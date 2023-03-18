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Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 49,5 тысячи человек

Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 49,5 тысячи человек - РИА Новости, 18.03.2023

Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 49,5 тысячи человек

Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 49,5 тысячи, среди них около 7 тысяч иностранцев, заявил вице-президент Турции Фуат Октай. РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T19:11

2023-03-18T19:11

2023-03-18T19:39

в мире

турция

сильное землетрясение в турции и сирии

кахраманмараш

сирия

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АНКАРА, 18 мар - РИА Новости. Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 49,5 тысячи, среди них около 7 тысяч иностранцев, заявил вице-президент Турции Фуат Октай."В результате землетрясений в центре Кахраманмараша погибли 49 589 человек, в том числе 6 807 иностранных граждан", - сообщил Октай, слова которого приводит газета Star.Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века".

турция

кахраманмараш

сирия

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в мире, турция, сильное землетрясение в турции и сирии, кахраманмараш, сирия