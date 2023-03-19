https://ria.ru/20230319/kazakhstan-1858949262.html
Голосование на выборах завершилось в большинстве регионов Казахстана
Голосование на выборах завершилось в большинстве регионов Казахстана - РИА Новости, 19.03.2023
Голосование на выборах завершилось в большинстве регионов Казахстана
Участки для голосования на выборах депутатов мажилиса (нижняя палата парламента) и маслихатов (местных представительных органов) Казахстана закрылись в... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T17:03
2023-03-19T17:03
2023-03-19T17:03
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АСТАНА, 19 мар - РИА Новости. Участки для голосования на выборах депутатов мажилиса (нижняя палата парламента) и маслихатов (местных представительных органов) Казахстана закрылись в большинстве регионов страны в 20.00 (17.00 мск). В пяти регионах - Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Мангистауской и Кызылординской областях - из-за разницы во времени участки закроются на час позже. Порога явки нет. По данным ЦИК, на 15.00 мск она составила 53,11%. В выборах участвуют все семь зарегистрированных в республике партий: самая многочисленная "Аманат", Демократическая партия "Ак жол", Народная партия Казахстана, Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл", Общенациональная социал-демократическая партия, Казахстанская партия зеленых "Байтак" и общественное объединение "Партия Respublica". В семь списков партий, претендующих на 69 мандатов депутатов мажилиса, включен 281 кандидат. Кроме того, в республике организовано 29 одномандатных мажоритарных избирательных округов, в которых борьбу ведут как представители партий, так и самовыдвиженцы.
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в мире, казахстан, кызылординская область
В мире, Казахстан, Кызылординская область
Голосование на выборах завершилось в большинстве регионов Казахстана
Голосование на парламентских выборах завершилось в большинстве регионов Казахстана
АСТАНА, 19 мар - РИА Новости. Участки для голосования на выборах депутатов мажилиса (нижняя палата парламента) и маслихатов (местных представительных органов) Казахстана закрылись в большинстве регионов страны в 20.00 (17.00 мск).
В пяти регионах - Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Мангистауской и Кызылординской областях
- из-за разницы во времени участки закроются на час позже.
Порога явки нет. По данным ЦИК, на 15.00 мск она составила 53,11%.
В выборах участвуют все семь зарегистрированных в республике партий: самая многочисленная "Аманат", Демократическая партия "Ак жол", Народная партия Казахстана, Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл", Общенациональная социал-демократическая партия, Казахстанская партия зеленых "Байтак" и общественное объединение "Партия Respublica".
В семь списков партий, претендующих на 69 мандатов депутатов мажилиса, включен 281 кандидат. Кроме того, в республике организовано 29 одномандатных мажоритарных избирательных округов, в которых борьбу ведут как представители партий, так и самовыдвиженцы.
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