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Явка на парламентских выборах в Казахстане составила 30,65 процента - РИА Новости, 19.03.2023
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09:36 19.03.2023
https://ria.ru/20230319/kazakhstan-1858892092.html
Явка на парламентских выборах в Казахстане составила 30,65 процента
Явка на парламентских выборах в Казахстане составила 30,65 процента - РИА Новости, 19.03.2023
Явка на парламентских выборах в Казахстане составила 30,65 процента
Явка на выборах депутатов мажилиса (нижняя палата парламента) и маслихатов (местные представительные органы) Казахстана по состоянию на 12.00 по времени Астаны... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T09:36
2023-03-19T09:36
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АСТАНА, 19 мар ─ РИА Новости. Явка на выборах депутатов мажилиса (нижняя палата парламента) и маслихатов (местные представительные органы) Казахстана по состоянию на 12.00 по времени Астаны (09.00 мск) составила 30,65%, сообщила член Центральной избирательной комиссии республики Сабила Мустафина. На выборах 10 января 2021 года явка избирателей к этому часу составляла 28,8%. "Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 12.00 19 марта 2023 года бюллетени получили 30,65% от общего количества граждан, включенных в списки", - сказала Мустафина на брифинге. Больше всего избирателей проголосовали в Туркестанской области на юге страны – (38,29%), меньше всего - в городе Алма-Ате (11,25%). Досрочные парламентские и местные выборы проходят в Казахстане 19 марта. Центризбирком зарегистрировал списки всех семи зарегистрированных в республике политических партий. В их числе самая многочисленная "Аманат", Демократическая партия "Ак жол", Народная партия Казахстана, Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл", Общенациональная социал-демократическая партия, Казахстанская партия зеленых "Байтак" и партия Respublica. Также выборы депутатов мажилиса проходят по одномандатным территориальным избирательным округам.
https://ria.ru/20230319/kazakhstan-1858890966.html
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в мире, казахстан, астана, алма-ата
В мире, Казахстан, Астана, Алма-Ата
Явка на парламентских выборах в Казахстане составила 30,65 процента

Явка на парламентских выборах в Казахстане за первые пять часов составила 30,65 процента

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкДевушка голосует на одном из избирательных участков в Астане
Девушка голосует на одном из избирательных участков в Астане - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Девушка голосует на одном из избирательных участков в Астане. Архивное фото
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АСТАНА, 19 мар ─ РИА Новости. Явка на выборах депутатов мажилиса (нижняя палата парламента) и маслихатов (местные представительные органы) Казахстана по состоянию на 12.00 по времени Астаны (09.00 мск) составила 30,65%, сообщила член Центральной избирательной комиссии республики Сабила Мустафина.
На выборах 10 января 2021 года явка избирателей к этому часу составляла 28,8%.
Нурсултан Назарбаев - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
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"Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 12.00 19 марта 2023 года бюллетени получили 30,65% от общего количества граждан, включенных в списки", - сказала Мустафина на брифинге.
Больше всего избирателей проголосовали в Туркестанской области на юге страны – (38,29%), меньше всего - в городе Алма-Ате (11,25%).
Досрочные парламентские и местные выборы проходят в Казахстане 19 марта. Центризбирком зарегистрировал списки всех семи зарегистрированных в республике политических партий. В их числе самая многочисленная "Аманат", Демократическая партия "Ак жол", Народная партия Казахстана, Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл", Общенациональная социал-демократическая партия, Казахстанская партия зеленых "Байтак" и партия Respublica. Также выборы депутатов мажилиса проходят по одномандатным территориальным избирательным округам.
Зал заседания депутатов в здании парламента Казахстана в Астане - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
Процедура выборов в нижнюю палату парламента Казахстана
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