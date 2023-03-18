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Конгрессвумен развеяла главный миф Запада о Путине
Конгрессвумен развеяла главный миф Запада о Путине - РИА Новости, 18.03.2023
Конгрессвумен развеяла главный миф Запада о Путине
Утверждения о том, что президент России Владимир Путин намеревается вторгнуться в Европу, не выдерживают критики, заявила член палаты представителей от... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T09:15
2023-03-18T09:15
2023-03-18T11:55
в мире
владимир путин
марджори тейлор грин
россия
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Утверждения о том, что президент России Владимир Путин намеревается вторгнуться в Европу, не выдерживают критики, заявила член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин, слова которой приводит The Independent. Она также подчеркнула, что не верит всей той лжи, которую ей об этом рассказывают. Марджори Тейлор Грин постоянно критикует администрацию Джо Байдена за поддержку киевского режима, призывает Вашингтон сократить военные расходы, а Украину — стремиться к миру.
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в мире, владимир путин, марджори тейлор грин, россия, украина, европа
В мире, Владимир Путин, Марджори Тейлор Грин, Россия, Украина, Европа
Конгрессвумен развеяла главный миф Запада о Путине
Конгрессвумен Грин назвала разговоры о вторжении Владимира Путина в Европу ложью