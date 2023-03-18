https://ria.ru/20230318/ukraina-1858779801.html
В Житомирской области ввели отключения света из-за повреждения сетей
В Житомирской области ввели отключения света из-за повреждения сетей - РИА Новости, 18.03.2023
В Житомирской области ввели отключения света из-за повреждения сетей
Отключения электроэнергии вводятся в Житомирской области Украины из-за повреждения сетей, также возможны ограничения в Киевской области, сообщили в... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T13:07
2023-03-18T13:07
2023-03-18T13:07
специальная военная операция на украине
в мире
житомирская область
украина
укрэнерго
киевская область
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Отключения электроэнергии вводятся в Житомирской области Украины из-за повреждения сетей, также возможны ограничения в Киевской области, сообщили в Telegram-канале национальной энергетической компании "Укрэнерго". Ранее в "Укрэнерго" предупреждали о продолжении стабилизационных отключениях света в Житомирской области из-за значительных повреждений сетей. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Житомирская область, Украина, Укрэнерго, Киевская область
В Житомирской области ввели отключения света из-за повреждения сетей
"Укрэнерго" сообщило об отключениях света в Житомирской области из-за повреждения сетей