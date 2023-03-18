https://ria.ru/20230318/zemletryasenie-1858838864.html

В Эквадоре произошло землетрясение магнитудой 6,7

В Эквадоре произошло землетрясение магнитудой 6,7 - РИА Новости, 18.03.2023

В Эквадоре произошло землетрясение магнитудой 6,7

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в субботу в Эквадоре, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T20:28

2023-03-18T20:28

2023-03-18T20:36

в мире

эквадор

гуаякиль

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в субботу в Эквадоре, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).По его данным, землетрясение зафиксировано в 17.12 по времени UTC (20.12 мск). Эпицентр подземных толчков находился в 59 километрах от города Гуаякиль. Очаг залегал на глубине 80 километров.Изначально сообщалось, что магнитуда составила 6,9, но позднее в центре уточнили данные.Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20230318/zemletryasenie-1858828762.html

эквадор

гуаякиль

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в мире, эквадор, гуаякиль, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)