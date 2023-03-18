https://ria.ru/20230318/ukraina-1858800140.html

Захарова назвала неотъемлемую часть урегулирования на Украине

Захарова назвала неотъемлемую часть урегулирования на Украине - РИА Новости, 18.03.2023

Захарова назвала неотъемлемую часть урегулирования на Украине

Неотъемлемой частью урегулирования конфликта на Украине должна стать отмена всех незаконных санкций и исков против России в международных судебных инстанциях,... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T15:58

2023-03-18T15:58

2023-03-18T15:58

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

мария захарова

сша

санкции

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Неотъемлемой частью урегулирования конфликта на Украине должна стать отмена всех незаконных санкций и исков против России в международных судебных инстанциях, говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. В МИД РФ обратили внимание на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, который "недвусмысленно обозначил деструктивную американскую и, соответственно, украинскую позицию", заявив, что "США настроены на продолжение снабжения Киева оружием и военной техникой, а не на дипломатическое взаимодействие с Россией с целью урегулирования кризиса". "Неотъемлемой частью (для достижения устойчивого мира — ред.) должна стать отмена всех незаконных санкций и исков против России в международных судебных инстанциях", — говорится в сообщении Захаровой, размещенном на сайте ведомства. Она подчеркнула, что для достижения устойчивого мира необходимо добиваться прекращения поставок на Украину вооружений и наёмников, завершения боевых действий, возвращения Украины к нейтральному внеблоковому статусу, международного признания новых территориальных реалий, сложившихся в результате реализации права народов на самоопределение. "Должны быть осуществлены демилитаризация и денацификация Украины, устранены все угрозы, исходящие с её территории, закреплены её безъядерный статус и гарантии соблюдения прав русскоязычного населения и нацменьшинств", — добавила Захарова.

https://ria.ru/20230318/ukraina-1858789188.html

https://ria.ru/20230318/zapad-1858712636.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, мария захарова, сша, санкции, санкции в отношении россии, реакция на санкции, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)