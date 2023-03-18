https://ria.ru/20230318/vystuplenie-1858784018.html

Омбудсмен ДНР объяснила, почему США не дали ей выступить на Совбезе ООН

Омбудсмен ДНР объяснила, почему США не дали ей выступить на Совбезе ООН - РИА Новости, 18.03.2023

Омбудсмен ДНР объяснила, почему США не дали ей выступить на Совбезе ООН

Уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова сообщила РИА Новости, что представители Соединённых Штатов Америки в ООН не... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T13:38

2023-03-18T13:38

2023-03-18T14:24

в мире

донбасс

украина

сша

дарья морозова

линда томас-гринфилд

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570122032_0:0:2843:1599_1920x0_80_0_0_c95475d86e341a5552ae14834c19db47.jpg

ДОНЕЦК, 18 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова сообщила РИА Новости, что представители Соединённых Штатов Америки в ООН не допустили ее выступления на Совете Безопасности ради того, чтобы мир не узнал правду о военных преступлениях Киева и применении им запрещенных средств и методов ведения войны против населения Донбасса. "Ни для кого не секрет, что Украина это официальный подручный Соединённых Штатов Америки и я прекрасно понимаю, что они знают о тех зверствах, и о тех военных преступлениях которые Украина совершает по отношению к нашему народу на протяжении вот уже девяти лет. И естественно, им было не выгодно, чтобы все остальное мировое сообщество об этом узнало. Поэтому что возникли бы определенные вопросы на которые нужно было бы отвечать… Для нас это была уникальная возможность. Я действительно тешила себя определенными надеждами, что Совет Безопасности ООН сможет наконец услышать ту реальную картину, которая происходит на территории Донбасса на протяжении девяти лет", - сказала корреспонденту РИА Новости Дарья Морозова. Омбудсмен уверена, что все преступления Киевского режима совершаются им с согласия США. "И их представители прекрасно понимали, что вчера эта правда могла открыться. Мы могли рассказать о том, что действительно происходит на Донбассе. Кто применяет по отношению к нам и запрещенные методы ведения войны, и, соответственно, какие военные преступления происходят не только (по отношению) к нашим жителям, но и к нашим пленным", - подчеркнула Морозова. СБ ООН 17 марта не разрешил Морозовой выступить по гуманитарной ситуации на Украине. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд выступила против предоставления омбудсмену трибуны и призвала к процедурному голосованию по этому вопросу. За запрет выступления проголосовала Франция, Албания, Швейцария, Япония, Мальта, Эквадор, США и Британия. Результатов оказалось достаточно для того чтоб запретить омбудсмену ДНР выступить.

https://ria.ru/20230317/morozova-1858732233.html

https://ria.ru/20230317/ombudsmen-1858731195.html

донбасс

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донбасс, украина, сша, дарья морозова, линда томас-гринфилд, оон