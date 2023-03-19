https://ria.ru/20230319/pogoda-1858896798.html

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 19.03.2023

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Переменная облачность, без осадков и до плюс 5 градусов ожидают москвичей в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T10:21

2023-03-19T10:21

2023-03-19T10:21

общество

москва

московская область (подмосковье)

евгений тишковец

центр "фобос"

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 5 градусов ожидают москвичей в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Сегодня синоптическая ситуация обусловится западной периферией антициклона, благодаря чему москвичей ждет очередной по-весеннему погожий денек с температурным фоном на 2-3 градуса теплее дневной климатической норма марта. В Москве переменная облачность, без осадков, температура воздуха плюс 3-5 градусов, по Московской области плюс 1-6 градусов", - сказал Тишковец. По словам синоптика ветер будет дуть южный, 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 755 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20230314/litso-1857684103.html

москва

московская область (подмосковье)

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, центр "фобос"