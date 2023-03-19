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Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 19.03.2023
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10:21 19.03.2023
https://ria.ru/20230319/pogoda-1858896798.html
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 19.03.2023
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Переменная облачность, без осадков и до плюс 5 градусов ожидают москвичей в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T10:21
2023-03-19T10:21
общество
москва
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
центр "фобос"
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 5 градусов ожидают москвичей в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Сегодня синоптическая ситуация обусловится западной периферией антициклона, благодаря чему москвичей ждет очередной по-весеннему погожий денек с температурным фоном на 2-3 градуса теплее дневной климатической норма марта. В Москве переменная облачность, без осадков, температура воздуха плюс 3-5 градусов, по Московской области плюс 1-6 градусов", - сказал Тишковец. По словам синоптика ветер будет дуть южный, 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 755 миллиметров ртутного столба.
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общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, центр "фобос"
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец, Центр "Фобос"
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Синоптик Тишковуец: без осадков и до пяти градусов тепла будет в Москве в воскресенье

© РИА Новости / Мария ДевахинаВид на город со смотровой площадки на Воробьёвых горах в Москве
Вид на город со смотровой площадки на Воробьёвых горах в Москве - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Вид на город со смотровой площадки на Воробьёвых горах в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 5 градусов ожидают москвичей в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня синоптическая ситуация обусловится западной периферией антициклона, благодаря чему москвичей ждет очередной по-весеннему погожий денек с температурным фоном на 2-3 градуса теплее дневной климатической норма марта. В Москве переменная облачность, без осадков, температура воздуха плюс 3-5 градусов, по Московской области плюс 1-6 градусов", - сказал Тишковец.
По словам синоптика ветер будет дуть южный, 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 755 миллиметров ртутного столба.
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