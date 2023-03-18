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Глава правительства Южного Йемена отправился с визитом в Россию
Глава правительства Южного Йемена отправился с визитом в Россию - РИА Новости, 18.03.2023
Глава правительства Южного Йемена отправился с визитом в Россию
Глава Переходного совета Южного Йемена Айдарус аз-Зубейди в субботу отправился с визитом в Россию, говорится в сообщении на сайте совета. РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T13:41
2023-03-18T13:41
2023-03-18T13:46
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айдарус аз-зубейди
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ДОХА, 18 мар - РИА Новости. Глава Переходного совета Южного Йемена Айдарус аз-Зубейди в субботу отправился с визитом в Россию, говорится в сообщении на сайте совета. "По официальному приглашению от правительства России глава Переходного совета Южного Йемена Айдарус аз-Зубейди вылетел в субботу в столицу России Москву из Абу-Даби в сопровождении делегации руководства Переходного совета", - отмечается в сообщении. Как отметило йеменское издание "Аден аль-Гад", ожидается, что йеменские политики проведут в России ряд встреч, чтобы обсудить проблемы этой страны и региона в целом, в первую очередь, международные усилия для запуска политического процесса и установления всеобъемлющего мира в Йемене с учетом положения Южного Йемена.
https://ria.ru/20230214/oruzhie-1852037100.html
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в мире, россия, йемен, москва, айдарус аз-зубейди
В мире, Россия, Йемен, Москва, Айдарус аз-Зубейди
Глава правительства Южного Йемена отправился с визитом в Россию
Глава Переходного совета Южного Йемена аз-Зубейди отправился с визитом в Россию