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Предварительная явка на выборах в Казахстане достигла 54,19 процента - РИА Новости, 19.03.2023
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19:51 19.03.2023 (обновлено: 19:52 19.03.2023)
https://ria.ru/20230319/kazakhstan-1858971459.html
Предварительная явка на выборах в Казахстане достигла 54,19 процента
Предварительная явка на выборах в Казахстане достигла 54,19 процента - РИА Новости, 19.03.2023
Предварительная явка на выборах в Казахстане достигла 54,19 процента
Предварительная явка на выборах депутатов мажилиса (нижняя палата парламента) и маслихатов (местные представительные органы) Казахстана после закрытия всех... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T19:51
2023-03-19T19:52
в мире
казахстан
астана
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АСТАНА, 19 мар ─ РИА Новости. Предварительная явка на выборах депутатов мажилиса (нижняя палата парламента) и маслихатов (местные представительные органы) Казахстана после закрытия всех избирательных участков в стране составила 54,19%, сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Константин Петров. Голосование на всей территории республики закончилось в 21.00 по времени Астаны (18.00 мск), идет подсчет голосов. В настоящее время работают только избирательные участки, организованные за рубежом. На прошлых парламентских и местных выборах, которые состоялись в 2021 году, явка избирателей превысила 63%. "Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 22.00 19 марта 2023 года бюллетени получили 54,19% от общего количества граждан, включенных в списки", - сказал Петров на брифинге. Больше всего избирателей проголосовали в Кызылординской области на юге страны (67,21%), меньше всего - в городе Алма-Ате (25,82%). В выборах участвуют все семь зарегистрированных в республике партий: самая многочисленная "Аманат", Демократическая партия "Ак жол", Народная партия Казахстана, Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл", Общенациональная социал-демократическая партия, Казахстанская партия зеленых "Байтак" и партия Respublica. В семь списков партий, претендующих на 69 мандатов депутатов мажилиса, включен 281 кандидат. Кроме того, в республике было организовано 29 одномандатных мажоритарных избирательных округов, в которых борьбу вели как представители партий, так и самовыдвиженцы.
https://ria.ru/20221022/kazakhstan-1825876005.html
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в мире, казахстан, астана, кызылординская область
В мире, Казахстан, Астана, Кызылординская область
Предварительная явка на выборах в Казахстане достигла 54,19 процента

ЦИК: предварительная явка на парламентских выборах в Казахстане составила 54,19 процента

© Sputnik / Абзал Калиев | Перейти в медиабанкНаблюдатели на избирательном участке в Астане на внеочередных парламентских выборах в Казахстане
Наблюдатели на избирательном участке в Астане на внеочередных парламентских выборах в Казахстане - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© Sputnik / Абзал Калиев
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Наблюдатели на избирательном участке в Астане на внеочередных парламентских выборах в Казахстане
Читать ria.ru в
АСТАНА, 19 мар ─ РИА Новости. Предварительная явка на выборах депутатов мажилиса (нижняя палата парламента) и маслихатов (местные представительные органы) Казахстана после закрытия всех избирательных участков в стране составила 54,19%, сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Константин Петров.
Голосование на всей территории республики закончилось в 21.00 по времени Астаны (18.00 мск), идет подсчет голосов. В настоящее время работают только избирательные участки, организованные за рубежом. На прошлых парламентских и местных выборах, которые состоялись в 2021 году, явка избирателей превысила 63%.
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"Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 22.00 19 марта 2023 года бюллетени получили 54,19% от общего количества граждан, включенных в списки", - сказал Петров на брифинге.
Больше всего избирателей проголосовали в Кызылординской области на юге страны (67,21%), меньше всего - в городе Алма-Ате (25,82%).
В выборах участвуют все семь зарегистрированных в республике партий: самая многочисленная "Аманат", Демократическая партия "Ак жол", Народная партия Казахстана, Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл", Общенациональная социал-демократическая партия, Казахстанская партия зеленых "Байтак" и партия Respublica.
В семь списков партий, претендующих на 69 мандатов депутатов мажилиса, включен 281 кандидат. Кроме того, в республике было организовано 29 одномандатных мажоритарных избирательных округов, в которых борьбу вели как представители партий, так и самовыдвиженцы.
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