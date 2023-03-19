https://ria.ru/20230319/dzhonson-1858867179.html

Джонсон готовит "сенсационные" доказательства своей невиновности

Джонсон готовит "сенсационные" доказательства своей невиновности - РИА Новости, 19.03.2023

Джонсон готовит "сенсационные" доказательства своей невиновности

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон собирается обнародовать "сенсационные" доказательства, которые оправдывают его в деле о вечеринках во время... РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T00:48

2023-03-19T00:48

2023-03-19T00:54

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борис джонсон

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон собирается обнародовать "сенсационные" доказательства, которые оправдывают его в деле о вечеринках во время пандемии коронавирусной инфекции, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники. "Борис Джонсон готовится обнародовать "сенсационные" доказательства, которые, по его мнению, оправдывают его в деле о вечеринках", - говорится в сообщении издания со ссылкой на источники. Как отмечают источники, в доказательства войдут сообщения от советников бывшего премьера, в которых ему сообщалось, что никакие антиковидные правила не были нарушены во время вечеринок. Ранее телеканал Sky News сообщал, что Джонсон 22 марта даст показания в парламентском комитете по привилегиям по делу о вечеринках во время пандемии коронавируса в рамках продолжения расследования. Если будет установлено, что бывший премьер ввел в заблуждение парламент, его могут отстранить от работы в палате общин на десять дней, что может послужить поводом для подачи петиции об отзыве у него депутатского мандата. В конце июня 2022 года межпартийный парламентский комитет по привилегиям в палате общин объявил о поиске свидетелей и доказательств, которые помогут установить, ввел ли Джонсон в заблуждение парламент в связи со скандалом вокруг его ковид-вечеринок. В начале марта комитет опубликовал отчет, в котором подробно описывались четыре случая, когда бывший премьер мог ввести в заблуждение парламент по поводу ковид-вечеринок. Скандал разразился вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года - накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур. Позднее Джонсон принес извинения и заявил, что оплатил штраф, выписанный столичной полицией.

https://ria.ru/20230204/eks-premery-1849759183.html

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в мире, великобритания, борис джонсон