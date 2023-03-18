https://ria.ru/20230318/zelenskaya-1858744820.html

"Как поставки кокаина?": американцы подняли на смех жену Зеленского

"Как поставки кокаина?": американцы подняли на смех жену Зеленского - РИА Новости, 18.03.2023

"Как поставки кокаина?": американцы подняли на смех жену Зеленского

Зрители американского телеканала MSNBC высмеяли рассказ жены Владимира Зеленского Елены о жительнице Украины, якобы сбившей беспилотник с помощью банки с... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T05:04

2023-03-18T05:04

2023-03-18T14:08

в мире

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Зрители американского телеканала MSNBC высмеяли рассказ жены Владимира Зеленского Елены о жительнице Украины, якобы сбившей беспилотник с помощью банки с помидорами.Зеленская в интервью телеканалу пересказала распространенный на Украине фейк, что женщина увидела с балкона российский дрон и "сбила его банкой помидоров"."Помидоры...", — многозначительно написала Erica Johnson."Банкой помидоров? Должно быть, она была связана с "призраком Киева" (мифический пилот, о котором писали украинские СМИ. — Прим. ред.)", — пошутил Cash Nixon."Забудьте про "Абрамсы". Больше консервированных помидоров для Украины!" — сыронизировал Willie."Кто вообще верит в этот бред? А то, как они смеются… Так кринжово", — выразил мнение Bob Bobsen."У Зеленского все в порядке с поставками кокаина?" — спросил Alan Buzby."Вы можете сказать, насколько она "сильная", по платью за пять тысяч долларов, которое она носит за счет американских налогоплательщиков", — заметил The Hard Truth."Как получилось, что одна страна заплатила за Украину 130 миллиардов", — добавила Debbie.Зеленская не раз делала неоднозначные заявления, вызывавшие резкую критику общественности. Так, в январе она утверждала, что ее муж носит зеленую футболку вынужденно, потому что после начала спецоперации он "был просто не в состоянии надеть другую одежду в сложившихся обстоятельствах". Также она рассказывала, что Зеленский советуется с девятилетним сыном, какую военную технику просить у Запада.

https://ria.ru/20230316/zelenskiy-1858417316.html

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в мире, украина, владимир зеленский