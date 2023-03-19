https://ria.ru/20230319/izhavia-1858865653.html

"Ижавиа" возместит расходы пассажирам рейса Ижевск-Сочи

"Ижавиа" возместит расходы пассажирам рейса Ижевск-Сочи - РИА Новости, 19.03.2023

"Ижавиа" возместит расходы пассажирам рейса Ижевск-Сочи

Авиакомпания "Ижавиа" возместит пассажирам рейса Ижевск-Сочи расходы за потерянный день отпуска, заявил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов в... РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T00:18

2023-03-19T00:18

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УФА, 19 мар - РИА Новости. Авиакомпания "Ижавиа" возместит пассажирам рейса Ижевск-Сочи расходы за потерянный день отпуска, заявил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов в своем Telegram-канале. В субботу в сочинском аэропорту из-за тумана и плохой видимости были задержаны девять рейсов в Санкт-Петербург и Москву, а также рейсы в Екатеринбург, Стамбул, Белград, Казань, Баку, Нижний Новгород, Самару, Кемерово, Уфу и Челябинск. Авиакомпания "Ижавиа" сообщала, что рейс Ижевск-Сочи приземлился на запасном аэродроме Махачкалы из-за сложных погодных условий в сочинском аэропорте. Он отметил, что в такой ситуации оказались все самолеты, летевшие в Сочи из разных стран и регионов России. По его словам, перегрузка принимающих аэродромов привела к некоторым затруднениям в оказании услуг. "В том числе и нашим пассажирам. С руководством "Ижавиа" провел детальный разбор ситуации по всем поступившим обращениям. Руководство авиакомпании заверило, что возместит пассажирам рейса I8-501 расходы, в том числе за потерянный день отпуска", - пояснил Семенов. Он добавил, что все заявления, касающиеся сегодняшних задержек, компания рассмотрит в приоритетном порядке.

https://ria.ru/20230317/turotrasl-1858683322.html

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новости - туризм, махачкала, санкт-петербург, москва, ижавиа