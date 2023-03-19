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В США забили тревогу из-за стратегического решения Путина
В США забили тревогу из-за стратегического решения Путина - РИА Новости, 19.03.2023
В США забили тревогу из-за стратегического решения Путина
Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву и встреча с президентом России Владимиром Путиным бросают вызов США и их союзникам, написала обозреватель Hill... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T06:07
2023-03-19T06:07
2023-03-19T09:01
китай
россия
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву и встреча с президентом России Владимиром Путиным бросают вызов США и их союзникам, написала обозреватель Hill Эллен Митчелл.По ее мнению, одним из наиболее вероятных итогов встречи Си Цзиньпина и Владимира Путина станет "публичное подтверждение партнерства двух стран" против "несправедливого вмешательства Запада в их дела". Она также отметила, что сообщения о предстоящих переговорах между лидерами России и Китая встревожили западных политиков.Вне зависимости от итогов, встреча, несомненно, укрепит связи между двумя лидерами, резюмировала Митчелл.Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что по приглашению Путина 20–22 марта 2023 года с государственным визитом Россию посетит Си Цзиньпин. На переговорах обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Москвой и Пекином.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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китай, россия, си цзиньпин, владимир путин, в мире, сша
Китай, Россия, Си Цзиньпин, Владимир Путин, В мире, США
В США забили тревогу из-за стратегического решения Путина
Hill: визит Си Цзиньпина в Москву и встреча с Путиным бросают вызов США и их союзникам
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости.
Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву и встреча с президентом России Владимиром Путиным бросают вызов США и их союзникам, написала обозреватель Hill
Эллен Митчелл.
«
"Визит Си Цзиньпина в Москву и сопутствующая ему поддержка со стороны Китая — означает бросить вызов США и их союзникам, которые стремились оказать давление на экономику России при помощи разрушительных санкций", — заявила она.
По ее мнению, одним из наиболее вероятных итогов встречи Си Цзиньпина и Владимира Путина станет "публичное подтверждение партнерства двух стран" против "несправедливого вмешательства Запада в их дела". Она также отметила, что сообщения о предстоящих переговорах между лидерами России и Китая встревожили западных политиков.
Вне зависимости от итогов, встреча, несомненно, укрепит связи между двумя лидерами, резюмировала Митчелл.
Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что по приглашению Путина 20–22 марта 2023 года с государственным визитом Россию посетит Си Цзиньпин. На переговорах обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Москвой и Пекином.
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