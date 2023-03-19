https://ria.ru/20230319/kazakhstan-1858956027.html
Явка на выборах к закрытию участков в Казахстане превысила 54 процента
Явка на выборах к закрытию участков в Казахстане превысила 54 процента - РИА Новости, 19.03.2023
Явка на выборах к закрытию участков в Казахстане превысила 54 процента
Явка на выборах депутатов мажилиса (нижняя палата парламента) и маслихатов (местные представительные органы) Казахстана к закрытию избирательных участков в... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T17:59
2023-03-19T17:59
2023-03-19T19:55
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казахстан
кызылординская область
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АСТАНА, 19 мар ─ РИА Новости. Явка на выборах депутатов мажилиса (нижняя палата парламента) и маслихатов (местные представительные органы) Казахстана к закрытию избирательных участков в столице и 15 других регионах страны составила 54,09%, сообщил секретарь Центральной избирательной комиссии Мухтар Ерман. На выборах 10 января 2021 года явка избирателей в целом по стране к этому моменту составляла 63,1%. "Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 20.00 (17.00 мск – ред.) 19 марта 2023 года бюллетени получили 54,09% от общего количества граждан, включенных в списки", - сказал Ерман на брифинге. Больше всего избирателей проголосовали в Кызылординской области на юге страны (66,46%), меньше всего - в городе Алма-Ате (25,82%). В пяти регионах - Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Мангистауской и Кызылординской областях - из-за разницы во времени участки закроются на час позже. Досрочные парламентские и местные выборы проходят в Казахстане 19 марта. Центризбирком зарегистрировал списки всех семи зарегистрированных в республике политических партий. В их числе самая многочисленная "Аманат", Демократическая партия "Ак жол", Народная партия Казахстана, Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл", Общенациональная социал-демократическая партия, Казахстанская партия зеленых "Байтак" и партия Respublica. Также выборы депутатов мажилиса проходят по одномандатным территориальным избирательным округам.
https://ria.ru/20230319/vybory-1858570482.html
https://ria.ru/20230319/golosovanie-1858931947.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан, кызылординская область, алма-ата
В мире, Казахстан, Кызылординская область, Алма-Ата
Явка на выборах к закрытию участков в Казахстане превысила 54 процента
Явка на парламентских выборах к закрытию участков в Казахстане составила 54,09 процента
АСТАНА, 19 мар ─ РИА Новости.
Явка на выборах депутатов мажилиса (нижняя палата парламента) и маслихатов (местные представительные органы) Казахстана к закрытию избирательных участков в столице и 15 других регионах страны составила 54,09%, сообщил секретарь Центральной избирательной комиссии
Мухтар Ерман.
На выборах 10 января 2021 года явка избирателей в целом по стране к этому моменту составляла 63,1%.
Процедура выборов в нижнюю палату парламента Казахстана
"Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 20.00 (17.00 мск – ред.) 19 марта 2023 года бюллетени получили 54,09% от общего количества граждан, включенных в списки", - сказал Ерман на брифинге.
Больше всего избирателей проголосовали в Кызылординской области
на юге страны (66,46%), меньше всего - в городе Алма-Ате
(25,82%).
В пяти регионах - Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Мангистауской и Кызылординской областях - из-за разницы во времени участки закроются на час позже.
Досрочные парламентские и местные выборы проходят в Казахстане 19 марта. Центризбирком зарегистрировал списки всех семи зарегистрированных в республике политических партий. В их числе самая многочисленная "Аманат", Демократическая партия "Ак жол", Народная партия Казахстана, Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл", Общенациональная социал-демократическая партия, Казахстанская партия зеленых "Байтак" и партия Respublica. Также выборы депутатов мажилиса проходят по одномандатным территориальным избирательным округам.
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