https://ria.ru/20230318/ukraina-1858764387.html

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 18.03.2023

В Киеве объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в столице Украины Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T10:12

2023-03-18T10:12

2023-03-18T10:26

специальная военная операция на украине

в мире

киев

украина

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в столице Украины Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным онлайн-карты, тревога в Киеве была объявлена в 10.07 мск.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

киев

украина

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, киев, украина