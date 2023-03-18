Омбудсмен ДНР объяснила, почему США не дали ей выступить на Совбезе ООН
Омбудсмен ДНР Морозова: США не позволили, чтобы мир узнал правду о преступлениях Киева
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова
Уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова сообщила РИА Новости, что представители Соединённых Штатов Америки в ООН не допустили ее выступления на Совете Безопасности ради того, чтобы мир не узнал правду о военных преступлениях Киева и применении им запрещенных средств и методов ведения войны против населения Донбасса.
"Ни для кого не секрет, что Украина это официальный подручный Соединённых Штатов Америки и я прекрасно понимаю, что они знают о тех зверствах, и о тех военных преступлениях которые Украина совершает по отношению к нашему народу на протяжении вот уже девяти лет. И естественно, им было не выгодно, чтобы все остальное мировое сообщество об этом узнало. Поэтому что возникли бы определенные вопросы на которые нужно было бы отвечать… Для нас это была уникальная возможность. Я действительно тешила себя определенными надеждами, что Совет Безопасности ООН сможет наконец услышать ту реальную картину, которая происходит на территории Донбасса на протяжении девяти лет", - сказала корреспонденту РИА Новости Дарья Морозова.
Омбудсмен уверена, что все преступления Киевского режима совершаются им с согласия США.
"И их представители прекрасно понимали, что вчера эта правда могла открыться. Мы могли рассказать о том, что действительно происходит на Донбассе. Кто применяет по отношению к нам и запрещенные методы ведения войны, и, соответственно, какие военные преступления происходят не только (по отношению) к нашим жителям, но и к нашим пленным", - подчеркнула Морозова.
СБ ООН 17 марта не разрешил Морозовой выступить по гуманитарной ситуации на Украине. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд выступила против предоставления омбудсмену трибуны и призвала к процедурному голосованию по этому вопросу. За запрет выступления проголосовала Франция, Албания, Швейцария, Япония, Мальта, Эквадор, США и Британия. Результатов оказалось достаточно для того чтоб запретить омбудсмену ДНР выступить.