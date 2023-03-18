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По одной из основных баз иностранных наемников в Запорожье нанесли удар - РИА Новости, 18.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:20 18.03.2023 (обновлено: 12:06 18.03.2023)
https://ria.ru/20230318/zaporozhe-1858769568.html
По одной из основных баз иностранных наемников в Запорожье нанесли удар
По одной из основных баз иностранных наемников в Запорожье нанесли удар - РИА Новости, 18.03.2023
По одной из основных баз иностранных наемников в Запорожье нанесли удар
Российские войска нанесли удар по базе иностранных наемников в городе Запорожье, сообщил в Telegram-канале председатель движения "Мы вместе с Россией", член... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T11:20
2023-03-18T12:06
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожье
запорожская область
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по базе иностранных наемников в городе Запорожье, сообщил в Telegram-канале председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.По его словам, этот комплекс был одной из основных баз боевиков "Иностранного легиона". "Именно здесь располагались иностранные нацисты-наемники и инструкторы. Как сообщают мои земляки, количество тел боевиков, которых достали из-под завалов, уже исчисляется десятками", — добавил Рогов.Запорожская область стала российским регионом 30 сентября, по итогам референдума, 93,11 процента участников которого высказались за присоединение к России. Киев результаты голосования не признает и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, украинские войска продолжают удерживать областной центр — город Запорожье.
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безопасность, запорожье, запорожская область, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожье, Запорожская область, Украина
По одной из основных баз иностранных наемников в Запорожье нанесли удар

Рогов: при ударе по базе иностранных наемников в городе Запорожье убиты десятки боевиков

© фото очевидцаПоследствия удара по базе иностранных наемников в Запорожье
Последствия удара по базе иностранных наемников в Запорожье
© фото очевидца
Последствия удара по базе иностранных наемников в Запорожье
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по базе иностранных наемников в городе Запорожье, сообщил в Telegram-канале председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
«

"Сегодня рано утром (04:15) был нанесен удар по ресторанному комплексу "Моника Беллуччи", расположенному на территории элитного жилого комплекса "Ренессанс" на Великом Лугу во временно оккупированном городе Запорожье", — написал он.

По его словам, этот комплекс был одной из основных баз боевиков "Иностранного легиона".
"Именно здесь располагались иностранные нацисты-наемники и инструкторы. Как сообщают мои земляки, количество тел боевиков, которых достали из-под завалов, уже исчисляется десятками", — добавил Рогов.
Запорожская область стала российским регионом 30 сентября, по итогам референдума, 93,11 процента участников которого высказались за присоединение к России. Киев результаты голосования не признает и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, украинские войска продолжают удерживать областной центр — город Запорожье.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
17 марта, 16:09
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.03.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожьеЗапорожская областьУкраина
 
 
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