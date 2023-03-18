https://ria.ru/20230318/zaporozhe-1858769568.html

По одной из основных баз иностранных наемников в Запорожье нанесли удар

По одной из основных баз иностранных наемников в Запорожье нанесли удар - РИА Новости, 18.03.2023

По одной из основных баз иностранных наемников в Запорожье нанесли удар

Российские войска нанесли удар по базе иностранных наемников в городе Запорожье, сообщил в Telegram-канале председатель движения "Мы вместе с Россией", член... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T11:20

2023-03-18T11:20

2023-03-18T12:06

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожье

запорожская область

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по базе иностранных наемников в городе Запорожье, сообщил в Telegram-канале председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.По его словам, этот комплекс был одной из основных баз боевиков "Иностранного легиона". "Именно здесь располагались иностранные нацисты-наемники и инструкторы. Как сообщают мои земляки, количество тел боевиков, которых достали из-под завалов, уже исчисляется десятками", — добавил Рогов.Запорожская область стала российским регионом 30 сентября, по итогам референдума, 93,11 процента участников которого высказались за присоединение к России. Киев результаты голосования не признает и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, украинские войска продолжают удерживать областной центр — город Запорожье.

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запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, запорожье, запорожская область, украина