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Сербский активист призвал НАТО самораспуститься - РИА Новости, 19.03.2023
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00:41 19.03.2023
https://ria.ru/20230319/aktivist-1858866688.html
Сербский активист призвал НАТО самораспуститься
Сербский активист призвал НАТО самораспуститься - РИА Новости, 19.03.2023
Сербский активист призвал НАТО самораспуститься
США необходимо прекратить опосредованную агрессию в отношении России, а НАТО, по чьей вине произошли бомбардировки Ливии и Югославии, – самораспуститься, заявил РИА Новости, 19.03.2023
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в мире
сша
россия
ливия
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ВАШИНГТОН, 19 мар – РИА Новости. США необходимо прекратить опосредованную агрессию в отношении России, а НАТО, по чьей вине произошли бомбардировки Ливии и Югославии, – самораспуститься, заявил в субботу РИА Новости выдающийся сербский активист и композитор Милош Райчкович. "Я проживаю в Нью-Йорке, а сегодня нахожусь здесь, чтобы выразить протест против войны США против России. Я также призываю НАТО, которая состоит из стран, бомбивших Сербию 24 года назад, расформироваться", - сказал Райчкович во время антивоенного митинга, приуроченного к 20-летию военного вторжения США в Ирак. Активист добавил, что на альянсе также лежит ответственность за уничтожение государственности таких стран, как Ливия и Ирак. Райчкович также высказался за право регионов на самоопределение, приведя в пример территории, вошедшие в состав России по результатам народного волеизъявления. "Давайте надеяться на лучшее, в том числе на достижение мира на Украине – для большей ее части, включая ту, что говорит на русском языке", - призвал сербский активист.
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в мире, сша, россия, ливия, нато
В мире, США, Россия, Ливия, НАТО
Сербский активист призвал НАТО самораспуститься

Сербский активист призвал США прекратить агрессию против России, а НАТО - самораспуститься

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 мар – РИА Новости. США необходимо прекратить опосредованную агрессию в отношении России, а НАТО, по чьей вине произошли бомбардировки Ливии и Югославии, – самораспуститься, заявил в субботу РИА Новости выдающийся сербский активист и композитор Милош Райчкович.
"Я проживаю в Нью-Йорке, а сегодня нахожусь здесь, чтобы выразить протест против войны США против России. Я также призываю НАТО, которая состоит из стран, бомбивших Сербию 24 года назад, расформироваться", - сказал Райчкович во время антивоенного митинга, приуроченного к 20-летию военного вторжения США в Ирак.
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Активист добавил, что на альянсе также лежит ответственность за уничтожение государственности таких стран, как Ливия и Ирак.
«
"Поэтому, на мой взгляд, средства, которые США расходуют на финансирование военной машины, должны быть направлены на образование и улучшение жизни американцев. Уровень жизни в стране падает, мы в действительности живем в бедности", - указал он.
Райчкович также высказался за право регионов на самоопределение, приведя в пример территории, вошедшие в состав России по результатам народного волеизъявления.
"Давайте надеяться на лучшее, в том числе на достижение мира на Украине – для большей ее части, включая ту, что говорит на русском языке", - призвал сербский активист.
 
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