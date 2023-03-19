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Назарбаев проголосовал на внеочередных выборах в Казахстане - РИА Новости, 19.03.2023
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09:30 19.03.2023
https://ria.ru/20230319/kazakhstan-1858890966.html
Назарбаев проголосовал на внеочередных выборах в Казахстане
Назарбаев проголосовал на внеочередных выборах в Казахстане - РИА Новости, 19.03.2023
Назарбаев проголосовал на внеочередных выборах в Казахстане
Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев проголосовал на внеочередных выборах депутатов мажилиса (нижняя палата парламента) и маслихатов (местные... РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T09:30
2023-03-19T09:30
в мире
казахстан
нурсултан назарбаев
касым-жомарт токаев
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АСТАНА, 19 мар - РИА Новости. Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев проголосовал на внеочередных выборах депутатов мажилиса (нижняя палата парламента) и маслихатов (местные представительные органы), передает корреспондент РИА Новости. Он отдал свой голос на избирательном участке, расположенном в Астана Опере. В феврале президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о признании утратившим силу закона о первом президенте республики и лидере нации. Участки в Казахстане открылись в 7:00 по местному времени. По московскому времени в большинстве регионов это произошло в 4:00, а в пяти западных областях (Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Кызылординской и Мангистауской) – в 5:00 из-за разницы во времени. Завершится голосование в 20:00 по местному времени (17:00 и 18:00 мск соответственно). В выборах участвуют все семь зарегистрированных в республике партий: самая многочисленная "Аманат", Демократическая партия "Ак жол", Народная партия Казахстана, Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл", Общенациональная социал-демократическая партия, Казахстанская партия зеленых "Байтак" и общественное объединение "Партия Respublica". В семь списков партий, претендующих на 69 мандатов депутатов мажилиса, включен 281 кандидат. Кроме того, в республике организовано 29 одномандатных мажоритарных избирательных округов, в которых борьбу будут вести как представители партий, так и самовыдвиженцы.
https://ria.ru/20230319/vybory-1858570482.html
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в мире, казахстан, нурсултан назарбаев, касым-жомарт токаев
В мире, Казахстан, Нурсултан Назарбаев, Касым-Жомарт Токаев
Назарбаев проголосовал на внеочередных выборах в Казахстане

Экс-президент Назарбаев проголосовал на внеочередных парламентских выборах в Казахстане

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкНурсултан Назарбаев
Нурсултан Назарбаев - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Нурсултан Назарбаев. Архивное фото
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АСТАНА, 19 мар - РИА Новости. Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев проголосовал на внеочередных выборах депутатов мажилиса (нижняя палата парламента) и маслихатов (местные представительные органы), передает корреспондент РИА Новости.
Он отдал свой голос на избирательном участке, расположенном в Астана Опере.
В феврале президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о признании утратившим силу закона о первом президенте республики и лидере нации.
Участки в Казахстане открылись в 7:00 по местному времени. По московскому времени в большинстве регионов это произошло в 4:00, а в пяти западных областях (Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Кызылординской и Мангистауской) – в 5:00 из-за разницы во времени. Завершится голосование в 20:00 по местному времени (17:00 и 18:00 мск соответственно).
В выборах участвуют все семь зарегистрированных в республике партий: самая многочисленная "Аманат", Демократическая партия "Ак жол", Народная партия Казахстана, Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл", Общенациональная социал-демократическая партия, Казахстанская партия зеленых "Байтак" и общественное объединение "Партия Respublica".
В семь списков партий, претендующих на 69 мандатов депутатов мажилиса, включен 281 кандидат. Кроме того, в республике организовано 29 одномандатных мажоритарных избирательных округов, в которых борьбу будут вести как представители партий, так и самовыдвиженцы.
Зал заседания депутатов в здании парламента Казахстана в Астане - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
Процедура выборов в нижнюю палату парламента Казахстана
00:12
 
В миреКазахстанНурсултан НазарбаевКасым-Жомарт Токаев
 
 
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