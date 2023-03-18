Формула мира Зеленского не имеет отношения к миру, заявила Захарова
Захарова назвала формулу мира Зеленского набором оторванных от реалий ультиматумов
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Мнение властей Украины по любой международной теме имело бы хоть какое-то значение только, если бы Украина сохраняла суверенитет от США, "формула мира" Зеленского никакого отношения к миру не имеет, это набор оторванных от реалий ультимативных требований к нашей стране, говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
"Мнение властей "незалежной" по любой международной теме имело бы хоть какое-то значение только в том случае, если бы Украина сохраняла суверенитет и независимость от Вашингтона. Однако это не так. Киевский режим уже давно является инструментом США и других стран НАТО в борьбе с Россией. А они вовсе не заинтересованы в мирном урегулировании на Украине", — говорится в сообщении, размещённом на сайте МИД России.
Захарова добавила, что "формула мира" Владимира Зеленского "никакого отношения к миру не имеет".
"Это не что иное, как набор оторванных от реалий ультимативных требований к нашей стране. В их числе вывод войск из российских регионов – ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонщины и даже Крыма, выплата репараций и явка с повинной в международные трибуналы. Цель украинской "формулы" – добиться при помощи Запада капитуляции России", — отметила она, комментируя заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, которое он озвучил в ходе беседы с министром иностранных дел Китая Цинь Ганом. Кулеба тогда "подчеркнул важность "формулы мира" Зеленского для прекращения агрессии и восстановления справедливого мира на Украине.
"Всем странам, которые хотят внести вклад в нормализацию ситуации, имело бы смысл адресовать свои призывы о мире к Киеву и его западным кукловодам, все больше затягивающим Украину в опасную воронку глобального противостояния", — подчеркнула Захарова.