https://ria.ru/20230318/zakon-1858781354.html

Путин подписал закон о правилах отдыха на охраняемых природных территориях

Путин подписал закон о правилах отдыха на охраняемых природных территориях - РИА Новости, 18.03.2023

Путин подписал закон о правилах отдыха на охраняемых природных территориях

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об основных принципах туристической деятельности на особо охраняемых природных территориях (ООПТ),... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T13:22

2023-03-18T13:22

2023-03-18T13:22

туризм

россия

владимир путин

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об основных принципах туристической деятельности на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Прежде, согласно законодательству, в составе национального парка выделялась зона для рекреационной деятельности, развития физкультуры и спорта, размещения туристических объектов, музеев и информационных центров. Такая деятельность также допускалась в зоне охраны объектов культурного наследия. Рекреационные зоны могли выделяться и в составе природных парков. При этом в законе "Об особо охраняемых природных территориях" не были определены допустимые параметры и основные принципы рекреационной деятельности на таких территориях. Это ограничивало законное использование ООПТ для туризма и отдыха и повышало риски причинения вреда природным комплексам и объектам, считают разработчики. Документ закрепляет основные принципы рекреационной деятельности. К ним будут относиться - экологическое ориентирование такой деятельности, непревышение предельно допустимых значений рекреационной нагрузки, индивидуальный подход, использование экологичного транспорта и оборудования; вовлечение местных жителей в развитие рекреационной деятельности. Правительство РФ, региональные и местные органы власти будут вправе устанавливать особенности рекреационной деятельности на ООПТ соответствующего уровня, а также перечни некапитальных строений, сооружений и объектов благоустройства, допускаемых к созданию на таких территориях.

https://ria.ru/20230228/arkhangelsk-1853740641.html

https://ria.ru/20230302/otdykh-1855458721.html

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россия, владимир путин