https://ria.ru/20230318/ukraina-1858795454.html

Американский военный объяснил провал планов США на Украине словами о Путине

Американский военный объяснил провал планов США на Украине словами о Путине - РИА Новости, 18.03.2023

Американский военный объяснил провал планов США на Украине словами о Путине

Соединенные Штаты не смогли добиться своих целей в украинском конфликте из-за серьезного просчета в отношении Владимира Путина, заявил офицер разведки Корпуса... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T15:22

2023-03-18T15:22

2023-03-18T15:54

специальная военная операция на украине

в мире

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сша

владимир путин

скотт риттер

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты не смогли добиться своих целей в украинском конфликте из-за серьезного просчета в отношении Владимира Путина, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Тот, кто думает, что у нас может получиться сместить Путина, просто ничего не знает ни о Путине, ни о России, ни о всей ситуации в целом", — отметил военный.С помощью украинского кризиса США планировали ослабить российские войска и даже организовать государственный переворот. В это время уровень общественной поддержки Путина внутри страны не только не сократился, но и значительно вырос, подчеркнул Риттер.Кроме того, пока НАТО страдает от острой нехватки боеприпасов для ВСУ, России, наоборот, удалось укрепить военно-промышленный комплекс, подытожил полковник.

https://ria.ru/20230318/bayden-1858790068.html

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в мире, россия, сша, владимир путин, скотт риттер, нато, вооруженные силы украины