https://ria.ru/20230319/kazakhstan-1858884579.html
Российские наблюдатели рассказали о ходе выборов в Казахстане
Российские наблюдатели рассказали о ходе выборов в Казахстане - РИА Новости, 19.03.2023
Российские наблюдатели рассказали о ходе выборов в Казахстане
Никаких нарушений на парламентских выборах в Казахстане нет, голосование идет активно, заявил журналистам в воскресенье зампред ЦИК России Николай Булаев. РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T08:15
2023-03-19T08:15
2023-03-19T08:15
в мире
казахстан
николай булаев
цик рф
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АСТАНА, 19 мар - РИА Новости. Никаких нарушений на парламентских выборах в Казахстане нет, голосование идет активно, заявил журналистам в воскресенье зампред ЦИК России Николай Булаев. "Мы посетили не один участок. Мне представляется, что идёт достаточно активное голосование... Из того, что мы видим сегодня в Казахстане, это абсолютная уверенность в людях, спокойствие и понимание того, как страна должна жить завтра. Исходя из этого, люди и делают выбор в пользу кандидатов", - сказал Булаев в ходе беседы с журналистами. По его словам, "нарушений никаких нет, организовано всё чётко в соответствии с законом". "Избирательные комиссии работают очень грамотно. Избиратели на участках, как я вижу, очень серьёзны. В бюллетенях 37 человек, и это серьёзный выбор. Ошибка будет дорого стоить для тех, кто пришёл на выборы. Люди думают, осознанно выбирают, и это нравится", - добавил он. Ранее сообщалось, что ЦИК РФ прибыла в Казахстан для наблюдения за парламентскими выборами. Среди прибывших членов российского Центризбиркома: Людмила Маркина, Эльмира Хаймурзина и заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев. В Казахстане в воскресенье проводятся внеочередные выборы депутатов мажилиса (нижняя палата парламента) и маслихатов (местные представительные органы). Участки в республике открылись в 7:00 по местному времени. По московскому времени в большинстве регионов это произошло в 4:00, а в пяти западных областях (Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Кызылординской и Мангистауской) – в 5:00 из-за разницы во времени. Завершится голосование в 20:00 по местному времени (17:00 и 18:00 мск соответственно). В выборах участвуют все семь зарегистрированных в республике партий: самая многочисленная "Аманат", Демократическая партия "Ак жол", Народная партия Казахстана, Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл", Общенациональная социал-демократическая партия, Казахстанская партия зеленых "Байтак" и общественное объединение "Партия Respublica". В семь списков партий, претендующих на 69 мандатов депутатов мажилиса, включен 281 кандидат. Кроме того, в республике организовано 29 одномандатных мажоритарных избирательных округов, в которых борьбу будут вести как представители партий, так и самовыдвиженцы.
https://ria.ru/20230319/vybory-1858570482.html
https://ria.ru/20230315/kazakhstan-1857934603.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан, николай булаев, цик рф
В мире, Казахстан, Николай Булаев, ЦИК РФ
Российские наблюдатели рассказали о ходе выборов в Казахстане
Зампред ЦИК России Булаев: голосование на выборах в Казахстане идет активно, без нарушений
АСТАНА, 19 мар - РИА Новости. Никаких нарушений на парламентских выборах в Казахстане нет, голосование идет активно, заявил журналистам в воскресенье зампред ЦИК России Николай Булаев.
"Мы посетили не один участок. Мне представляется, что идёт достаточно активное голосование... Из того, что мы видим сегодня в Казахстане, это абсолютная уверенность в людях, спокойствие и понимание того, как страна должна жить завтра. Исходя из этого, люди и делают выбор в пользу кандидатов", - сказал Булаев в ходе беседы с журналистами.
Процедура выборов в нижнюю палату парламента Казахстана
По его словам, "нарушений никаких нет, организовано всё чётко в соответствии с законом".
"Избирательные комиссии работают очень грамотно. Избиратели на участках, как я вижу, очень серьёзны. В бюллетенях 37 человек, и это серьёзный выбор. Ошибка будет дорого стоить для тех, кто пришёл на выборы. Люди думают, осознанно выбирают, и это нравится", - добавил он.
Ранее сообщалось, что ЦИК РФ прибыла в Казахстан для наблюдения за парламентскими выборами. Среди прибывших членов российского Центризбиркома: Людмила Маркина, Эльмира Хаймурзина и заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.
В Казахстане в воскресенье проводятся внеочередные выборы депутатов мажилиса (нижняя палата парламента) и маслихатов (местные представительные органы). Участки в республике открылись в 7:00 по местному времени. По московскому времени в большинстве регионов это произошло в 4:00, а в пяти западных областях (Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Кызылординской и Мангистауской) – в 5:00 из-за разницы во времени. Завершится голосование в 20:00 по местному времени (17:00 и 18:00 мск соответственно).
В выборах участвуют все семь зарегистрированных в республике партий: самая многочисленная "Аманат", Демократическая партия "Ак жол", Народная партия Казахстана, Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл", Общенациональная социал-демократическая партия, Казахстанская партия зеленых "Байтак" и общественное объединение "Партия Respublica".
В семь списков партий, претендующих на 69 мандатов депутатов мажилиса, включен 281 кандидат. Кроме того, в республике организовано 29 одномандатных мажоритарных избирательных округов, в которых борьбу будут вести как представители партий, так и самовыдвиженцы.
В парламенте Казахстана могут появиться беспартийные депутаты