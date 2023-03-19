Сербский активист призвал НАТО самораспуститься
Сербский активист призвал США прекратить агрессию против России, а НАТО - самораспуститься
© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 мар – РИА Новости. США необходимо прекратить опосредованную агрессию в отношении России, а НАТО, по чьей вине произошли бомбардировки Ливии и Югославии, – самораспуститься, заявил в субботу РИА Новости выдающийся сербский активист и композитор Милош Райчкович.
"Я проживаю в Нью-Йорке, а сегодня нахожусь здесь, чтобы выразить протест против войны США против России. Я также призываю НАТО, которая состоит из стран, бомбивших Сербию 24 года назад, расформироваться", - сказал Райчкович во время антивоенного митинга, приуроченного к 20-летию военного вторжения США в Ирак.
Активист добавил, что на альянсе также лежит ответственность за уничтожение государственности таких стран, как Ливия и Ирак.
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"Поэтому, на мой взгляд, средства, которые США расходуют на финансирование военной машины, должны быть направлены на образование и улучшение жизни американцев. Уровень жизни в стране падает, мы в действительности живем в бедности", - указал он.
Райчкович также высказался за право регионов на самоопределение, приведя в пример территории, вошедшие в состав России по результатам народного волеизъявления.
"Давайте надеяться на лучшее, в том числе на достижение мира на Украине – для большей ее части, включая ту, что говорит на русском языке", - призвал сербский активист.