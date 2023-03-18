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Сбивший семью в Крыму водитель по предварительным данным был пьян

Сбивший семью в Крыму водитель по предварительным данным был пьян - РИА Новости, 18.03.2023

Сбивший семью в Крыму водитель по предварительным данным был пьян

Водитель, сбивший семью из пяти человек в Нижнегорском районе Крыма, по предварительным данным, был пьян, сообщает пресс-служба МВД республики. РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T23:58

2023-03-18T23:58

2023-03-18T23:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Водитель, сбивший семью из пяти человек в Нижнегорском районе Крыма, по предварительным данным, был пьян, сообщает пресс-служба МВД республики. Ранее сообщалось, что автомобиль наехал в селе Емельяновка Нижнегорского района Крыма на семью из пяти человек. Родители и три малолетних ребенка попали в больницу. "По предварительным данным, водитель управлял транспортным средством в состоянии опьянения", - говорится в сообщении. В полиции подчеркнули, что пешеходы двигались по краю проезжей части.

https://ria.ru/20230316/dtp-1858400058.html

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происшествия, авто, россия, республика крым