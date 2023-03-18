https://ria.ru/20230318/voditel-1858864131.html
Сбивший семью в Крыму водитель по предварительным данным был пьян
Сбивший семью в Крыму водитель по предварительным данным был пьян - РИА Новости, 18.03.2023
Сбивший семью в Крыму водитель по предварительным данным был пьян
Водитель, сбивший семью из пяти человек в Нижнегорском районе Крыма, по предварительным данным, был пьян, сообщает пресс-служба МВД республики. РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T23:58
2023-03-18T23:58
2023-03-18T23:58
происшествия
авто
россия
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Водитель, сбивший семью из пяти человек в Нижнегорском районе Крыма, по предварительным данным, был пьян, сообщает пресс-служба МВД республики. Ранее сообщалось, что автомобиль наехал в селе Емельяновка Нижнегорского района Крыма на семью из пяти человек. Родители и три малолетних ребенка попали в больницу. "По предварительным данным, водитель управлял транспортным средством в состоянии опьянения", - говорится в сообщении. В полиции подчеркнули, что пешеходы двигались по краю проезжей части.
https://ria.ru/20230316/dtp-1858400058.html
россия
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, россия, республика крым
Происшествия, Авто, Россия, Республика Крым
Сбивший семью в Крыму водитель по предварительным данным был пьян
Сбивший семью в Крыму водитель по предварительным данным МВД был пьян