В США сообщили досадную для Зеленского новость о будущих границах Украины
Newsweek: Вашингтон не заинтересован в сохранении территориальной целостности Украины
© AP Photo / Efrem LukatskyКрест монастырского комплекса Печерской Лавры на фоне украинского государственного флага и монумента Родина-Мать в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Крест монастырского комплекса Печерской Лавры на фоне украинского государственного флага и монумента Родина-Мать в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Киеву придется самостоятельно решать территориальные споры с Россией после того, как в Вашингтоне победит группа политиков, настроенных против поддержки Украины, написал обозреватель Джош Хаммер в статье для Newsweek.
В пример он привел губернатора штата Флорида республиканца Рона Десантиса, которого американские СМИ называют возможным кандидатом на президентских выборах 2024 года. На этой неделе Десантис заявил, что вовлеченность в конфликт на Украине не является жизненно важным национальным интересом США, а Белый дом должен добиваться мира между Москвой и Киевом.
"Заявление Десантиса абсолютно верно. <…> Почему кто-то вообще считает вопрос сохранения Киевом квадратных футов спорной территории жизненно важным национальным интересом США, особенно если допустить, что некоторые из русскоязычных городов на востоке Украины могут сами захотеть стать частью России", — отметил Хаммер.
По словам автора, проведенные после распада Советского Союза государственные границы Украины "просто произвольны", а Крым и вовсе находился под контролем России последние несколько сотен лет.