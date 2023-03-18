https://ria.ru/20230318/ukraina-1858756908.html

Конгрессвумен развеяла главный миф Запада о Путине

Конгрессвумен развеяла главный миф Запада о Путине - РИА Новости, 18.03.2023

Конгрессвумен развеяла главный миф Запада о Путине

Утверждения о том, что президент России Владимир Путин намеревается вторгнуться в Европу, не выдерживают критики, заявила член палаты представителей от... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T09:15

2023-03-18T09:15

2023-03-18T11:55

в мире

владимир путин

марджори тейлор грин

россия

украина

европа

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Утверждения о том, что президент России Владимир Путин намеревается вторгнуться в Европу, не выдерживают критики, заявила член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин, слова которой приводит The Independent. Она также подчеркнула, что не верит всей той лжи, которую ей об этом рассказывают. Марджори Тейлор Грин постоянно критикует администрацию Джо Байдена за поддержку киевского режима, призывает Вашингтон сократить военные расходы, а Украину — стремиться к миру.

https://ria.ru/20230313/audit-1857128211.html

россия

украина

европа

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в мире, владимир путин, марджори тейлор грин, россия, украина, европа