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Россия получила "неожиданную помощь" на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 18.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:00 18.03.2023 (обновлено: 17:22 18.03.2023)
https://ria.ru/20230318/ukraina-1858762777.html
Россия получила "неожиданную помощь" на Украине, пишут СМИ
Россия получила "неожиданную помощь" на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 18.03.2023
Россия получила "неожиданную помощь" на Украине, пишут СМИ
Банковский кризис на Западе сыграет на руку России в конфликте на Украине, пишет Кэтрин Фанг в статье для Newsweek."Сейчас появились опасения, что у Украины... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T10:00
2023-03-18T17:22
специальная военная операция на украине
украина
сша
евросоюз
федеральная резервная система сша
россия
в мире
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Банковский кризис на Западе сыграет на руку России в конфликте на Украине, пишет Кэтрин Фанг в статье для Newsweek."Сейчас появились опасения, что у Украины закончатся запасы снарядов, и в этих условиях вполне понятно, что она будет требовать помощь от своих союзников. Но если европейцы начнут все больше думать о собственных финансах, общественное мнение может измениться не в пользу оказания помощи Киеву, особенно когда избирателям в своих странах приходится очень непросто", — говорится в публикации.Фанг считает, что финансовая неразбериха ослабит Европу экономически и ей будет сложнее нести бремя военных усилий. Тем не менее, полагает обозревательница, западные страны, скорее всего, не откажутся от поддержки Украины, потому что события прошлого года показали — их позиции определяются не экономическими, а скорее политическими соображениями. В последние недели США и Европа столкнулись с проблемами в финансовой сфере. Так, 10 марта регуляторы штата Калифорния закрыли Silicon Valley Bank, что стало крупнейшим банкротством в США после финансового кризиса 2008 года. Кроме того, 8 марта закрылся криптоориентированный банк Silvergate, а 12 марта — Signature Bank в Нью-Йорке. Эксперты допускают, что это приведет к эффекту карточного домика для всего финансово-технологического сектора США.В Европе трудности переживает один из крупнейших банков Швейцарии Credit Suisse.
https://ria.ru/20230318/ukraina-1858756908.html
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украина, сша, евросоюз, федеральная резервная система сша, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Евросоюз, Федеральная резервная система США, Россия, В мире
Россия получила "неожиданную помощь" на Украине, пишут СМИ

Newsweek: банковский кризис на Западе пойдет на пользу России в конфликте на Украине

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий артиллерийского расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган"
Военнослужащий артиллерийского расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий артиллерийского расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган". Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Банковский кризис на Западе сыграет на руку России в конфликте на Украине, пишет Кэтрин Фанг в статье для Newsweek.

"Сейчас появились опасения, что у Украины закончатся запасы снарядов, и в этих условиях вполне понятно, что она будет требовать помощь от своих союзников. Но если европейцы начнут все больше думать о собственных финансах, общественное мнение может измениться не в пользу оказания помощи Киеву, особенно когда избирателям в своих странах приходится очень непросто", — говорится в публикации.
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Фанг считает, что финансовая неразбериха ослабит Европу экономически и ей будет сложнее нести бремя военных усилий.
Тем не менее, полагает обозревательница, западные страны, скорее всего, не откажутся от поддержки Украины, потому что события прошлого года показали — их позиции определяются не экономическими, а скорее политическими соображениями.
В последние недели США и Европа столкнулись с проблемами в финансовой сфере. Так, 10 марта регуляторы штата Калифорния закрыли Silicon Valley Bank, что стало крупнейшим банкротством в США после финансового кризиса 2008 года. Кроме того, 8 марта закрылся криптоориентированный банк Silvergate, а 12 марта — Signature Bank в Нью-Йорке. Эксперты допускают, что это приведет к эффекту карточного домика для всего финансово-технологического сектора США.
В Европе трудности переживает один из крупнейших банков Швейцарии Credit Suisse.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАЕвросоюзФедеральная резервная система СШАРоссияВ мире
 
 
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