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В Аравийском море завершились совместные военные учения России, КНР и Ирана - РИА Новости, 18.03.2023
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14:02 18.03.2023 (обновлено: 14:07 18.03.2023)
https://ria.ru/20230318/ucheniya-1858786997.html
В Аравийском море завершились совместные военные учения России, КНР и Ирана
В Аравийском море завершились совместные военные учения России, КНР и Ирана - РИА Новости, 18.03.2023
В Аравийском море завершились совместные военные учения России, КНР и Ирана
В Аравийском море завершились трёхсторонние военно-морские учения России, Китая и Ирана, в которых, в частности, принимал участие носитель гиперзвуковых ракет... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T14:02
2023-03-18T14:07
аравийское море
китай
россия
в мире
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. В Аравийском море завершились трёхсторонние военно-морские учения России, Китая и Ирана, в которых, в частности, принимал участие носитель гиперзвуковых ракет "Циркон" фрегат "Адмирал Горшков", сообщили в субботу в пресс-службе Северного флота. "Сегодня в акватории Аравийского моря в районе порта Чахбехар Исламской Республики Иран завершилось трехстороннее военно-морское учение, с участием боевых кораблей и судов обеспечения Военно-морского флота России, ВМС Народно-освободительной армии Китая и военно-морских сил Исламской Республики Иран", - сказали в пресс-службе. С 16 по 17 марта участники учения отработали формирование межнационального отряда боевых кораблей в назначенном районе и провели совместное тактическое маневрирование в различных строях и боевых ордерах. Также были выполнены артиллерийские стрельбы днем и ночью. Проведена тренировка по освобождению захваченного судна с заложниками, оказанию помощи кораблю, терпящему бедствие на море. Россию на маневрах представлял отряд кораблей Северного флота в составе фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" и среднего морского танкера "Кама". От ВМС Китая был задействован эскадренный миноносец "Нанжинг", от ВМС Ирана - фрегаты "Саханд" и "Джамаран", корвет "Баяндор", ракетный катер "Тондар", малый ракетный корабль "Зерех", судно снабжения "Сиржан", транспортное судно "Шахид Назери", другие корабли и суда. После окончания морской части учений фрегат "Адмирал Горшков" зашёл в порт Чахбехар Исламской Республики Иран для подведения итогов совместной работы в море и пополнения запасов пресной воды и продовольствия.
https://ria.ru/20230223/kitay-1853967421.html
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Совместные учения России, Китая и Ирана завершились в Аравийском море
В Аравийском море завершились совместные военно-морские учения России, Китая и Ирана, сообщила пресс-служба Северного флота
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аравийское море, китай, россия, в мире
Аравийское море, Китай, Россия, В мире
В Аравийском море завершились совместные военные учения России, КНР и Ирана

В Аравийском море завершились совместные военно-морские учения России, Китая и Ирана

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. В Аравийском море завершились трёхсторонние военно-морские учения России, Китая и Ирана, в которых, в частности, принимал участие носитель гиперзвуковых ракет "Циркон" фрегат "Адмирал Горшков", сообщили в субботу в пресс-службе Северного флота.
"Сегодня в акватории Аравийского моря в районе порта Чахбехар Исламской Республики Иран завершилось трехстороннее военно-морское учение, с участием боевых кораблей и судов обеспечения Военно-морского флота России, ВМС Народно-освободительной армии Китая и военно-морских сил Исламской Республики Иран", - сказали в пресс-службе.
С 16 по 17 марта участники учения отработали формирование межнационального отряда боевых кораблей в назначенном районе и провели совместное тактическое маневрирование в различных строях и боевых ордерах. Также были выполнены артиллерийские стрельбы днем и ночью. Проведена тренировка по освобождению захваченного судна с заложниками, оказанию помощи кораблю, терпящему бедствие на море.
Россию на маневрах представлял отряд кораблей Северного флота в составе фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" и среднего морского танкера "Кама". От ВМС Китая был задействован эскадренный миноносец "Нанжинг", от ВМС Ирана - фрегаты "Саханд" и "Джамаран", корвет "Баяндор", ракетный катер "Тондар", малый ракетный корабль "Зерех", судно снабжения "Сиржан", транспортное судно "Шахид Назери", другие корабли и суда.
После окончания морской части учений фрегат "Адмирал Горшков" зашёл в порт Чахбехар Исламской Республики Иран для подведения итогов совместной работы в море и пополнения запасов пресной воды и продовольствия.
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
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