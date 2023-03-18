https://ria.ru/20230318/zakon-1858777817.html

Путин подписал закон о данных, передаваемых правоохранителям

Путин подписал закон о данных, передаваемых правоохранителям - РИА Новости, 18.03.2023

Путин подписал закон о данных, передаваемых правоохранителям

Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий перечень информации, которую владельцы технологических сетей связи должны предоставлять по требованию РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T12:51

2023-03-18T12:51

2023-03-18T12:51

общество

технологии

россия

владимир путин

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий перечень информации, которую владельцы технологических сетей связи должны предоставлять по требованию правоохранительных органов, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Изменения вносятся в закон "О связи". Документом вводится обязанность собственников или иных владельцев технологических сетей связи, имеющих номер автономной системы, хранить в течение трех лет на территории РФ и предоставлять уполномоченным государственным органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности РФ, информацию о фактах приема, передачи, доставки, обработки голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, звуков, видео- или иных электронных сообщений, иную информацию о взаимодействии пользователей информационных систем и программ, а также информацию об этих пользователях. Правительство РФ наделяется полномочием установления состава информации, подлежащей хранению, места и правил ее хранения, порядка ее предоставления, а также порядка контроля за деятельностью собственников или иных владельцев технологических сетей связи, связанной с хранением указанной информации. Закон вступает в силу с 1 сентября 2023 года.

https://ria.ru/20230318/spetsoperatsiya-1858772656.html

https://ria.ru/20230318/grazhdanstvo-1858771320.html

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общество, технологии, россия, владимир путин