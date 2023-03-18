Рейтинг@Mail.ru
Конгрессвумен развеяла главный миф Запада о Путине - РИА Новости, 18.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:15 18.03.2023 (обновлено: 11:55 18.03.2023)
https://ria.ru/20230318/ukraina-1858756908.html
Конгрессвумен развеяла главный миф Запада о Путине
Конгрессвумен развеяла главный миф Запада о Путине - РИА Новости, 18.03.2023
Конгрессвумен развеяла главный миф Запада о Путине
Утверждения о том, что президент России Владимир Путин намеревается вторгнуться в Европу, не выдерживают критики, заявила член палаты представителей от... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T09:15
2023-03-18T11:55
в мире
владимир путин
марджори тейлор грин
россия
украина
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0f/1858049032_0:0:3112:1752_1920x0_80_0_0_a9785652b5f9cf71c68795cc7083eef9.jpg
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Утверждения о том, что президент России Владимир Путин намеревается вторгнуться в Европу, не выдерживают критики, заявила член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин, слова которой приводит The Independent. Она также подчеркнула, что не верит всей той лжи, которую ей об этом рассказывают. Марджори Тейлор Грин постоянно критикует администрацию Джо Байдена за поддержку киевского режима, призывает Вашингтон сократить военные расходы, а Украину — стремиться к миру.
https://ria.ru/20230313/audit-1857128211.html
россия
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0f/1858049032_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_55303ed70ab4e0de2110bf6702de51c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, марджори тейлор грин, россия, украина, европа
В мире, Владимир Путин, Марджори Тейлор Грин, Россия, Украина, Европа
Конгрессвумен развеяла главный миф Запада о Путине

Конгрессвумен Грин назвала разговоры о вторжении Владимира Путина в Европу ложью

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Утверждения о том, что президент России Владимир Путин намеревается вторгнуться в Европу, не выдерживают критики, заявила член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин, слова которой приводит The Independent.
«

"Весь смысл того, что мы находимся там, на Украине, смехотворен. Мы платим за <...> опосредованную войну с Россией, при этом я никогда не видела, чтобы Путин действительно демонстрировал в каких-либо деталях планы по вторжению в Европу", — сказала парламентарий.

Она также подчеркнула, что не верит всей той лжи, которую ей об этом рассказывают.
Марджори Тейлор Грин постоянно критикует администрацию Джо Байдена за поддержку киевского режима, призывает Вашингтон сократить военные расходы, а Украину — стремиться к миру.
Украинские военные с гаубицей M777. 9 января 2023 - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
"За что мы платим?" В США решили пересмотреть расходы на помощь Украине
13 марта, 08:00
 
В миреВладимир ПутинМарджори Тейлор ГринРоссияУкраинаЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала