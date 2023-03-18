https://ria.ru/20230318/ugledar-1858766038.html

ВСУ в Угледаре используют городскую инфраструктуру как прикрытие

ВСУ в Угледаре используют городскую инфраструктуру как прикрытие - РИА Новости, 18.03.2023

ВСУ в Угледаре используют городскую инфраструктуру как прикрытие

Украинские военные в Угледаре используют мирных жителей и социальную инфраструктуру города в качестве прикрытия, факты этих преступлений зафиксировал оператор... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T10:43

2023-03-18T10:43

2023-03-18T11:03

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

угледар

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 18 мар - РИА Новости. Украинские военные в Угледаре используют мирных жителей и социальную инфраструктуру города в качестве прикрытия, факты этих преступлений зафиксировал оператор беспилотников в составе отряда спецназа "Викинг". На кадрах, которые имеются в распоряжении РИА Новости, заметен блиндаж, оборудованный рядом с детской площадкой и многоквартирным домом. За соседним зданием укрыты две единицы техники противника. По сообщениям Минобороны РФ, за прошедшие сутки группировка войск "Восток" нанесла комплексное поражение украинским подразделениям возле Угледара и Павловки в ДНР, а также населенных пунктов Новоданиловка и Щербаки в Запорожской области. Потери противника составили до 60 военнослужащих, четыре танка, бронеавтомобиль, гаубица Д-20, артиллерийская система М777 производства США.

россия

угледар

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Блиндаж между домом и детской площадкой: как ВСУ используют мирных жителей для прикрытия Украинские военные в Угледаре используют мирных жителей и социальную инфраструктуру в качестве прикрытия - эти факты были зафиксированы оператором БПЛА отряда спецназа "Викинг" 2023-03-18T10:43 true PT0M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, угледар, донецкая народная республика, вооруженные силы украины