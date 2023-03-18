https://ria.ru/20230318/ukraina-1858779801.html

В Житомирской области ввели отключения света из-за повреждения сетей

В Житомирской области ввели отключения света из-за повреждения сетей - РИА Новости, 18.03.2023

В Житомирской области ввели отключения света из-за повреждения сетей

Отключения электроэнергии вводятся в Житомирской области Украины из-за повреждения сетей, также возможны ограничения в Киевской области, сообщили в... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T13:07

2023-03-18T13:07

2023-03-18T13:07

специальная военная операция на украине

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житомирская область

украина

укрэнерго

киевская область

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Отключения электроэнергии вводятся в Житомирской области Украины из-за повреждения сетей, также возможны ограничения в Киевской области, сообщили в Telegram-канале национальной энергетической компании "Укрэнерго". Ранее в "Укрэнерго" предупреждали о продолжении стабилизационных отключениях света в Житомирской области из-за значительных повреждений сетей. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

житомирская область

украина

киевская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, житомирская область, украина, укрэнерго, киевская область