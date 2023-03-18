Рейтинг@Mail.ru
Омбудсмен ДНР объяснила, почему США не дали ей выступить на Совбезе ООН - РИА Новости, 18.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:38 18.03.2023 (обновлено: 14:24 18.03.2023)
https://ria.ru/20230318/vystuplenie-1858784018.html
Омбудсмен ДНР объяснила, почему США не дали ей выступить на Совбезе ООН
Омбудсмен ДНР объяснила, почему США не дали ей выступить на Совбезе ООН - РИА Новости, 18.03.2023
Омбудсмен ДНР объяснила, почему США не дали ей выступить на Совбезе ООН
Уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова сообщила РИА Новости, что представители Соединённых Штатов Америки в ООН не... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T13:38
2023-03-18T14:24
в мире
донбасс
украина
сша
дарья морозова
линда томас-гринфилд
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570122032_0:0:2843:1599_1920x0_80_0_0_c95475d86e341a5552ae14834c19db47.jpg
ДОНЕЦК, 18 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова сообщила РИА Новости, что представители Соединённых Штатов Америки в ООН не допустили ее выступления на Совете Безопасности ради того, чтобы мир не узнал правду о военных преступлениях Киева и применении им запрещенных средств и методов ведения войны против населения Донбасса. "Ни для кого не секрет, что Украина это официальный подручный Соединённых Штатов Америки и я прекрасно понимаю, что они знают о тех зверствах, и о тех военных преступлениях которые Украина совершает по отношению к нашему народу на протяжении вот уже девяти лет. И естественно, им было не выгодно, чтобы все остальное мировое сообщество об этом узнало. Поэтому что возникли бы определенные вопросы на которые нужно было бы отвечать… Для нас это была уникальная возможность. Я действительно тешила себя определенными надеждами, что Совет Безопасности ООН сможет наконец услышать ту реальную картину, которая происходит на территории Донбасса на протяжении девяти лет", - сказала корреспонденту РИА Новости Дарья Морозова. Омбудсмен уверена, что все преступления Киевского режима совершаются им с согласия США. "И их представители прекрасно понимали, что вчера эта правда могла открыться. Мы могли рассказать о том, что действительно происходит на Донбассе. Кто применяет по отношению к нам и запрещенные методы ведения войны, и, соответственно, какие военные преступления происходят не только (по отношению) к нашим жителям, но и к нашим пленным", - подчеркнула Морозова. СБ ООН 17 марта не разрешил Морозовой выступить по гуманитарной ситуации на Украине. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд выступила против предоставления омбудсмену трибуны и призвала к процедурному голосованию по этому вопросу. За запрет выступления проголосовала Франция, Албания, Швейцария, Япония, Мальта, Эквадор, США и Британия. Результатов оказалось достаточно для того чтоб запретить омбудсмену ДНР выступить.
https://ria.ru/20230317/morozova-1858732233.html
https://ria.ru/20230317/ombudsmen-1858731195.html
донбасс
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570122032_112:0:2843:2048_1920x0_80_0_0_87f9188fa03fa1518b77febabb14e3b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донбасс, украина, сша, дарья морозова, линда томас-гринфилд, оон
В мире, Донбасс, Украина, США, Дарья Морозова, Линда Томас-Гринфилд, ООН
Омбудсмен ДНР объяснила, почему США не дали ей выступить на Совбезе ООН

Омбудсмен ДНР Морозова: США не позволили, чтобы мир узнал правду о преступлениях Киева

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова
Уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 18 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова сообщила РИА Новости, что представители Соединённых Штатов Америки в ООН не допустили ее выступления на Совете Безопасности ради того, чтобы мир не узнал правду о военных преступлениях Киева и применении им запрещенных средств и методов ведения войны против населения Донбасса.
"Ни для кого не секрет, что Украина это официальный подручный Соединённых Штатов Америки и я прекрасно понимаю, что они знают о тех зверствах, и о тех военных преступлениях которые Украина совершает по отношению к нашему народу на протяжении вот уже девяти лет. И естественно, им было не выгодно, чтобы все остальное мировое сообщество об этом узнало. Поэтому что возникли бы определенные вопросы на которые нужно было бы отвечать… Для нас это была уникальная возможность. Я действительно тешила себя определенными надеждами, что Совет Безопасности ООН сможет наконец услышать ту реальную картину, которая происходит на территории Донбасса на протяжении девяти лет", - сказала корреспонденту РИА Новости Дарья Морозова.
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
Небензя раскритиковал отказ Совбеза ООН дать слово омбудсмену ДНР
17 марта, 23:32
Омбудсмен уверена, что все преступления Киевского режима совершаются им с согласия США.
"И их представители прекрасно понимали, что вчера эта правда могла открыться. Мы могли рассказать о том, что действительно происходит на Донбассе. Кто применяет по отношению к нам и запрещенные методы ведения войны, и, соответственно, какие военные преступления происходят не только (по отношению) к нашим жителям, но и к нашим пленным", - подчеркнула Морозова.
СБ ООН 17 марта не разрешил Морозовой выступить по гуманитарной ситуации на Украине. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд выступила против предоставления омбудсмену трибуны и призвала к процедурному голосованию по этому вопросу. За запрет выступления проголосовала Франция, Албания, Швейцария, Япония, Мальта, Эквадор, США и Британия. Результатов оказалось достаточно для того чтоб запретить омбудсмену ДНР выступить.
Омбудсмен ДНР Дарья Морозова - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
Западные страны помешали выступлению омбудсмена ДНР в Совбезе ООН
17 марта, 23:17
 
В миреДонбассУкраинаСШАДарья МорозоваЛинда Томас-ГринфилдООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала