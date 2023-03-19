https://ria.ru/20230319/aktivist-1858866688.html

Сербский активист призвал НАТО самораспуститься

Сербский активист призвал НАТО самораспуститься - РИА Новости, 19.03.2023

Сербский активист призвал НАТО самораспуститься

США необходимо прекратить опосредованную агрессию в отношении России, а НАТО, по чьей вине произошли бомбардировки Ливии и Югославии, – самораспуститься, заявил РИА Новости, 19.03.2023

2023-03-19T00:41

2023-03-19T00:41

2023-03-19T00:41

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ВАШИНГТОН, 19 мар – РИА Новости. США необходимо прекратить опосредованную агрессию в отношении России, а НАТО, по чьей вине произошли бомбардировки Ливии и Югославии, – самораспуститься, заявил в субботу РИА Новости выдающийся сербский активист и композитор Милош Райчкович. "Я проживаю в Нью-Йорке, а сегодня нахожусь здесь, чтобы выразить протест против войны США против России. Я также призываю НАТО, которая состоит из стран, бомбивших Сербию 24 года назад, расформироваться", - сказал Райчкович во время антивоенного митинга, приуроченного к 20-летию военного вторжения США в Ирак. Активист добавил, что на альянсе также лежит ответственность за уничтожение государственности таких стран, как Ливия и Ирак. Райчкович также высказался за право регионов на самоопределение, приведя в пример территории, вошедшие в состав России по результатам народного волеизъявления. "Давайте надеяться на лучшее, в том числе на достижение мира на Украине – для большей ее части, включая ту, что говорит на русском языке", - призвал сербский активист.

https://ria.ru/20230318/marsh-1858820508.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, ливия, нато