https://ria.ru/20230318/zapad-1858744714.html

Российские войска отбили атаку ВСУ в Харьковской области

Российские войска отбили атаку ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 18.03.2023

Российские войска отбили атаку ВСУ в Харьковской области

Российские мотострелковые подразделения отбили атаку украинских войск в Харьковской области, рассказал РИА Новости офицер пресс-центра группировки "Запад"... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T05:03

2023-03-18T05:03

2023-03-18T10:54

специальная военная операция на украине

украина

харьковская область

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/12/1858757239_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_918109fa5d4ed1ba16985ea52301e930.jpg

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Российские мотострелковые подразделения отбили атаку украинских войск в Харьковской области, рассказал РИА Новости офицер пресс-центра группировки "Запад" Евгений Половодов.Кроме того, по словам Половодова, на Купянском направлении артиллеристы уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы — из состава 103-й отдельной бригады территориальной обороны и 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ, а в районе Петропавловки — три орудия: буксируемую гаубицу Д-20 и самоходки "Акация" и Krab.Как следует из сводок Минобороны, ВСУ ежедневно теряют на Купянском направлении по несколько десятков военнослужащих. Так, за предыдущие сутки там уничтожены свыше 40 бойцов ВСУ, боевая бронированная машина, два автомобиля и склад боеприпасов.

https://ria.ru/20230317/poteri-1858585829.html

украина

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Военный о работа мотострелков под Харьковом, где была отбита попытка атаки ВСУ Российские мотострелки отбили попытку атаки украинских войск в Харьковской области, сообщили РИА Новости в Минобороны России. По его словам, на купянском направлении уничтожены 2 диверсионно-разведывательные группы, сорваны ротации подразделений и переброска резервов войск Украины. 2023-03-18T05:03 true PT1M11S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, харьковская область, вооруженные силы украины