https://ria.ru/20230318/turtsiya-1858757023.html

В Турции произошло новое землетрясение

В Турции произошло новое землетрясение - РИА Новости, 18.03.2023

В Турции произошло новое землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло на территории провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T09:15

2023-03-18T09:15

2023-03-18T15:32

в мире

турция

кахраманмараш

сирия

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

сильное землетрясение в турции и сирии

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,8 произошло на территории провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение было зафиксировано в 05:14 по времени UTC (08:14 мск). Эпицентр подземных толчков располагается в четырех километрах в юго-востоку от города Гёксун. Очаг залегал на глубине двух километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века", жертвами стихии в стране стали почти 48 тысяч человек.

https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html

турция

кахраманмараш

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Ольга Фомченкова

в мире, турция, кахраманмараш, сирия, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), сильное землетрясение в турции и сирии