https://ria.ru/20230318/ukraina-1858789188.html

Формула мира Зеленского не имеет отношения к миру, заявила Захарова

Формула мира Зеленского не имеет отношения к миру, заявила Захарова - РИА Новости, 18.03.2023

Формула мира Зеленского не имеет отношения к миру, заявила Захарова

Мнение властей Украины по любой международной теме имело бы хоть какое-то значение только, если бы Украина сохраняла суверенитет от США, "формула мира"... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T14:20

2023-03-18T14:20

2023-03-18T14:44

специальная военная операция на украине

россия

украина

в мире

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

владимир зеленский

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Мнение властей Украины по любой международной теме имело бы хоть какое-то значение только, если бы Украина сохраняла суверенитет от США, "формула мира" Зеленского никакого отношения к миру не имеет, это набор оторванных от реалий ультимативных требований к нашей стране, говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой."Мнение властей "незалежной" по любой международной теме имело бы хоть какое-то значение только в том случае, если бы Украина сохраняла суверенитет и независимость от Вашингтона. Однако это не так. Киевский режим уже давно является инструментом США и других стран НАТО в борьбе с Россией. А они вовсе не заинтересованы в мирном урегулировании на Украине", — говорится в сообщении, размещённом на сайте МИД России.Захарова добавила, что "формула мира" Владимира Зеленского "никакого отношения к миру не имеет"."Это не что иное, как набор оторванных от реалий ультимативных требований к нашей стране. В их числе вывод войск из российских регионов – ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонщины и даже Крыма, выплата репараций и явка с повинной в международные трибуналы. Цель украинской "формулы" – добиться при помощи Запада капитуляции России", — отметила она, комментируя заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, которое он озвучил в ходе беседы с министром иностранных дел Китая Цинь Ганом. Кулеба тогда "подчеркнул важность "формулы мира" Зеленского для прекращения агрессии и восстановления справедливого мира на Украине."Всем странам, которые хотят внести вклад в нормализацию ситуации, имело бы смысл адресовать свои призывы о мире к Киеву и его западным кукловодам, все больше затягивающим Украину в опасную воронку глобального противостояния", — подчеркнула Захарова.

https://ria.ru/20230220/ukraina-1853176937.html

https://ria.ru/20230318/zapad-1858712636.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, в мире, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, владимир зеленский