Путин написал статью об отношениях России и Китая

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"Одним из наших приоритетов является торгово-экономическое партнерство. По итогам 2022 года двусторонний товарооборот удвоился и достиг 185 миллиардов долларов. Это – новый рекорд. И у нас есть все основания полагать, что поставленная планка в 200 миллиардов долларов будет превышена не в 2024-м, а уже в нынешнем году".