Рейтинг@Mail.ru
Российские наблюдатели рассказали о ходе выборов в Казахстане - РИА Новости, 19.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:15 19.03.2023
https://ria.ru/20230319/kazakhstan-1858884579.html
Российские наблюдатели рассказали о ходе выборов в Казахстане
Российские наблюдатели рассказали о ходе выборов в Казахстане - РИА Новости, 19.03.2023
Российские наблюдатели рассказали о ходе выборов в Казахстане
Никаких нарушений на парламентских выборах в Казахстане нет, голосование идет активно, заявил журналистам в воскресенье зампред ЦИК России Николай Булаев. РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T08:15
2023-03-19T08:15
в мире
казахстан
николай булаев
цик рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/14/1832858472_0:187:2976:1861_1920x0_80_0_0_6df057a6af152d711c856e90bce91bbf.jpg
АСТАНА, 19 мар - РИА Новости. Никаких нарушений на парламентских выборах в Казахстане нет, голосование идет активно, заявил журналистам в воскресенье зампред ЦИК России Николай Булаев. "Мы посетили не один участок. Мне представляется, что идёт достаточно активное голосование... Из того, что мы видим сегодня в Казахстане, это абсолютная уверенность в людях, спокойствие и понимание того, как страна должна жить завтра. Исходя из этого, люди и делают выбор в пользу кандидатов", - сказал Булаев в ходе беседы с журналистами. По его словам, "нарушений никаких нет, организовано всё чётко в соответствии с законом". "Избирательные комиссии работают очень грамотно. Избиратели на участках, как я вижу, очень серьёзны. В бюллетенях 37 человек, и это серьёзный выбор. Ошибка будет дорого стоить для тех, кто пришёл на выборы. Люди думают, осознанно выбирают, и это нравится", - добавил он. Ранее сообщалось, что ЦИК РФ прибыла в Казахстан для наблюдения за парламентскими выборами. Среди прибывших членов российского Центризбиркома: Людмила Маркина, Эльмира Хаймурзина и заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев. В Казахстане в воскресенье проводятся внеочередные выборы депутатов мажилиса (нижняя палата парламента) и маслихатов (местные представительные органы). Участки в республике открылись в 7:00 по местному времени. По московскому времени в большинстве регионов это произошло в 4:00, а в пяти западных областях (Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Кызылординской и Мангистауской) – в 5:00 из-за разницы во времени. Завершится голосование в 20:00 по местному времени (17:00 и 18:00 мск соответственно). В выборах участвуют все семь зарегистрированных в республике партий: самая многочисленная "Аманат", Демократическая партия "Ак жол", Народная партия Казахстана, Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл", Общенациональная социал-демократическая партия, Казахстанская партия зеленых "Байтак" и общественное объединение "Партия Respublica". В семь списков партий, претендующих на 69 мандатов депутатов мажилиса, включен 281 кандидат. Кроме того, в республике организовано 29 одномандатных мажоритарных избирательных округов, в которых борьбу будут вести как представители партий, так и самовыдвиженцы.
https://ria.ru/20230319/vybory-1858570482.html
https://ria.ru/20230315/kazakhstan-1857934603.html
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/14/1832858472_247:0:2976:2047_1920x0_80_0_0_b2541484755c85d9381630acf9fe5890.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, казахстан, николай булаев, цик рф
В мире, Казахстан, Николай Булаев, ЦИК РФ
Российские наблюдатели рассказали о ходе выборов в Казахстане

Зампред ЦИК России Булаев: голосование на выборах в Казахстане идет активно, без нарушений

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкИзбиратели во время голосования на одном из избирательных участков в Астане
Избиратели во время голосования на одном из избирательных участков в Астане - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Избиратели во время голосования на одном из избирательных участков в Астане. Архивное фото
Читать ria.ru в
АСТАНА, 19 мар - РИА Новости. Никаких нарушений на парламентских выборах в Казахстане нет, голосование идет активно, заявил журналистам в воскресенье зампред ЦИК России Николай Булаев.
"Мы посетили не один участок. Мне представляется, что идёт достаточно активное голосование... Из того, что мы видим сегодня в Казахстане, это абсолютная уверенность в людях, спокойствие и понимание того, как страна должна жить завтра. Исходя из этого, люди и делают выбор в пользу кандидатов", - сказал Булаев в ходе беседы с журналистами.
Зал заседания депутатов в здании парламента Казахстана в Астане - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
Процедура выборов в нижнюю палату парламента Казахстана
00:12
По его словам, "нарушений никаких нет, организовано всё чётко в соответствии с законом".
"Избирательные комиссии работают очень грамотно. Избиратели на участках, как я вижу, очень серьёзны. В бюллетенях 37 человек, и это серьёзный выбор. Ошибка будет дорого стоить для тех, кто пришёл на выборы. Люди думают, осознанно выбирают, и это нравится", - добавил он.
Ранее сообщалось, что ЦИК РФ прибыла в Казахстан для наблюдения за парламентскими выборами. Среди прибывших членов российского Центризбиркома: Людмила Маркина, Эльмира Хаймурзина и заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.
В Казахстане в воскресенье проводятся внеочередные выборы депутатов мажилиса (нижняя палата парламента) и маслихатов (местные представительные органы). Участки в республике открылись в 7:00 по местному времени. По московскому времени в большинстве регионов это произошло в 4:00, а в пяти западных областях (Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Кызылординской и Мангистауской) – в 5:00 из-за разницы во времени. Завершится голосование в 20:00 по местному времени (17:00 и 18:00 мск соответственно).
В выборах участвуют все семь зарегистрированных в республике партий: самая многочисленная "Аманат", Демократическая партия "Ак жол", Народная партия Казахстана, Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл", Общенациональная социал-демократическая партия, Казахстанская партия зеленых "Байтак" и общественное объединение "Партия Respublica".
В семь списков партий, претендующих на 69 мандатов депутатов мажилиса, включен 281 кандидат. Кроме того, в республике организовано 29 одномандатных мажоритарных избирательных округов, в которых борьбу будут вести как представители партий, так и самовыдвиженцы.
Мажилис Парламента Республики Казахстан - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
В парламенте Казахстана могут появиться беспартийные депутаты
15 марта, 08:48
 
В миреКазахстанНиколай БулаевЦИК РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала