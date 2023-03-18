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Сбивший семью в Крыму водитель по предварительным данным был пьян - РИА Новости, 18.03.2023
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23:58 18.03.2023
https://ria.ru/20230318/voditel-1858864131.html
Сбивший семью в Крыму водитель по предварительным данным был пьян
Сбивший семью в Крыму водитель по предварительным данным был пьян - РИА Новости, 18.03.2023
Сбивший семью в Крыму водитель по предварительным данным был пьян
Водитель, сбивший семью из пяти человек в Нижнегорском районе Крыма, по предварительным данным, был пьян, сообщает пресс-служба МВД республики. РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T23:58
2023-03-18T23:58
происшествия
авто
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Водитель, сбивший семью из пяти человек в Нижнегорском районе Крыма, по предварительным данным, был пьян, сообщает пресс-служба МВД республики. Ранее сообщалось, что автомобиль наехал в селе Емельяновка Нижнегорского района Крыма на семью из пяти человек. Родители и три малолетних ребенка попали в больницу. "По предварительным данным, водитель управлял транспортным средством в состоянии опьянения", - говорится в сообщении. В полиции подчеркнули, что пешеходы двигались по краю проезжей части.
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происшествия, авто, россия, республика крым
Происшествия, Авто, Россия, Республика Крым
Сбивший семью в Крыму водитель по предварительным данным был пьян

Сбивший семью в Крыму водитель по предварительным данным МВД был пьян

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Водитель, сбивший семью из пяти человек в Нижнегорском районе Крыма, по предварительным данным, был пьян, сообщает пресс-служба МВД республики.
Ранее сообщалось, что автомобиль наехал в селе Емельяновка Нижнегорского района Крыма на семью из пяти человек. Родители и три малолетних ребенка попали в больницу.
"По предварительным данным, водитель управлял транспортным средством в состоянии опьянения", - говорится в сообщении.
В полиции подчеркнули, что пешеходы двигались по краю проезжей части.
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