https://ria.ru/20230319/kazakhstan-1858890966.html

Назарбаев проголосовал на внеочередных выборах в Казахстане

Назарбаев проголосовал на внеочередных выборах в Казахстане - РИА Новости, 19.03.2023

Назарбаев проголосовал на внеочередных выборах в Казахстане

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев проголосовал на внеочередных выборах депутатов мажилиса (нижняя палата парламента) и маслихатов (местные... РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T09:30

2023-03-19T09:30

2023-03-19T09:30

в мире

казахстан

нурсултан назарбаев

касым-жомарт токаев

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АСТАНА, 19 мар - РИА Новости. Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев проголосовал на внеочередных выборах депутатов мажилиса (нижняя палата парламента) и маслихатов (местные представительные органы), передает корреспондент РИА Новости. Он отдал свой голос на избирательном участке, расположенном в Астана Опере. В феврале президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о признании утратившим силу закона о первом президенте республики и лидере нации. Участки в Казахстане открылись в 7:00 по местному времени. По московскому времени в большинстве регионов это произошло в 4:00, а в пяти западных областях (Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Кызылординской и Мангистауской) – в 5:00 из-за разницы во времени. Завершится голосование в 20:00 по местному времени (17:00 и 18:00 мск соответственно). В выборах участвуют все семь зарегистрированных в республике партий: самая многочисленная "Аманат", Демократическая партия "Ак жол", Народная партия Казахстана, Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл", Общенациональная социал-демократическая партия, Казахстанская партия зеленых "Байтак" и общественное объединение "Партия Respublica". В семь списков партий, претендующих на 69 мандатов депутатов мажилиса, включен 281 кандидат. Кроме того, в республике организовано 29 одномандатных мажоритарных избирательных округов, в которых борьбу будут вести как представители партий, так и самовыдвиженцы.

https://ria.ru/20230319/vybory-1858570482.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, казахстан, нурсултан назарбаев, касым-жомарт токаев