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По одной из основных баз иностранных наемников в Запорожье нанесли удар
По одной из основных баз иностранных наемников в Запорожье нанесли удар - РИА Новости, 18.03.2023
По одной из основных баз иностранных наемников в Запорожье нанесли удар
Российские войска нанесли удар по базе иностранных наемников в городе Запорожье, сообщил в Telegram-канале председатель движения "Мы вместе с Россией", член... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T11:20
2023-03-18T11:20
2023-03-18T12:06
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожье
запорожская область
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по базе иностранных наемников в городе Запорожье, сообщил в Telegram-канале председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.По его словам, этот комплекс был одной из основных баз боевиков "Иностранного легиона". "Именно здесь располагались иностранные нацисты-наемники и инструкторы. Как сообщают мои земляки, количество тел боевиков, которых достали из-под завалов, уже исчисляется десятками", — добавил Рогов.Запорожская область стала российским регионом 30 сентября, по итогам референдума, 93,11 процента участников которого высказались за присоединение к России. Киев результаты голосования не признает и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, украинские войска продолжают удерживать областной центр — город Запорожье.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, запорожье, запорожская область, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожье, Запорожская область, Украина
По одной из основных баз иностранных наемников в Запорожье нанесли удар
Рогов: при ударе по базе иностранных наемников в городе Запорожье убиты десятки боевиков
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар — РИА Новости.
Российские войска нанесли удар по базе иностранных наемников в городе Запорожье, сообщил в Telegram-канале
председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
«
"Сегодня рано утром (04:15) был нанесен удар по ресторанному комплексу "Моника Беллуччи", расположенному на территории элитного жилого комплекса "Ренессанс" на Великом Лугу во временно оккупированном городе Запорожье", — написал он.
По его словам, этот комплекс был одной из основных баз боевиков "Иностранного легиона".
"Именно здесь располагались иностранные нацисты-наемники и инструкторы. Как сообщают мои земляки, количество тел боевиков, которых достали из-под завалов, уже исчисляется десятками", — добавил Рогов.
Запорожская область стала российским регионом 30 сентября, по итогам референдума, 93,11 процента участников которого высказались за присоединение к России. Киев результаты голосования не признает и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, украинские войска продолжают удерживать областной центр — город Запорожье.