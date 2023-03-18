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ВСУ в Угледаре используют городскую инфраструктуру как прикрытие - РИА Новости, 18.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:43 18.03.2023 (обновлено: 11:03 18.03.2023)
https://ria.ru/20230318/ugledar-1858766038.html
ВСУ в Угледаре используют городскую инфраструктуру как прикрытие
ВСУ в Угледаре используют городскую инфраструктуру как прикрытие - РИА Новости, 18.03.2023
ВСУ в Угледаре используют городскую инфраструктуру как прикрытие
Украинские военные в Угледаре используют мирных жителей и социальную инфраструктуру города в качестве прикрытия, факты этих преступлений зафиксировал оператор... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T10:43
2023-03-18T11:03
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
угледар
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 18 мар - РИА Новости. Украинские военные в Угледаре используют мирных жителей и социальную инфраструктуру города в качестве прикрытия, факты этих преступлений зафиксировал оператор беспилотников в составе отряда спецназа "Викинг". На кадрах, которые имеются в распоряжении РИА Новости, заметен блиндаж, оборудованный рядом с детской площадкой и многоквартирным домом. За соседним зданием укрыты две единицы техники противника. По сообщениям Минобороны РФ, за прошедшие сутки группировка войск "Восток" нанесла комплексное поражение украинским подразделениям возле Угледара и Павловки в ДНР, а также населенных пунктов Новоданиловка и Щербаки в Запорожской области. Потери противника составили до 60 военнослужащих, четыре танка, бронеавтомобиль, гаубица Д-20, артиллерийская система М777 производства США.
россия
угледар
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60
353
60
Блиндаж между домом и детской площадкой: как ВСУ используют мирных жителей для прикрытия
Украинские военные в Угледаре используют мирных жителей и социальную инфраструктуру в качестве прикрытия - эти факты были зафиксированы оператором БПЛА отряда спецназа "Викинг"
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безопасность, россия, угледар, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Угледар, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВСУ в Угледаре используют городскую инфраструктуру как прикрытие

Спецназ "Викинг" снял на видео блиндаж ВСУ у детской площадки и жилого дома в Угледаре

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ДОНЕЦК, 18 мар - РИА Новости. Украинские военные в Угледаре используют мирных жителей и социальную инфраструктуру города в качестве прикрытия, факты этих преступлений зафиксировал оператор беспилотников в составе отряда спецназа "Викинг".
На кадрах, которые имеются в распоряжении РИА Новости, заметен блиндаж, оборудованный рядом с детской площадкой и многоквартирным домом. За соседним зданием укрыты две единицы техники противника.
По сообщениям Минобороны РФ, за прошедшие сутки группировка войск "Восток" нанесла комплексное поражение украинским подразделениям возле Угледара и Павловки в ДНР, а также населенных пунктов Новоданиловка и Щербаки в Запорожской области. Потери противника составили до 60 военнослужащих, четыре танка, бронеавтомобиль, гаубица Д-20, артиллерийская система М777 производства США.
Угледар: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонУгледар: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУгледарДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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