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Захарова назвала неотъемлемую часть урегулирования на Украине - РИА Новости, 18.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:58 18.03.2023
https://ria.ru/20230318/ukraina-1858800140.html
Захарова назвала неотъемлемую часть урегулирования на Украине
Захарова назвала неотъемлемую часть урегулирования на Украине - РИА Новости, 18.03.2023
Захарова назвала неотъемлемую часть урегулирования на Украине
Неотъемлемой частью урегулирования конфликта на Украине должна стать отмена всех незаконных санкций и исков против России в международных судебных инстанциях,... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T15:58
2023-03-18T15:58
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
мария захарова
сша
санкции
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Неотъемлемой частью урегулирования конфликта на Украине должна стать отмена всех незаконных санкций и исков против России в международных судебных инстанциях, говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. В МИД РФ обратили внимание на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, который "недвусмысленно обозначил деструктивную американскую и, соответственно, украинскую позицию", заявив, что "США настроены на продолжение снабжения Киева оружием и военной техникой, а не на дипломатическое взаимодействие с Россией с целью урегулирования кризиса". "Неотъемлемой частью (для достижения устойчивого мира — ред.) должна стать отмена всех незаконных санкций и исков против России в международных судебных инстанциях", — говорится в сообщении Захаровой, размещенном на сайте ведомства. Она подчеркнула, что для достижения устойчивого мира необходимо добиваться прекращения поставок на Украину вооружений и наёмников, завершения боевых действий, возвращения Украины к нейтральному внеблоковому статусу, международного признания новых территориальных реалий, сложившихся в результате реализации права народов на самоопределение. "Должны быть осуществлены демилитаризация и денацификация Украины, устранены все угрозы, исходящие с её территории, закреплены её безъядерный статус и гарантии соблюдения прав русскоязычного населения и нацменьшинств", — добавила Захарова.
https://ria.ru/20230318/ukraina-1858789188.html
https://ria.ru/20230318/zapad-1858712636.html
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Захарова назвала неотъемлемую часть урегулирования на Украине

Захарова назвала отмену санкций Запада неотъемлемой частью урегулирования на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Неотъемлемой частью урегулирования конфликта на Украине должна стать отмена всех незаконных санкций и исков против России в международных судебных инстанциях, говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
В МИД РФ обратили внимание на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, который "недвусмысленно обозначил деструктивную американскую и, соответственно, украинскую позицию", заявив, что "США настроены на продолжение снабжения Киева оружием и военной техникой, а не на дипломатическое взаимодействие с Россией с целью урегулирования кризиса".
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"Неотъемлемой частью (для достижения устойчивого мира — ред.) должна стать отмена всех незаконных санкций и исков против России в международных судебных инстанциях", — говорится в сообщении Захаровой, размещенном на сайте ведомства.
Она подчеркнула, что для достижения устойчивого мира необходимо добиваться прекращения поставок на Украину вооружений и наёмников, завершения боевых действий, возвращения Украины к нейтральному внеблоковому статусу, международного признания новых территориальных реалий, сложившихся в результате реализации права народов на самоопределение.
"Должны быть осуществлены демилитаризация и денацификация Украины, устранены все угрозы, исходящие с её территории, закреплены её безъядерный статус и гарантии соблюдения прав русскоязычного населения и нацменьшинств", — добавила Захарова.
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