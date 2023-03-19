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Пушков объяснил, зачем США нужен Крым - РИА Новости, 19.03.2023
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12:51 19.03.2023 (обновлено: 21:26 19.03.2023)
https://ria.ru/20230319/pushkov-1858915069.html
Пушков объяснил, зачем США нужен Крым
Пушков объяснил, зачем США нужен Крым - РИА Новости, 19.03.2023
Пушков объяснил, зачем США нужен Крым
Соединенные Штаты планировали разместить в Крыму свои подразделения и военную базу НАТО, заявил сенатор Алексей Пушков в эфире радиостанции "Говорит Москва"... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T12:51
2023-03-19T21:26
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты планировали разместить в Крыму свои подразделения и военную базу НАТО, заявил сенатор Алексей Пушков в эфире радиостанции "Говорит Москва". "Не кто иной, как Байден, в 2015 году — он еще был вице-президентом тогда — сказал, что Крым — это же прекрасное место для размещения американских военных", — напомнил политик. По его словам, после распада СССР Североатлантический альянс начал стремительно продвигаться к границам России. "Уже вся Европа захвачена НАТО, и вот оно подбирается, следующие — Украина и Грузия", — подытожил Пушков.В феврале заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд назвала военные объекты в Крыму "легитимными целями" для Украины. Как подчеркивал глава МИД России Сергей Лавров, линию киевских властей на "возвращение" полуострова постигнет неудача.
https://ria.ru/20230318/krym-1858834706.html
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в мире, сша, украина, алексей пушков, виктория нуланд, нато, россия, ссср
В мире, США, Украина, Алексей Пушков, Виктория Нуланд, НАТО, Россия, СССР
Пушков объяснил, зачем США нужен Крым

Сенатор Пушков напомнил о планах Байдена разместить военных и базу НАТО в Крыму

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты планировали разместить в Крыму свои подразделения и военную базу НАТО, заявил сенатор Алексей Пушков в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"Не кто иной, как Байден, в 2015 году — он еще был вице-президентом тогда — сказал, что Крым — это же прекрасное место для размещения американских военных", — напомнил политик.
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По его словам, после распада СССР Североатлантический альянс начал стремительно продвигаться к границам России.

"Уже вся Европа захвачена НАТО, и вот оно подбирается, следующие — Украина и Грузия", — подытожил Пушков.

В феврале заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд назвала военные объекты в Крыму "легитимными целями" для Украины. Как подчеркивал глава МИД России Сергей Лавров, линию киевских властей на "возвращение" полуострова постигнет неудача.
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В миреСШАУкраинаАлексей ПушковВиктория НуландНАТОРоссияСССР
 
 
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