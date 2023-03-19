https://ria.ru/20230319/pushkov-1858915069.html

Пушков объяснил, зачем США нужен Крым

Пушков объяснил, зачем США нужен Крым - РИА Новости, 19.03.2023

Пушков объяснил, зачем США нужен Крым

Соединенные Штаты планировали разместить в Крыму свои подразделения и военную базу НАТО, заявил сенатор Алексей Пушков в эфире радиостанции "Говорит Москва"... РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T12:51

2023-03-19T12:51

2023-03-19T21:26

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты планировали разместить в Крыму свои подразделения и военную базу НАТО, заявил сенатор Алексей Пушков в эфире радиостанции "Говорит Москва". "Не кто иной, как Байден, в 2015 году — он еще был вице-президентом тогда — сказал, что Крым — это же прекрасное место для размещения американских военных", — напомнил политик. По его словам, после распада СССР Североатлантический альянс начал стремительно продвигаться к границам России. "Уже вся Европа захвачена НАТО, и вот оно подбирается, следующие — Украина и Грузия", — подытожил Пушков.В феврале заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд назвала военные объекты в Крыму "легитимными целями" для Украины. Как подчеркивал глава МИД России Сергей Лавров, линию киевских властей на "возвращение" полуострова постигнет неудача.

https://ria.ru/20230318/krym-1858834706.html

https://ria.ru/20230318/krym-1858799509.html

сша

украина

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в мире, сша, украина, алексей пушков, виктория нуланд, нато, россия, ссср