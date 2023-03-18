https://ria.ru/20230318/zakon-1858789057.html

Путин подписал закон о лишении свободы за контрабанду оружия иностранцам

Путин подписал закон о лишении свободы за контрабанду оружия иностранцам - РИА Новости, 18.03.2023

Путин подписал закон о лишении свободы за контрабанду оружия иностранцам

Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности до 12 лет лишения свободы за незаконные экспорт из России или передачу иностранному... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T14:19

2023-03-18T14:19

2023-03-18T14:19

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности до 12 лет лишения свободы за незаконные экспорт из России или передачу иностранному лицу военных товаров или технологий, вооружения или военной техники. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Федеральным законом вносятся изменения в статью 189 УК РФ, устанавливающие уголовную ответственность за незаконный экспорт из РФ или передачу иностранному лицу товаров или технологий, вооружения или военной техники, незаконное выполнение работ или оказание услуг. За совершение указанного деяния будет установлено наказание в виде лишения свободы от трёх до семи лет. За совершение того же деяния группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения либо в отношении создания оружия массового поражения устанавливается наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет. В частности, совершение данных деяний организованной группой влечёт наказание в виде лишения свободы от семи до двенадцати лет. "Федеральным законом предусматривается, что к предмету преступления, предусмотренного статьей 226.1 УК РФ, будут относиться также технологии, сырье, научно-техническая информация и результаты интеллектуальной деятельности", - отмечалось в заключении конституционного комитета СФ.

https://ria.ru/20230315/oruzhie-1858080206.html

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общество, владимир путин, россия