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Путин подписал закон о данных, передаваемых правоохранителям - РИА Новости, 18.03.2023
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12:51 18.03.2023
https://ria.ru/20230318/zakon-1858777817.html
Путин подписал закон о данных, передаваемых правоохранителям
Путин подписал закон о данных, передаваемых правоохранителям - РИА Новости, 18.03.2023
Путин подписал закон о данных, передаваемых правоохранителям
Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий перечень информации, которую владельцы технологических сетей связи должны предоставлять по требованию РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T12:51
2023-03-18T12:51
общество
технологии
россия
владимир путин
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий перечень информации, которую владельцы технологических сетей связи должны предоставлять по требованию правоохранительных органов, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Изменения вносятся в закон "О связи". Документом вводится обязанность собственников или иных владельцев технологических сетей связи, имеющих номер автономной системы, хранить в течение трех лет на территории РФ и предоставлять уполномоченным государственным органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности РФ, информацию о фактах приема, передачи, доставки, обработки голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, звуков, видео- или иных электронных сообщений, иную информацию о взаимодействии пользователей информационных систем и программ, а также информацию об этих пользователях. Правительство РФ наделяется полномочием установления состава информации, подлежащей хранению, места и правил ее хранения, порядка ее предоставления, а также порядка контроля за деятельностью собственников или иных владельцев технологических сетей связи, связанной с хранением указанной информации. Закон вступает в силу с 1 сентября 2023 года.
https://ria.ru/20230318/spetsoperatsiya-1858772656.html
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общество, технологии, россия, владимир путин
Общество, Технологии, Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон о данных, передаваемых правоохранителям

Путин подписал закон о данных, передаваемых владельцами сетей связи правоохранителям

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий перечень информации, которую владельцы технологических сетей связи должны предоставлять по требованию правоохранительных органов, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Изменения вносятся в закон "О связи".
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Документом вводится обязанность собственников или иных владельцев технологических сетей связи, имеющих номер автономной системы, хранить в течение трех лет на территории РФ и предоставлять уполномоченным государственным органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности РФ, информацию о фактах приема, передачи, доставки, обработки голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, звуков, видео- или иных электронных сообщений, иную информацию о взаимодействии пользователей информационных систем и программ, а также информацию об этих пользователях.
Правительство РФ наделяется полномочием установления состава информации, подлежащей хранению, места и правил ее хранения, порядка ее предоставления, а также порядка контроля за деятельностью собственников или иных владельцев технологических сетей связи, связанной с хранением указанной информации.
Закон вступает в силу с 1 сентября 2023 года.
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