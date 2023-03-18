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Российские войска отбили атаку ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 18.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:03 18.03.2023 (обновлено: 10:54 18.03.2023)
https://ria.ru/20230318/zapad-1858744714.html
Российские войска отбили атаку ВСУ в Харьковской области
Российские войска отбили атаку ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 18.03.2023
Российские войска отбили атаку ВСУ в Харьковской области
Российские мотострелковые подразделения отбили атаку украинских войск в Харьковской области, рассказал РИА Новости офицер пресс-центра группировки "Запад"... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T05:03
2023-03-18T10:54
специальная военная операция на украине
украина
харьковская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Российские мотострелковые подразделения отбили атаку украинских войск в Харьковской области, рассказал РИА Новости офицер пресс-центра группировки "Запад" Евгений Половодов.Кроме того, по словам Половодова, на Купянском направлении артиллеристы уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы — из состава 103-й отдельной бригады территориальной обороны и 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ, а в районе Петропавловки — три орудия: буксируемую гаубицу Д-20 и самоходки "Акация" и Krab.Как следует из сводок Минобороны, ВСУ ежедневно теряют на Купянском направлении по несколько десятков военнослужащих. Так, за предыдущие сутки там уничтожены свыше 40 бойцов ВСУ, боевая бронированная машина, два автомобиля и склад боеприпасов.
https://ria.ru/20230317/poteri-1858585829.html
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Военный о работа мотострелков под Харьковом, где была отбита попытка атаки ВСУ
Российские мотострелки отбили попытку атаки украинских войск в Харьковской области, сообщили РИА Новости в Минобороны России. По его словам, на купянском направлении уничтожены 2 диверсионно-разведывательные группы, сорваны ротации подразделений и переброска резервов войск Украины.
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украина, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
Российские войска отбили атаку ВСУ в Харьковской области

Российские мотострелковые подразделения отбили атаку ВСУ в Харьковской области

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Российские мотострелковые подразделения отбили атаку украинских войск в Харьковской области, рассказал РИА Новости офицер пресс-центра группировки "Запад" Евгений Половодов.
«
"В полосе обороны 6-й общевойсковой армии в районе населенных пунктов Масютовка и Гряниковка личный состав 14-й отдельной механизированной бригады попытался атаковать наши позиции. При поддержке артиллерии мотострелковыми подразделениями было нанесено огневое поражение противнику, в результате чего он вынужден был отойти на ранее занимаемые позиции", — сказал он.
Кроме того, по словам Половодова, на Купянском направлении артиллеристы уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы — из состава 103-й отдельной бригады территориальной обороны и 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ, а в районе Петропавловки — три орудия: буксируемую гаубицу Д-20 и самоходки "Акация" и Krab.
Как следует из сводок Минобороны, ВСУ ежедневно теряют на Купянском направлении по несколько десятков военнослужащих. Так, за предыдущие сутки там уничтожены свыше 40 бойцов ВСУ, боевая бронированная машина, два автомобиля и склад боеприпасов.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях
17 марта, 13:59
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
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