА Новости, 19.03.2023

В США забили тревогу из-за стратегического решения Путина

Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву и встреча с президентом России Владимиром Путиным бросают вызов США и их союзникам, написала обозреватель Hill... РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T06:07

2023-03-19T06:07

2023-03-19T09:01

китай

россия

си цзиньпин

владимир путин

в мире

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/04/1771087146_0:0:3303:1858_1920x0_80_0_0_53eadd3f219e64c2c1e44ff9cd6db96b.jpg

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву и встреча с президентом России Владимиром Путиным бросают вызов США и их союзникам, написала обозреватель Hill Эллен Митчелл.По ее мнению, одним из наиболее вероятных итогов встречи Си Цзиньпина и Владимира Путина станет "публичное подтверждение партнерства двух стран" против "несправедливого вмешательства Запада в их дела". Она также отметила, что сообщения о предстоящих переговорах между лидерами России и Китая встревожили западных политиков.Вне зависимости от итогов, встреча, несомненно, укрепит связи между двумя лидерами, резюмировала Митчелл.Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что по приглашению Путина 20–22 марта 2023 года с государственным визитом Россию посетит Си Цзиньпин. На переговорах обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Москвой и Пекином.

https://ria.ru/20230317/podarki-1858615963.html

китай

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

китай, россия, си цзиньпин, владимир путин, в мире, сша