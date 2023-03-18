https://ria.ru/20230318/ukraina-1858812447.html

В США сообщили досадную для Зеленского новость о будущих границах Украины

В США сообщили досадную для Зеленского новость о будущих границах Украины - РИА Новости, 18.03.2023

В США сообщили досадную для Зеленского новость о будущих границах Украины

Киеву придется самостоятельно решать территориальные споры с Россией после того, как в Вашингтоне победит группа политиков, настроенных против поддержки... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T17:14

2023-03-18T17:14

2023-03-18T19:34

в мире

украина

рон десантис

россия

сша

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Киеву придется самостоятельно решать территориальные споры с Россией после того, как в Вашингтоне победит группа политиков, настроенных против поддержки Украины, написал обозреватель Джош Хаммер в статье для Newsweek.В пример он привел губернатора штата Флорида республиканца Рона Десантиса, которого американские СМИ называют возможным кандидатом на президентских выборах 2024 года. На этой неделе Десантис заявил, что вовлеченность в конфликт на Украине не является жизненно важным национальным интересом США, а Белый дом должен добиваться мира между Москвой и Киевом."Заявление Десантиса абсолютно верно. <…> Почему кто-то вообще считает вопрос сохранения Киевом квадратных футов спорной территории жизненно важным национальным интересом США, особенно если допустить, что некоторые из русскоязычных городов на востоке Украины могут сами захотеть стать частью России", — отметил Хаммер.По словам автора, проведенные после распада Советского Союза государственные границы Украины "просто произвольны", а Крым и вовсе находился под контролем России последние несколько сотен лет.

https://ria.ru/20230318/nato-1858808884.html

https://ria.ru/20230318/ukraina-1858795454.html

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россия

сша

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, рон десантис, россия, сша