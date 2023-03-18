https://ria.ru/20230318/ukraintsy-1858790893.html
Украинцы продолжают выезжать в Россию через Европу, пишут СМИ
Украинцы продолжают выезжать в Россию через Европу, пишут СМИ - РИА Новости, 18.03.2023
Украинцы продолжают выезжать в Россию через Европу, пишут СМИ
Украинцы продолжают выезжать в Россию через европейские страны, украинские журналисты возмущены тем, что между регионами двух стран фактически открыто... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T14:41
2023-03-18T14:41
2023-03-18T15:11
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Украинцы продолжают выезжать в Россию через европейские страны, украинские журналисты возмущены тем, что между регионами двух стран фактически открыто пассажирское сообщение. "Для многих может стать неприятным открытие, что пассажирское сообщение между Украиной и Россией фактически открыто. Несмотря на закрытую границу с государством-агрессором, перевозчики нашли обходные пути через европейские страны", - говорится в материале под названием "Украинцы все еще ездят в Москву через Львов" на сайте украинского телеканала "Эспрессо ТВ". Журналисты канала выяснили, что путешествие из Львова в Москву стоит около 320 долларов и судя по всему пользуется серьезным спросом, так как свободных билетов на ближайшую дату на используемом ими сервисе не оказалось. Украинцам предлагают маршрут до Москвы с пересадками в Польше, Литве или Латвии с одной оговоркой: на границе Украины с Польшей нужно сказать, что направляетесь в Варшаву, и спокойно продолжать поездку. Автобусы по такому маршруту курсируют с периодичностью в два-три дня. Сообщается, что проще найти перевозчиков в соцсетях. Представители транспортных компаний, с которыми удалось связаться журналистам, заверили их благополучном прохождении границы "страны-агрессора" даже жителями западных областей Украины. "Проблем никаких не будет. Едете и все. У многих украинцев родственники, близкие в России, так что люди ездят к ним", - приводит "Эспрессо" слова одного из перевозчиков.
https://ria.ru/20230310/ukraina-1857150228.html
https://ria.ru/20230217/arestovich-1852636903.html
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в мире, россия, украина, москва
В мире, Россия, Украина, Москва
Украинцы продолжают выезжать в Россию через Европу, пишут СМИ
Эспрессо ТВ: украинцы продолжают выезжать в Россию через Польшу, Литву или Латвию