https://ria.ru/20230319/pogoda-1858896798.html
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 19.03.2023
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Переменная облачность, без осадков и до плюс 5 градусов ожидают москвичей в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T10:21
2023-03-19T10:21
2023-03-19T10:21
общество
москва
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
центр "фобос"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785327333_0:46:3269:1885_1920x0_80_0_0_50a611ca43553eab57df3c5dc085af4b.jpg
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 5 градусов ожидают москвичей в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Сегодня синоптическая ситуация обусловится западной периферией антициклона, благодаря чему москвичей ждет очередной по-весеннему погожий денек с температурным фоном на 2-3 градуса теплее дневной климатической норма марта. В Москве переменная облачность, без осадков, температура воздуха плюс 3-5 градусов, по Московской области плюс 1-6 градусов", - сказал Тишковец. По словам синоптика ветер будет дуть южный, 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 755 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20230314/litso-1857684103.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785327333_292:116:2868:2048_1920x0_80_0_0_3a6c55161355c02d65b1e9ff0da48b07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, центр "фобос"
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец, Центр "Фобос"
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Синоптик Тишковуец: без осадков и до пяти градусов тепла будет в Москве в воскресенье
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 5 градусов ожидают москвичей в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня синоптическая ситуация обусловится западной периферией антициклона, благодаря чему москвичей ждет очередной по-весеннему погожий денек с температурным фоном на 2-3 градуса теплее дневной климатической норма марта. В Москве переменная облачность, без осадков, температура воздуха плюс 3-5 градусов, по Московской области плюс 1-6 градусов", - сказал Тишковец.
По словам синоптика ветер будет дуть южный, 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 755 миллиметров ртутного столба.
Эксперт дала совет по уходу за лицом во время смены сезонов