https://ria.ru/20230319/kazakhstan-1858884579.html

Российские наблюдатели рассказали о ходе выборов в Казахстане

Российские наблюдатели рассказали о ходе выборов в Казахстане - РИА Новости, 19.03.2023

Российские наблюдатели рассказали о ходе выборов в Казахстане

Никаких нарушений на парламентских выборах в Казахстане нет, голосование идет активно, заявил журналистам в воскресенье зампред ЦИК России Николай Булаев. РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T08:15

2023-03-19T08:15

2023-03-19T08:15

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казахстан

николай булаев

цик рф

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АСТАНА, 19 мар - РИА Новости. Никаких нарушений на парламентских выборах в Казахстане нет, голосование идет активно, заявил журналистам в воскресенье зампред ЦИК России Николай Булаев. "Мы посетили не один участок. Мне представляется, что идёт достаточно активное голосование... Из того, что мы видим сегодня в Казахстане, это абсолютная уверенность в людях, спокойствие и понимание того, как страна должна жить завтра. Исходя из этого, люди и делают выбор в пользу кандидатов", - сказал Булаев в ходе беседы с журналистами. По его словам, "нарушений никаких нет, организовано всё чётко в соответствии с законом". "Избирательные комиссии работают очень грамотно. Избиратели на участках, как я вижу, очень серьёзны. В бюллетенях 37 человек, и это серьёзный выбор. Ошибка будет дорого стоить для тех, кто пришёл на выборы. Люди думают, осознанно выбирают, и это нравится", - добавил он. Ранее сообщалось, что ЦИК РФ прибыла в Казахстан для наблюдения за парламентскими выборами. Среди прибывших членов российского Центризбиркома: Людмила Маркина, Эльмира Хаймурзина и заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев. В Казахстане в воскресенье проводятся внеочередные выборы депутатов мажилиса (нижняя палата парламента) и маслихатов (местные представительные органы). Участки в республике открылись в 7:00 по местному времени. По московскому времени в большинстве регионов это произошло в 4:00, а в пяти западных областях (Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Кызылординской и Мангистауской) – в 5:00 из-за разницы во времени. Завершится голосование в 20:00 по местному времени (17:00 и 18:00 мск соответственно). В выборах участвуют все семь зарегистрированных в республике партий: самая многочисленная "Аманат", Демократическая партия "Ак жол", Народная партия Казахстана, Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл", Общенациональная социал-демократическая партия, Казахстанская партия зеленых "Байтак" и общественное объединение "Партия Respublica". В семь списков партий, претендующих на 69 мандатов депутатов мажилиса, включен 281 кандидат. Кроме того, в республике организовано 29 одномандатных мажоритарных избирательных округов, в которых борьбу будут вести как представители партий, так и самовыдвиженцы.

https://ria.ru/20230319/vybory-1858570482.html

https://ria.ru/20230315/kazakhstan-1857934603.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, казахстан, николай булаев, цик рф