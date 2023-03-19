https://ria.ru/20230319/kazakhstan-1858949262.html

Голосование на выборах завершилось в большинстве регионов Казахстана

Голосование на выборах завершилось в большинстве регионов Казахстана - РИА Новости, 19.03.2023

Голосование на выборах завершилось в большинстве регионов Казахстана

Участки для голосования на выборах депутатов мажилиса (нижняя палата парламента) и маслихатов (местных представительных органов) Казахстана закрылись в... РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T17:03

2023-03-19T17:03

2023-03-19T17:03

в мире

казахстан

кызылординская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/13/1858938567_0:0:3633:2044_1920x0_80_0_0_9a7e94a613ab9b419f3aa92117adad5a.jpg

АСТАНА, 19 мар - РИА Новости. Участки для голосования на выборах депутатов мажилиса (нижняя палата парламента) и маслихатов (местных представительных органов) Казахстана закрылись в большинстве регионов страны в 20.00 (17.00 мск). В пяти регионах - Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Мангистауской и Кызылординской областях - из-за разницы во времени участки закроются на час позже. Порога явки нет. По данным ЦИК, на 15.00 мск она составила 53,11%. В выборах участвуют все семь зарегистрированных в республике партий: самая многочисленная "Аманат", Демократическая партия "Ак жол", Народная партия Казахстана, Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл", Общенациональная социал-демократическая партия, Казахстанская партия зеленых "Байтак" и общественное объединение "Партия Respublica". В семь списков партий, претендующих на 69 мандатов депутатов мажилиса, включен 281 кандидат. Кроме того, в республике организовано 29 одномандатных мажоритарных избирательных округов, в которых борьбу ведут как представители партий, так и самовыдвиженцы.

https://ria.ru/20230319/golosovanie-1858931947.html

казахстан

кызылординская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, казахстан, кызылординская область