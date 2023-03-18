https://ria.ru/20230318/ukraina-1858762777.html

Россия получила "неожиданную помощь" на Украине, пишут СМИ

Россия получила "неожиданную помощь" на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 18.03.2023

Россия получила "неожиданную помощь" на Украине, пишут СМИ

Банковский кризис на Западе сыграет на руку России в конфликте на Украине, пишет Кэтрин Фанг в статье для Newsweek."Сейчас появились опасения, что у Украины... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T10:00

2023-03-18T10:00

2023-03-18T17:22

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Банковский кризис на Западе сыграет на руку России в конфликте на Украине, пишет Кэтрин Фанг в статье для Newsweek."Сейчас появились опасения, что у Украины закончатся запасы снарядов, и в этих условиях вполне понятно, что она будет требовать помощь от своих союзников. Но если европейцы начнут все больше думать о собственных финансах, общественное мнение может измениться не в пользу оказания помощи Киеву, особенно когда избирателям в своих странах приходится очень непросто", — говорится в публикации.Фанг считает, что финансовая неразбериха ослабит Европу экономически и ей будет сложнее нести бремя военных усилий. Тем не менее, полагает обозревательница, западные страны, скорее всего, не откажутся от поддержки Украины, потому что события прошлого года показали — их позиции определяются не экономическими, а скорее политическими соображениями. В последние недели США и Европа столкнулись с проблемами в финансовой сфере. Так, 10 марта регуляторы штата Калифорния закрыли Silicon Valley Bank, что стало крупнейшим банкротством в США после финансового кризиса 2008 года. Кроме того, 8 марта закрылся криптоориентированный банк Silvergate, а 12 марта — Signature Bank в Нью-Йорке. Эксперты допускают, что это приведет к эффекту карточного домика для всего финансово-технологического сектора США.В Европе трудности переживает один из крупнейших банков Швейцарии Credit Suisse.

https://ria.ru/20230318/ukraina-1858756908.html

https://ria.ru/20230313/audit-1857128211.html

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украина, сша, евросоюз, федеральная резервная система сша, россия, в мире