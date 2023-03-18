Россия получила "неожиданную помощь" на Украине, пишут СМИ
Newsweek: банковский кризис на Западе пойдет на пользу России в конфликте на Украине
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий артиллерийского расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган"
Военнослужащий артиллерийского расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган". Архивное фото
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Банковский кризис на Западе сыграет на руку России в конфликте на Украине, пишет Кэтрин Фанг в статье для Newsweek.
"Сейчас появились опасения, что у Украины закончатся запасы снарядов, и в этих условиях вполне понятно, что она будет требовать помощь от своих союзников. Но если европейцы начнут все больше думать о собственных финансах, общественное мнение может измениться не в пользу оказания помощи Киеву, особенно когда избирателям в своих странах приходится очень непросто", — говорится в публикации.
"Сейчас появились опасения, что у Украины закончатся запасы снарядов, и в этих условиях вполне понятно, что она будет требовать помощь от своих союзников. Но если европейцы начнут все больше думать о собственных финансах, общественное мнение может измениться не в пользу оказания помощи Киеву, особенно когда избирателям в своих странах приходится очень непросто", — говорится в публикации.
Фанг считает, что финансовая неразбериха ослабит Европу экономически и ей будет сложнее нести бремя военных усилий.
Тем не менее, полагает обозревательница, западные страны, скорее всего, не откажутся от поддержки Украины, потому что события прошлого года показали — их позиции определяются не экономическими, а скорее политическими соображениями.
В последние недели США и Европа столкнулись с проблемами в финансовой сфере. Так, 10 марта регуляторы штата Калифорния закрыли Silicon Valley Bank, что стало крупнейшим банкротством в США после финансового кризиса 2008 года. Кроме того, 8 марта закрылся криптоориентированный банк Silvergate, а 12 марта — Signature Bank в Нью-Йорке. Эксперты допускают, что это приведет к эффекту карточного домика для всего финансово-технологического сектора США.
В Европе трудности переживает один из крупнейших банков Швейцарии Credit Suisse.