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Путин написал статью об отношениях России и Китая - РИА Новости, 19.03.2023
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23:04 19.03.2023 (обновлено: 23:55 19.03.2023)
https://ria.ru/20230319/putin-1858992214.html
Путин написал статью об отношениях России и Китая
Путин написал статью об отношениях России и Китая - РИА Новости, 19.03.2023
Путин написал статью об отношениях России и Китая
Президент Владимир Путин в преддверии государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина написал статью для газеты "Жэньминь жибао" "Россия и Китай —... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T23:04
2023-03-19T23:55
си цзиньпин
политика
владимир путин
китай
украина
россия
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амур (река)
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин в преддверии государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина написал статью для газеты "Жэньминь жибао" "Россия и Китай — партнерство, устремленное в будущее".В обращении к китайскому народу российский лидер отметил дружеские отношения Москвы и Пекина и рассказал о справедливом многополярном мироустройстве, за которое выступают Россия и Китай. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.О знакомстве с Си Цзиньпином и российско-китайской дружбеОб экономических отношенияхО многополярном миреО позиции Китая по УкраинеКраеугольный камень стабильности
https://ria.ru/20230317/kitay-1858530877.html
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си цзиньпин, политика, владимир путин, китай, украина, россия, сила сибири — 2, амур (река)
Си Цзиньпин, Политика, Владимир Путин, Китай, Украина, Россия, Сила Сибири — 2, Амур (река)
Путин написал статью об отношениях России и Китая

Владимир Путин написал статью об отношениях России и Китая в газете "Жэньминь жибао"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин в преддверии государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина написал статью для газеты "Жэньминь жибао" "Россия и Китай — партнерство, устремленное в будущее".
В обращении к китайскому народу российский лидер отметил дружеские отношения Москвы и Пекина и рассказал о справедливом многополярном мироустройстве, за которое выступают Россия и Китай. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.

О знакомстве с Си Цзиньпином и российско-китайской дружбе

«

"Мы познакомились с товарищем Си Цзиньпином в марте 2010 года. Три года спустя, примерно в те же мартовские дни, мы вновь встретились в столице России. Тот саммит задал тон и динамику российско-китайским отношениям на многие годы".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
Президент
«

"Прошло десятилетие. За это время в мире многое менялось, и часто не в лучшую сторону, но неизменным осталось главное — прочная российско-китайская дружба. Отношения вышли на наивысший за всю историю уровень и продолжают крепнуть".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
Президент
Флаг Китайской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
В Китае назвали принципы построения отношений с Россией
17 марта, 11:31
«
"С Си Цзиньпином мы встречались около 40 раз и всегда находили возможность для общения и в самых разных официальных форматах, и в обстановке "без галстуков".
Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
Президент

Об экономических отношениях

«
"Одним из наших приоритетов является торгово-экономическое партнерство. По итогам 2022 года двусторонний товарооборот удвоился и достиг 185 миллиардов долларов. Это – новый рекорд. И у нас есть все основания полагать, что поставленная планка в 200 миллиардов долларов будет превышена не в 2024-м, а уже в нынешнем году".
Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
Президент
«
"Успешно реализуются долгосрочные совместные планы и программы. Магистральный газопровод "Сила Сибири" по масштабам без преувеличения стал "сделкой века". Существенно выросли объемы поставок отечественной нефти и угля".
Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
Президент
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
Ушаков оценил рост товарооборота между Россией и Китаем
17 марта, 15:18
«
"Россия и Китай в буквальном и переносном смысле строят мосты. Так, в прошлом году наши приграничные регионы соединили два мостовых перехода через Амур, давно ставший "рекой дружбы".
Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
Президент

О многополярном мире

«
"Проводимый США курс на двойное сдерживание России и Китая, а также всех, кто не поддается американскому диктату, приобретает все более острый и напористый характер. Идет демонтаж архитектуры международной безопасности и сотрудничества. Россия объявлена "непосредственной угрозой", а Китай – "стратегическим конкурентом".
Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
Президент
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
С Россией против Запада. Китай обозначил свои цели
13 марта, 08:00

О позиции Китая по Украине

«
"Признательны за взвешенную линию КНР в связи с происходящими на Украине событиями, за понимание их предыстории и подлинных причин. Приветствуем готовность Китая сыграть конструктивную роль в деле урегулирования кризиса".
Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
Президент
«

"Россия открыта к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса. Однако еще в апреле 2022 года мирные переговоры были прекращены отнюдь не нами. Ультимативные требования в адрес России говорят лишь об оторванности от таких реалий и незаинтересованности в поиске выхода из сложившейся ситуации".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
Президент
Китай - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
В Китае поставили Запад на место после выпадов из-за Украины
25 февраля, 03:33

Краеугольный камень стабильности

«

"Некоторые силы настойчиво стремятся раздробить общеевразийское пространство на сеть "эксклюзивных клубов" и военных блоков, направленных на сдерживание развития наших стран, на ущемление их интересов. Однако добиться этого никому не удастся".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
Президент
«
"Именно российско-китайские отношения сегодня фактически выступают краеугольным камнем региональной, да и глобальной стабильности. Они — образец гармоничного созидательного сотрудничества между крупными державами. Уверен, что наша дружба и партнерство продолжат расти и крепнуть во имя благополучия и процветания России и Китая".
Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
Президент
Флаги России и Китайской народной республики - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
Межгосударственные отношения России и Китая
15 сентября 2022, 01:30
 
Си ЦзиньпинПолитикаВладимир ПутинКитайУкраинаРоссияСила Сибири — 2Амур (река)
 
 
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