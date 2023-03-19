https://ria.ru/20230319/kazakhstan-1858926604.html

Жители Астаны активно голосуют на парламентских выборах

Жители Астаны активно голосуют на парламентских выборах - РИА Новости, 19.03.2023

Жители Астаны активно голосуют на парламентских выборах

Обстановка в Астане в день внеочередных парламентских выборов в Казахстане спокойная, жители казахстанской столицы активно голосуют, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T14:22

2023-03-19T14:22

2023-03-19T14:22

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АСТАНА, 19 мар - РИА Новости. Обстановка в Астане в день внеочередных парламентских выборов в Казахстане спокойная, жители казахстанской столицы активно голосуют, передает корреспондент РИА Новости, побывавшая на избирательных участках столицы республики. Полиция в городе работает в усиленном режиме, нарушений правопорядка не зафиксировано. По мнению местных и международных наблюдателей, активность голосования жителей высокая. Ранее генеральный секретарь Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий заявил РИА Новости, что при таком темпе до конца дня процент явки может достичь 55-70%. Несколько опрошенных жителей рассказали РИА Новости, что предпочитают голосовать за отдельных депутатов, а не за партии. Участки в Казахстане открылись в 7:00 по местному времени. По московскому времени в большинстве регионов это произошло в 4:00, а в пяти западных областях (Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Кызылординской и Мангистауской) – в 5:00 из-за разницы во времени. Завершится голосование в 20:00 по местному времени (17:00 и 18:00 мск соответственно). В выборах участвуют все семь зарегистрированных в республике партий: самая многочисленная "Аманат", Демократическая партия "Ак жол", Народная партия Казахстана, Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл", Общенациональная социал-демократическая партия, Казахстанская партия зеленых "Байтак" и общественное объединение "Партия Respublica". В семь списков партий, претендующих на 69 мандатов депутатов мажилиса, включен 281 кандидат. Кроме того, в республике организовано 29 одномандатных мажоритарных избирательных округов, в которых борьбу будут вести как представители партий, так и самовыдвиженцы.

https://ria.ru/20230319/vybory-1858925157.html

https://ria.ru/20221022/kazakhstan-1825876005.html

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в мире, казахстан, астана