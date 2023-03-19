Владимир Путин написал статью об отношениях России и Китая в газете "Жэньминь жибао"
О знакомстве с Си Цзиньпином и российско-китайской дружбе
"Мы познакомились с товарищем Си Цзиньпином в марте 2010 года. Три года спустя, примерно в те же мартовские дни, мы вновь встретились в столице России. Тот саммит задал тон и динамику российско-китайским отношениям на многие годы".
"Прошло десятилетие. За это время в мире многое менялось, и часто не в лучшую сторону, но неизменным осталось главное — прочная российско-китайская дружба. Отношения вышли на наивысший за всю историю уровень и продолжают крепнуть".
Об экономических отношениях
О многополярном мире
О позиции Китая по Украине
"Россия открыта к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса. Однако еще в апреле 2022 года мирные переговоры были прекращены отнюдь не нами. Ультимативные требования в адрес России говорят лишь об оторванности от таких реалий и незаинтересованности в поиске выхода из сложившейся ситуации".
Краеугольный камень стабильности
"Некоторые силы настойчиво стремятся раздробить общеевразийское пространство на сеть "эксклюзивных клубов" и военных блоков, направленных на сдерживание развития наших стран, на ущемление их интересов. Однако добиться этого никому не удастся".