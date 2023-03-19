Пушков объяснил, зачем США нужен Крым
Сенатор Пушков напомнил о планах Байдена разместить военных и базу НАТО в Крыму
Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты планировали разместить в Крыму свои подразделения и военную базу НАТО, заявил сенатор Алексей Пушков в эфире радиостанции "Говорит Москва".
"Не кто иной, как Байден, в 2015 году — он еще был вице-президентом тогда — сказал, что Крым — это же прекрасное место для размещения американских военных", — напомнил политик.
"Не кто иной, как Байден, в 2015 году — он еще был вице-президентом тогда — сказал, что Крым — это же прекрасное место для размещения американских военных", — напомнил политик.
По его словам, после распада СССР Североатлантический альянс начал стремительно продвигаться к границам России.
"Уже вся Европа захвачена НАТО, и вот оно подбирается, следующие — Украина и Грузия", — подытожил Пушков.
В феврале заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд назвала военные объекты в Крыму "легитимными целями" для Украины. Как подчеркивал глава МИД России Сергей Лавров, линию киевских властей на "возвращение" полуострова постигнет неудача.
"Уже вся Европа захвачена НАТО, и вот оно подбирается, следующие — Украина и Грузия", — подытожил Пушков.
В феврале заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд назвала военные объекты в Крыму "легитимными целями" для Украины. Как подчеркивал глава МИД России Сергей Лавров, линию киевских властей на "возвращение" полуострова постигнет неудача.