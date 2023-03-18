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Американский военный объяснил провал планов США на Украине словами о Путине - РИА Новости, 18.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:22 18.03.2023 (обновлено: 15:54 18.03.2023)
https://ria.ru/20230318/ukraina-1858795454.html
Американский военный объяснил провал планов США на Украине словами о Путине
Американский военный объяснил провал планов США на Украине словами о Путине - РИА Новости, 18.03.2023
Американский военный объяснил провал планов США на Украине словами о Путине
Соединенные Штаты не смогли добиться своих целей в украинском конфликте из-за серьезного просчета в отношении Владимира Путина, заявил офицер разведки Корпуса... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T15:22
2023-03-18T15:54
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
владимир путин
скотт риттер
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты не смогли добиться своих целей в украинском конфликте из-за серьезного просчета в отношении Владимира Путина, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Тот, кто думает, что у нас может получиться сместить Путина, просто ничего не знает ни о Путине, ни о России, ни о всей ситуации в целом", — отметил военный.С помощью украинского кризиса США планировали ослабить российские войска и даже организовать государственный переворот. В это время уровень общественной поддержки Путина внутри страны не только не сократился, но и значительно вырос, подчеркнул Риттер.Кроме того, пока НАТО страдает от острой нехватки боеприпасов для ВСУ, России, наоборот, удалось укрепить военно-промышленный комплекс, подытожил полковник.
https://ria.ru/20230318/bayden-1858790068.html
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в мире, россия, сша, владимир путин, скотт риттер, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Владимир Путин, Скотт Риттер, НАТО, Вооруженные силы Украины
Американский военный объяснил провал планов США на Украине словами о Путине

Экс-разведчик ВС США Риттер: желание сместить Путина привело к провалу США на Украине

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты не смогли добиться своих целей в украинском конфликте из-за серьезного просчета в отношении Владимира Путина, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Тот, кто думает, что у нас может получиться сместить Путина, просто ничего не знает ни о Путине, ни о России, ни о всей ситуации в целом", — отметил военный.
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С помощью украинского кризиса США планировали ослабить российские войска и даже организовать государственный переворот. В это время уровень общественной поддержки Путина внутри страны не только не сократился, но и значительно вырос, подчеркнул Риттер.
Кроме того, пока НАТО страдает от острой нехватки боеприпасов для ВСУ, России, наоборот, удалось укрепить военно-промышленный комплекс, подытожил полковник.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАВладимир ПутинСкотт РиттерНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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